BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Postingan Bitcoin Meraih Kembali Level Dukungan Kritisnya di $107.000 muncul di BitcoinEthereumNews.com. 25 Okt 2025 pukul 16:06 // Harga Bitcoin telah melanjutkan tren positifnya dengan tetap berada di atas level dukungan $106.000 setelah penurunan pada 17 Oktober. Analisis harga BTC oleh Coinidol.com. Prediksi jangka panjang harga BTC: bearish Cryptocurrency terbesar telah diperdagangkan di atas dukungan $106.000 tetapi di bawah garis rata-rata bergerak. Sejak pemulihan, pembeli telah mempertahankan level $107.000 dalam upaya untuk menjaga harga di atas garis rata-rata bergerak. Pada 21 Oktober, pembeli mencoba mendorong harga di atas garis rata-rata bergerak tetapi diblokir oleh SMA 50 hari. Bitcoin akan kembali ke level tertinggi sebelumnya yaitu $126.110 jika pembeli mempertahankan harga di atas garis rata-rata bergerak. Hari ini, Bitcoin telah mengalami retracement tetapi tetap berada di atas level dukungan $107.000. Di sisi negatif, jika beruang menembus dukungan $107.000, BTC bisa jatuh ke level terendah sebelumnya yaitu $103.310. Indikator teknis Zona pasokan utama: $120.000, $125.000, $130.000 Zona permintaan utama: $100.000, $95.000, $90.000 Analisis indikator harga BTC Garis rata-rata bergerak horizontal, menunjukkan tren sideways setelah penurunan. Dukungan SMA 21 hari telah melintasi di bawah SMA 50 hari, menandakan penurunan. Pada grafik 4 jam, garis rata-rata bergerak horizontal, tetapi bar harga diposisikan di atas mereka. Pergerakan harga telah dibatasi oleh kehadiran candlestick Doji. Grafik harian BTC/USD – 24 September 2025 Apa langkah selanjutnya untuk BTC? Harga Bitcoin telah melanjutkan tren sideways, tetap berada di atas level $107.000. Di sisi positif, jika pembeli mempertahankan dukungan $107.000, Bitcoin akan memulai pergerakan dalam rentang antara dukungan $107.000 dan level tinggi $126.000. Grafik 4 jam menunjukkan harga BTC bergerak naik turun antara dukungan $106.000 dan $116.000. Pergerakan ke atas telah...Postingan Bitcoin Meraih Kembali Level Dukungan Kritisnya di $107.000 muncul di BitcoinEthereumNews.com. 25 Okt 2025 pukul 16:06 // Harga Bitcoin telah melanjutkan tren positifnya dengan tetap berada di atas level dukungan $106.000 setelah penurunan pada 17 Oktober. Analisis harga BTC oleh Coinidol.com. Prediksi jangka panjang harga BTC: bearish Cryptocurrency terbesar telah diperdagangkan di atas dukungan $106.000 tetapi di bawah garis rata-rata bergerak. Sejak pemulihan, pembeli telah mempertahankan level $107.000 dalam upaya untuk menjaga harga di atas garis rata-rata bergerak. Pada 21 Oktober, pembeli mencoba mendorong harga di atas garis rata-rata bergerak tetapi diblokir oleh SMA 50 hari. Bitcoin akan kembali ke level tertinggi sebelumnya yaitu $126.110 jika pembeli mempertahankan harga di atas garis rata-rata bergerak. Hari ini, Bitcoin telah mengalami retracement tetapi tetap berada di atas level dukungan $107.000. Di sisi negatif, jika beruang menembus dukungan $107.000, BTC bisa jatuh ke level terendah sebelumnya yaitu $103.310. Indikator teknis Zona pasokan utama: $120.000, $125.000, $130.000 Zona permintaan utama: $100.000, $95.000, $90.000 Analisis indikator harga BTC Garis rata-rata bergerak horizontal, menunjukkan tren sideways setelah penurunan. Dukungan SMA 21 hari telah melintasi di bawah SMA 50 hari, menandakan penurunan. Pada grafik 4 jam, garis rata-rata bergerak horizontal, tetapi bar harga diposisikan di atas mereka. Pergerakan harga telah dibatasi oleh kehadiran candlestick Doji. Grafik harian BTC/USD – 24 September 2025 Apa langkah selanjutnya untuk BTC? Harga Bitcoin telah melanjutkan tren sideways, tetap berada di atas level $107.000. Di sisi positif, jika pembeli mempertahankan dukungan $107.000, Bitcoin akan memulai pergerakan dalam rentang antara dukungan $107.000 dan level tinggi $126.000. Grafik 4 jam menunjukkan harga BTC bergerak naik turun antara dukungan $106.000 dan $116.000. Pergerakan ke atas telah...

