Pantauan Harga Bitcoin: Kebuntuan $110K Menandakan Ketidakpastian Pasar di Garis Resistensi

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/11/01 20:39
Bitcoin melaju pada kisaran $109.929 hingga $110.056 selama 60 menit terakhir, mempertahankan kapitalisasi pasar sebesar $2,19 triliun dan volume perdagangan 24 jam yang sehat sebesar $44,79 miliar. Pergerakan harga berfluktuasi antara $108.655 dan $110.845 hari ini—menunjukkan cukup gejolak untuk membuat para trader tetap waspada namun tidak cukup untuk membuat pergerakan yang signifikan. Grafik Bitcoin […]

Sumber: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-110k-standoff-signals-market-indecision-at-resistance-line/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Sumber: https://www.nbcnews.com/video/youtube-star-mrbeast-files-trademark-application-for-online-banking-and-crypto-venture-250510917894 Ketika tuduhan palsu tentang pembuangan dompet menargetkan titan YouTube Mr. Beast pada kuartal lalu, fenomena internet ini melakukan lebih dari sekadar membantah: dia memulai solusi struktural. Aplikasi perbankan online dan cryptocurrency yang baru dipatenkannya bertujuan untuk membangun infrastruktur transparan yang dapat mencegah manipulasi yang dia hadapi. Pengembangan ini hadir bersamaan dengan Pepeto [...] Postingan Mr. Beast's Crypto Banking Move Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026 pertama kali muncul di Blockonomi.
Blockonomi2025/11/09 18:59
Sementara XRP jatuh di bawah $2,40, Mutuum Finance (MUTM) melonjak melewati 85% di Tahap 6, mengumpulkan $18,5M karena investor mengejar model peminjaman DeFi berbasis stablecoin.
Blockchainreporter2025/11/09 18:21
Analis dari pertukaran cryptocurrency Coinbase telah membagikan ekspektasi mereka untuk Bitcoin setelah pergerakan harga terbaru. Berikut detailnya. Lanjutkan Membaca: Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan
Coinstats2025/11/09 19:14

