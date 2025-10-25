Paus Bitcoin Meningkatkan Posisi Short ke 666 BTC

Poin Kunci: Paus Bitcoin beralih ke posisi short besar.

Paus memegang 666 BTC senilai $74,43 juta.

Menghadapi kerugian belum terealisasi sebesar $1,17 juta.

Analis on-chain Ai Auntie mencatat bahwa 'Paus dengan Tingkat Kemenangan 100%' meningkatkan posisi short BTC mereka menjadi 666 BTC, bernilai $74,43 juta, kini menghadapi kerugian yang belum terealisasi.

Perkembangan ini menyoroti potensi pengaruh perdagangan skala besar pada dinamika pasar, terbukti dari volatilitas jangka pendek yang diamati di pasar BTC, meskipun dampak sistemik yang lebih luas tetap belum terkonfirmasi.

Paus Bitcoin Menggeser 666 BTC, Menghadapi Kerugian $1,17 Juta

Posisi perdagangan telah bergeser secara nyata, berpotensi menandakan strategi baru dari pihak-pihak yang terlibat dan mengubah dinamika pasar secara langsung. Kepemilikan 666 BTC ini menggarisbawahi potensi dampak yang lebih luas pada perdagangan Bitcoin setelah tuduhan terbaru tentang strategi leverage tinggi. Posisi short tersebut semakin menyoroti ketidakpastian pasar.

Reaksi komunitas beragam, tanpa pernyataan publik besar dari pemimpin terkemuka seperti Arthur Hayes atau CZ sebagai tanggapan atas aktivitas paus saat ini. Bursa juga tidak menampilkan data baru yang menunjukkan pembaruan atau intervensi regulasi segera. Insiden ini menggarisbawahi volatilitas Bitcoin dan pengaruhnya terhadap kecemasan trader.

Dinamika Pasar Mempengaruhi Volatilitas Harga Bitcoin Jangka Pendek

Tahukah Anda? Dalam beberapa bulan terakhir, pergerakan paus berulang kali menyebabkan fluktuasi harga sementara, menggarisbawahi pola gangguan pasar jangka pendek yang signifikan di tengah perdagangan berisiko tinggi di sektor ini.

CoinMarketCap melaporkan harga Bitcoin saat ini telah naik menjadi $111.664,83, dengan kapitalisasi pasar 2,23 triliun, mencerminkan kenaikan harian sebesar 1,49%. Volume perdagangan mencapai 32,91 miliar, menandai penurunan 37,23%, sementara dominasi pasar kripto berada pada 59,13% per 25 Oktober 2025. Meskipun pasokan beredar sebanyak 19.939.731 bitcoin, nilai Bitcoin telah menurun sebesar 5,73% dalam tiga bulan terakhir.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 14:30 UTC pada 25 Oktober 2025. Sumber: CoinMarketCap

Penelitian Coincu mengisyaratkan kehati-hatian trader yang meningkat karena volatilitas Bitcoin saat tindakan paus meningkat tanpa intervensi regulasi. Aktivitas historis paralel telah mempengaruhi harga jangka pendek tetapi gagal menunjukkan dampak sistemik yang lebih lama.