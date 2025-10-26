Bitcoin Meraih Kembali Level Dukungan Kritisnya di $107.000

25 Okt 2025 pukul 16:06 // Harga

Bitcoin telah melanjutkan tren positifnya dengan tetap berada di atas level support $106.000 setelah penurunan pada 17 Oktober. Analisis harga BTC oleh Coinidol.com.



Prediksi harga BTC jangka panjang: bearish



Cryptocurrency terbesar ini telah diperdagangkan di atas support $106.000 tetapi di bawah garis rata-rata bergerak. Sejak pemulihan, pembeli telah mempertahankan level $107.000 dalam upaya untuk menjaga harga di atas garis rata-rata bergerak.



Pada 21 Oktober, pembeli berusaha mendorong harga di atas garis rata-rata bergerak tetapi diblokir oleh SMA 50 hari. Bitcoin akan kembali ke level tertinggi sebelumnya yaitu $126.110 jika pembeli mempertahankan harga di atas garis rata-rata bergerak. Hari ini, Bitcoin telah mengalami retracement tetapi tetap berada di atas level support $107.000. Di sisi negatif, jika bearish menembus support $107.000, BTC bisa jatuh ke level terendah sebelumnya yaitu $103.310.



Indikator teknis



Zona supply utama: $120.000, $125.000, $130.000







Zona permintaan utama: $100.000, $95.000, $90.000



Analisis indikator harga BTC



Garis rata-rata bergerak bersifat horizontal, menunjukkan tren sideways setelah penurunan. Support SMA 21 hari telah melintasi di bawah SMA 50 hari, menandakan penurunan. Pada grafik 4 jam, garis rata-rata bergerak bersifat horizontal, tetapi bar harga berada di atas garis tersebut. Pergerakan harga telah dibatasi oleh kehadiran candlestick Doji.



Grafik harian BTC/USD – 24 September 2025

Apa langkah selanjutnya untuk BTC?



Harga Bitcoin telah melanjutkan tren sideways, tetap berada di atas level $107.000. Di sisi positif, jika pembeli mempertahankan support $107.000, Bitcoin akan memulai pergerakan dalam rentang antara support $107.000 dan level tertinggi $126.000. Grafik 4 jam menunjukkan harga BTC bergerak naik turun antara support $106.000 dan $116.000. Pergerakan naik telah diperlambat oleh resistensi di $114.000.



Grafik 4 jam BTC/USD – 24 September 2025



Disclaimer. Analisis dan perkiraan ini adalah pendapat pribadi penulis. Data yang disediakan dikumpulkan oleh penulis dan tidak disponsori oleh perusahaan atau pengembang token manapun. Ini bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual cryptocurrency dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan dari Coinidol.com. Pembaca harus melakukan penelitian mereka sendiri sebelum berinvestasi dalam dana.