Bitcoin Meraih Kembali Level Dukungan Kritisnya di $107.000

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/10/26 01:21
Omnity Network
OCT$0.07417-15.65%
Bitcoin
BTC$102,358.37+0.36%
EPNS
PUSH$0.01475+0.27%
4
4$0.06073-2.95%
Movement
MOVE$0.06163-4.86%
25 Okt 2025 pukul 16:06 // Harga

Bitcoin telah melanjutkan tren positifnya dengan tetap berada di atas level support $106.000 setelah penurunan pada 17 Oktober. Analisis harga BTC oleh Coinidol.com.


Prediksi harga BTC jangka panjang: bearish


Cryptocurrency terbesar ini telah diperdagangkan di atas support $106.000 tetapi di bawah garis rata-rata bergerak. Sejak pemulihan, pembeli telah mempertahankan level $107.000 dalam upaya untuk menjaga harga di atas garis rata-rata bergerak.


Pada 21 Oktober, pembeli berusaha mendorong harga di atas garis rata-rata bergerak tetapi diblokir oleh SMA 50 hari. Bitcoin akan kembali ke level tertinggi sebelumnya yaitu $126.110 jika pembeli mempertahankan harga di atas garis rata-rata bergerak. Hari ini, Bitcoin telah mengalami retracement tetapi tetap berada di atas level support $107.000. Di sisi negatif, jika bearish menembus support $107.000, BTC bisa jatuh ke level terendah sebelumnya yaitu $103.310.


Indikator teknis      


  • Zona supply utama: $120.000, $125.000, $130.000



  • Zona permintaan utama: $100.000, $95.000, $90.000

Analisis indikator harga BTC


Garis rata-rata bergerak bersifat horizontal, menunjukkan tren sideways setelah penurunan. Support SMA 21 hari telah melintasi di bawah SMA 50 hari, menandakan penurunan. Pada grafik 4 jam, garis rata-rata bergerak bersifat horizontal, tetapi bar harga berada di atas garis tersebut. Pergerakan harga telah dibatasi oleh kehadiran candlestick Doji.


Grafik harian BTC/USD – 24 September 2025

Apa langkah selanjutnya untuk BTC?


Harga Bitcoin telah melanjutkan tren sideways, tetap berada di atas level $107.000. Di sisi positif, jika pembeli mempertahankan support $107.000, Bitcoin akan memulai pergerakan dalam rentang antara support $107.000 dan level tertinggi $126.000. Grafik 4 jam menunjukkan harga BTC bergerak naik turun antara support $106.000 dan $116.000. Pergerakan naik telah diperlambat oleh resistensi di $114.000.


Grafik 4 jam BTC/USD – 24 September 2025


Disclaimer. Analisis dan perkiraan ini adalah pendapat pribadi penulis. Data yang disediakan dikumpulkan oleh penulis dan tidak disponsori oleh perusahaan atau pengembang token manapun. Ini bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual cryptocurrency dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan dari Coinidol.com. Pembaca harus melakukan penelitian mereka sendiri sebelum berinvestasi dalam dana.

Sumber: https://coinidol.com/bitcoin-regains-critical/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Sumber: https://www.nbcnews.com/video/youtube-star-mrbeast-files-trademark-application-for-online-banking-and-crypto-venture-250510917894 Ketika tuduhan palsu tentang pembuangan dompet menargetkan titan YouTube Mr. Beast pada kuartal lalu, fenomena internet ini melakukan lebih dari sekadar membantah: dia memulai solusi struktural. Aplikasi perbankan online dan cryptocurrency yang baru dipatenkannya bertujuan untuk membangun infrastruktur transparan yang dapat mencegah manipulasi yang dia hadapi. Pengembangan ini hadir bersamaan dengan Pepeto [...] Postingan Mr. Beast's Crypto Banking Move Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026 pertama kali muncul di Blockonomi.
Movement
MOVE$0.06158-4.89%
Starpower
STAR$0.12292-0.60%
Ambire Wallet
WALLET$0.01887-1.71%
Bagikan
Blockonomi2025/11/09 18:59
Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara XRP jatuh di bawah $2,40, Mutuum Finance (MUTM) melonjak melewati 85% di Tahap 6, mengumpulkan $18,5M karena investor mengejar model peminjaman DeFi berbasis stablecoin.
XRP
XRP$2.2813-0.17%
FINANCE
FINANCE$0.0002955-14.47%
DeFi
DEFI$0.000794+2.31%
Bagikan
Blockchainreporter2025/11/09 18:21
Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

Analis dari pertukaran cryptocurrency Coinbase telah membagikan ekspektasi mereka untuk Bitcoin setelah pergerakan harga terbaru. Berikut detailnya. Lanjutkan Membaca: Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan
Bitcoin
BTC$102,387.56+0.47%
SphereX
HERE$0.000119--%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 19:14

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,358.37
$102,358.37$102,358.37

+0.63%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,457.53
$3,457.53$3,457.53

+2.39%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159.69
$159.69$159.69

+1.92%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2813
$2.2813$2.2813

+1.10%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$608.51
$608.51$608.51

+19.06%