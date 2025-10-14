'Bitcoin Masih Turun 25% vs Emas': Schiff Menyebut Pemulihan Sebagai Dead Cat Bounce

Pergerakan Bitcoin kembali di atas $114.000 setelah penurunan akhir pekan tampak kurang seperti kebangkitan dan lebih seperti dead cat bounce klasik jika Anda mendengarkan Peter Schiff, yang cepat mengingatkan semua orang bahwa dalam hal emas, BTC masih turun 25% sejak puncaknya di Agustus dan bahwa satu-satunya aset yang mencetak rekor baru adalah "yang membosankan" yang telah dia bicarakan selama beberapa dekade — emas dan perak.
Yang pertama menembus $4.080 pagi ini, dan yang kedua mencapai $51,60, keduanya menetapkan rekor baru sementara trader kripto masih menjilati luka mereka dari siklus likuidasi senilai $16 miliar yang menyeret Bitcoin dari $122.000 turun menjadi $100.600 dalam hitungan jam.
Schiff menyebutnya seperti yang selalu dia lakukan — "gelembung yang didandani sebagai emas digital" — mengatakan bahwa cerita blockchain telah kehabisan rantai dan bahwa siapa pun yang bertahan melalui pantulan ini hanya membodohi diri sendiri.
Prospek harga Bitcoin
Grafik sejalan dengan pendapatnya — penurunan drastis, pemulihan tipis, masih diperdagangkan $7.500 di bawah posisinya minggu lalu. Arus masuk ETF telah terhenti, para whale telah melakukan pelepasan di tengah kelemahan, dan meja opsi sekarang membingkai $113.000-$115.000 sebagai tidak lebih dari zona bertahan.
Sementara itu, logam terus menarik modal, dengan emas menambahkan hampir 10% dalam sebulan terakhir dan perak lebih dari 12%, angka yang sekarang dapat dilemparkan Schiff ke dalam setiap debat kripto sebagai bukti bahwa "membosankan" adalah tempat uang nyata dihasilkan.
Jual Bitcoin saat ada kekuatan, berhenti membingungkan volatilitas dengan nilai dan tumpuk sesuatu yang tidak memerlukan pantulan untuk membuktikan nilainya — itu selalu menjadi propaganda Schiff.
