Pemegang Bitcoin Jangka Pendek Terkena Dampak Saat Harga Realisasi Turun Di Bawah Basis Biaya

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Postingan Bitcoin Short-Term Holders Take The Hit As Realized Price Dips Below Cost Basis muncul di BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Short-Term Holders Take The Hit As Realized Price Dips Below Cost Basis | Bitcoinist.com Daftar untuk Newsletter Kami! Untuk pembaruan dan penawaran eksklusif masukkan email Anda. Nama saya Godspower Owie, dan saya bekerja untuk platform berita NewsBTC dan Bitcoinist. Terkadang saya suka menganggap diri saya sebagai penjelajah karena saya senang mengeksplorasi tempat-tempat baru, mempelajari hal-hal baru, terutama yang berharga, dan bertemu orang-orang baru yang berdampak pada hidup saya, sekecil apapun. Saya menghargai keluarga, teman, karir, dan waktu saya. Sungguh, itu mungkin aspek paling penting dari keberadaan setiap orang. Bukan ilusi, tapi impian yang saya kejar. Situs web ini menggunakan cookies. Dengan terus menggunakan situs web ini, Anda memberikan persetujuan untuk penggunaan cookies. Kunjungi Pusat Privasi atau Kebijakan Cookie kami. Saya Setuju Sumber: https://bitcoinist.com/bitcoin-sths-take-the-hit/Postingan Bitcoin Short-Term Holders Take The Hit As Realized Price Dips Below Cost Basis muncul di BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Short-Term Holders Take The Hit As Realized Price Dips Below Cost Basis | Bitcoinist.com Daftar untuk Newsletter Kami! Untuk pembaruan dan penawaran eksklusif masukkan email Anda. Nama saya Godspower Owie, dan saya bekerja untuk platform berita NewsBTC dan Bitcoinist. Terkadang saya suka menganggap diri saya sebagai penjelajah karena saya senang mengeksplorasi tempat-tempat baru, mempelajari hal-hal baru, terutama yang berharga, dan bertemu orang-orang baru yang berdampak pada hidup saya, sekecil apapun. Saya menghargai keluarga, teman, karir, dan waktu saya. Sungguh, itu mungkin aspek paling penting dari keberadaan setiap orang. Bukan ilusi, tapi impian yang saya kejar. Situs web ini menggunakan cookies. Dengan terus menggunakan situs web ini, Anda memberikan persetujuan untuk penggunaan cookies. Kunjungi Pusat Privasi atau Kebijakan Cookie kami. Saya Setuju Sumber: https://bitcoinist.com/bitcoin-sths-take-the-hit/

Pemegang Bitcoin Jangka Pendek Terkena Dampak Saat Harga Realisasi Turun Di Bawah Basis Biaya

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/10/20 19:34
Overtake
TAKE$0,25303-2,29%
COM
COM$0,006152-20,45%
Sign
SIGN$0,03961-2,53%
Wink
LIKE$0,004806-0,43%
THINK Token
THINK$0,00487-1,61%






























































Nama saya Godspower Owie, dan saya bekerja untuk platform berita NewsBTC dan Bitcoinist. Terkadang saya suka menganggap diri saya sebagai penjelajah karena saya senang mengeksplorasi tempat-tempat baru, mempelajari hal-hal baru, terutama yang berharga, dan bertemu orang-orang baru yang berdampak pada hidup saya, sekecil apapun. Saya menghargai keluarga, teman, karir, dan waktu saya. Sungguh, itu mungkin aspek paling penting dari keberadaan setiap orang. Bukan ilusi, tapi impian yang saya kejar.

Situs web ini menggunakan cookie. Dengan terus menggunakan situs web ini, Anda memberikan persetujuan untuk penggunaan cookie. Kunjungi Pusat Privasi atau Kebijakan Cookie kami. Saya Setuju


Sumber: https://bitcoinist.com/bitcoin-sths-take-the-hit/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Sumber: https://www.nbcnews.com/video/youtube-star-mrbeast-files-trademark-application-for-online-banking-and-crypto-venture-250510917894 Ketika tuduhan palsu tentang pembuangan dompet menargetkan titan YouTube Mr. Beast pada kuartal lalu, fenomena internet ini melakukan lebih dari sekadar membantah: dia memulai solusi struktural. Aplikasi perbankan online dan cryptocurrency yang baru dipatenkannya bertujuan untuk membangun infrastruktur transparan yang dapat mencegah manipulasi yang dia hadapi. Pengembangan ini hadir bersamaan dengan Pepeto [...] Postingan Mr. Beast's Crypto Banking Move Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026 pertama kali muncul di Blockonomi.
Movement
MOVE$0,06158-4,89%
Starpower
STAR$0,12292-0,60%
Ambire Wallet
WALLET$0,01887-1,71%
Bagikan
Blockonomi2025/11/09 18:59
Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara XRP jatuh di bawah $2,40, Mutuum Finance (MUTM) melonjak melewati 85% di Tahap 6, mengumpulkan $18,5M karena investor mengejar model peminjaman DeFi berbasis stablecoin.
XRP
XRP$2,2813-0,17%
FINANCE
FINANCE$0,0002955-14,47%
DeFi
DEFI$0,000794+2,31%
Bagikan
Blockchainreporter2025/11/09 18:21
Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

Analis dari pertukaran cryptocurrency Coinbase telah membagikan ekspektasi mereka untuk Bitcoin setelah pergerakan harga terbaru. Berikut detailnya. Lanjutkan Membaca: Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan
Bitcoin
BTC$102 387,56+0,47%
SphereX
HERE$0,000119--%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 19:14

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102 363,88
$102 363,88$102 363,88

+0,64%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3 457,52
$3 457,52$3 457,52

+2,39%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159,71
$159,71$159,71

+1,94%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2,2818
$2,2818$2,2818

+1,12%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$609,99
$609,99$609,99

+19,35%