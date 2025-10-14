Postingan 'Bitcoin Masih Turun 25% vs Emas': Schiff Menyebut Pemulihan Sebagai Dead Cat Bounce muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pergerakan Bitcoin kembali di atas $114.000 setelah penurunan akhir pekan tampak kurang seperti comeback dan lebih seperti dead cat bounce klasik jika Anda mendengarkan Peter Schiff, yang cepat mengingatkan semua orang bahwa dalam hal emas, BTC masih turun 25% sejak puncaknya di Agustus dan bahwa satu-satunya aset yang mencetak rekor baru adalah "yang membosankan" yang telah dia bicarakan selama beberapa dekade — emas dan perak. Yang pertama menembus $4.080 pagi ini, dan yang kedua mencapai $51,60, keduanya menetapkan rekor baru sementara trader kripto masih menjilati luka mereka dari siklus likuidasi $16 miliar yang menyeret Bitcoin dari $122.000 turun ke $100.600 dalam hitungan jam. Emas dan perak menambahkan keuntungan semalam, mencapai rekor tertinggi baru pagi ini. Emas melampaui $4.080 dan perak menembus $51,60. Bitcoin berhasil mengalami dead cat bounce, tetapi masih turun 25% dalam hal emas sejak puncaknya di Agustus. Surat blockchain Bitcoin telah kehabisan rantai. — Peter Schiff (@PeterSchiff) 13 Oktober 2025 Schiff menyebutnya seperti yang selalu dia lakukan — "gelembung yang didandani sebagai emas digital" — mengatakan bahwa cerita blockchain telah kehabisan rantai dan bahwa siapa pun yang bertahan melalui pantulan ini hanya membodohi diri sendiri. Prospek harga Bitcoin Grafik sejalan dengan pendapatnya — penurunan keras, pemulihan tipis, masih diperdagangkan $7.500 di bawah posisinya minggu lalu. Arus masuk ETF telah terhenti, whale telah melakukan unloading dalam kelemahan, dan meja opsi sekarang membingkai $113.000-$115.000 sebagai tidak lebih dari zona penahan. Sementara itu, logam terus menarik modal, dengan emas menambahkan hampir 10% dalam sebulan terakhir dan perak lebih dari 12%, angka yang sekarang dapat dilemparkan Schiff ke dalam setiap debat kripto sebagai bukti bahwa "membosankan" adalah tempat uang nyata dihasilkan. Jual Bitcoin saat ada kekuatan, berhenti membingungkan volatilitas dengan nilai... Postingan 'Bitcoin Masih Turun 25% vs Emas': Schiff Menyebut Pemulihan Sebagai Dead Cat Bounce muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pergerakan Bitcoin kembali di atas $114.000 setelah penurunan akhir pekan tampak kurang seperti comeback dan lebih seperti dead cat bounce klasik jika Anda mendengarkan Peter Schiff, yang cepat mengingatkan semua orang bahwa dalam hal emas, BTC masih turun 25% sejak puncaknya di Agustus dan bahwa satu-satunya aset yang mencetak rekor baru adalah "yang membosankan" yang telah dia bicarakan selama beberapa dekade — emas dan perak. Yang pertama menembus $4.080 pagi ini, dan yang kedua mencapai $51,60, keduanya menetapkan rekor baru sementara trader kripto masih menjilati luka mereka dari siklus likuidasi $16 miliar yang menyeret Bitcoin dari $122.000 turun ke $100.600 dalam hitungan jam. Emas dan perak menambahkan keuntungan semalam, mencapai rekor tertinggi baru pagi ini. Emas melampaui $4.080 dan perak menembus $51,60. Bitcoin berhasil mengalami dead cat bounce, tetapi masih turun 25% dalam hal emas sejak puncaknya di Agustus. Surat blockchain Bitcoin telah kehabisan rantai. — Peter Schiff (@PeterSchiff) 13 Oktober 2025 Schiff menyebutnya seperti yang selalu dia lakukan — "gelembung yang didandani sebagai emas digital" — mengatakan bahwa cerita blockchain telah kehabisan rantai dan bahwa siapa pun yang bertahan melalui pantulan ini hanya membodohi diri sendiri. Prospek harga Bitcoin Grafik sejalan dengan pendapatnya — penurunan keras, pemulihan tipis, masih diperdagangkan $7.500 di bawah posisinya minggu lalu. Arus masuk ETF telah terhenti, whale telah melakukan unloading dalam kelemahan, dan meja opsi sekarang membingkai $113.000-$115.000 sebagai tidak lebih dari zona penahan. Sementara itu, logam terus menarik modal, dengan emas menambahkan hampir 10% dalam sebulan terakhir dan perak lebih dari 12%, angka yang sekarang dapat dilemparkan Schiff ke dalam setiap debat kripto sebagai bukti bahwa "membosankan" adalah tempat uang nyata dihasilkan. Jual Bitcoin saat ada kekuatan, berhenti membingungkan volatilitas dengan nilai...