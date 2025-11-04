BitMine melipatgandakan investasinya pada Ethereum saat kepemilikan ETH mencapai 3,4 juta

BitMine membeli 82.353 token Ethereum saat kepemilikan mencapai 3,4 juta.

Perbendaharaan kripto dan uang tunai mencapai $13,7 miliar.

BitMine mencapai 2,8% dari target 5% pasokan Ethereum.

BitMine Immersion Technologies, pemimpin dalam penambangan cryptocurrency dan solusi pendinginan canggih, telah secara signifikan memperkuat posisinya di ruang aset digital.

Perusahaan tersebut telah mengungkapkan peningkatan substansial dalam cadangan Ethereum (ETH) mereka.

Kepemilikan ETH BitMine mencapai 3,4 juta

Komitmen BitMine yang meningkat terhadap Ethereum kembali terlihat setelah langkah beli-saat-turun lainnya.

Meskipun harga menurun, perusahaan yang terdaftar publik ini telah meningkatkan kepemilikannya untuk menjadi strategi perbendaharaan korporasi terbesar kedua di dunia.

Thomas Lee dari Fundstrat, dan ketua BitMine, mencatat:

BitMine kini memiliki 2,8% dari pasokan ETH, tonggak sejarah yang melihat perusahaan melampaui setengah dari target 5%.

BitMine telah mengumpulkan kepemilikan ETH-nya secara strategis selama beberapa bulan terakhir, memanfaatkan harga ETH yang rendah dan ekosistem yang berkembang.

Ketika digabungkan dengan cadangan Bitcoin sebesar 192 BTC senilai $62 juta, dan uang tunai sebesar $389 juta, kepemilikan kripto dan uang tunai BitMine secara keseluruhan telah melonjak menjadi $13,7 miliar.

Minat terhadap ETH semakin bertambah

BitMine adalah salah satu dari sejumlah perusahaan terdaftar publik yang beralih dari operasi tradisional mereka, termasuk penambangan cryptocurrency, karena mereka melakukan diversifikasi sebagai respons terhadap adopsi aset digital yang lebih luas.

Wall Street telah melihat peningkatan yang nyata dalam perubahan arah seperti itu, dengan beberapa perusahaan bertujuan untuk meniru pendekatan yang menetapkan Strategy sebagai perbendaharaan kripto korporasi terkemuka di dunia.

Para analis mencatat bahwa langkah BitMine, bersama dengan strategi serupa oleh rekan-rekannya, mencerminkan meningkatnya minat institusional di sektor tersebut.

Persetujuan dana yang diperdagangkan di bursa Ethereum pada tahun 2024 telah menarik miliaran dolar ke dalam aset tersebut, sementara strategi perbendaharaan korporasi — terutama yang melibatkan staking dalam token seperti ETH dan SOL — telah muncul sebagai fase berikutnya dalam ekspansi aset digital.

Tonggak sejarah BitMine memperkuat daya tarik Ethereum yang bertahan lama, berpotensi menetapkan tolok ukur bagi perusahaan sejenis yang mengincar diversifikasi serupa.

Dan Lee mengatakan penurunan harga baru-baru ini menawarkan reset yang bisa menjadi kunci untuk harga Ethereum.

Harga Ethereum berada di sekitar $3.622 pada 3 November 2025, turun 6% dalam 24 jam terakhir dan 14% dalam seminggu terakhir.

Artikel BitMine melipatgandakan investasi pada Ethereum saat kepemilikan ETH mencapai 3,4 juta pertama kali muncul di CoinJournal.