Kenaikan Bitcoin Menghadapi Tantangan Potensial

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa lonjakan Bitcoin menuju level $111.000 mungkin menghadapi hambatan karena volume perdagangan menurun dan beberapa indikator teknis mulai berbeda arah, mengisyaratkan kemungkinan perlambatan. Pakar keuangan IncomeSharks telah membandingkan optimisme pasar saat ini dengan level yang terlihat selama puncak pasar di masa lalu.
Sumber: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoins-ascent-faces-potential-challenges