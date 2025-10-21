Paus Bitcoin meningkatkan posisi short BTC menjadi $121M dengan leverage 10x

Poin-Poin Penting
- Seorang whale Bitcoin meningkatkan posisi short mereka menjadi $121 juta dengan leverage 10x di platform Hyperliquid.
- Whale tersebut, yang diidentifikasi sebagai #BitcoinOG oleh Lookonchain, memiliki riwayat menutup posisi short yang menguntungkan selama penurunan pasar.
Seorang whale Bitcoin yang baru-baru ini melakukan short pada Bitcoin dan Ether sebelum crash pasar terbaru meningkatkan posisi short-nya menjadi $121 juta menggunakan leverage 10x, menurut platform analitik blockchain Lookonchain. Trader tersebut, yang diidentifikasi sebagai #BitcoinOG, telah secara aktif mengelola posisi signifikan di platform Hyperliquid.
Lookonchain melacak pola trading whale tersebut pada Oktober 2025, menunjukkan bahwa trader tersebut sebelumnya menutup posisi short yang menguntungkan selama crash pasar sebelum beralih kembali ke strategi short yang agresif pada Bitcoin.
Platform analitik tersebut telah mendokumentasikan beberapa whale yang membuka kembali posisi short setelah pemulihan pasar, dengan para trader sering menyesuaikan posisi leverage mereka untuk menghindari likuidasi selama fluktuasi harga terkini.
Sumber: https://cryptobriefing.com/bitcoin-whale-increases-121m-short-10x-leverage/