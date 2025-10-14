Paus Bitcoin menyetor $40M USDC ke Hyperliquid untuk meningkatkan posisi short BTC

Poin Penting
- Seorang whale terkemuka menyetor $40 juta USDC ke Hyperliquid untuk meningkatkan posisi short Bitcoin-nya.
- Investor tersebut telah menunjukkan sikap bearish terhadap BTC dan ETH.
Seorang Bitcoin OG yang sebelumnya menjual Bitcoin untuk mengumpulkan ETH menyetor $40 juta dalam USDC ke Hyperliquid, bursa perpetual terdesentralisasi, hari ini untuk meningkatkan posisi short Bitcoin-nya.
Whale tersebut baru-baru ini memperluas posisi short-nya pada BTC dan ETH, menghasilkan keuntungan melebihi $160 juta setelah penurunan pasar yang cepat.
Trader besar telah menyetor stablecoin seperti USDC ke Hyperliquid untuk menyesuaikan posisi dan menghindari likuidasi selama pemulihan pasar, mencerminkan strategi trading adaptif dalam kondisi yang fluktuatif.
Hyperliquid terus menarik para whale untuk permainan leverage pada BTC, dengan contoh terbaru dari orang dalam dan trader besar yang melipatgandakan posisi short di tengah ekspektasi koreksi pasar.
