ETF Spot Solana Bitwise dan Grayscale Mengumpulkan $200 Juta dalam Arus Awal

ETF BSOL dari Bitwise melihat arus masuk sebesar $420 juta, melampaui semua ETF kripto lainnya.

melihat ETF GSOL dari Grayscale mengumpulkan $2 juta dalam minggu pertamanya, mencapai aset senilai $100 juta.

ETF Solana terus bertumbuh, dengan arus masuk sebesar $200 juta hanya dalam seminggu perdagangan.

ETF spot Bitcoin dan Ethereum juga melihat rekor arus masuk dan volume perdagangan tinggi pada Oktober.

Peluncuran terbaru dua ETF spot Solana berbasis AS telah menarik perhatian yang mengesankan, menarik lebih dari $200 juta arus masuk hanya dalam minggu pertama perdagangan mereka. Dana-dana ini, BSOL dari Bitwise dan GSOL dari Grayscale, dengan cepat memantapkan diri sebagai pesaing kuat dalam ruang produk yang diperdagangkan di bursa cryptocurrency. Meskipun diluncurkan hanya dalam selisih beberapa hari, kedua dana tersebut mengalami perbedaan yang signifikan dalam penerimaan mereka.

BSOL dari Bitwise Memimpin dengan Rekor Arus Masuk

BSOL dari Bitwise melihat kesuksesan luar biasa dalam minggu debutnya, menarik hampir $70 juta hanya pada hari pertama perdagangannya. Momentum berlanjut sepanjang minggu, dan pada akhir periode perdagangan, dana tersebut telah mengumpulkan hampir $420 juta, termasuk modal awal.

Menurut data dari SoSoValue, arus masuk kumulatif BSOL sekitar $197 juta dari investor publik menempatkannya di puncak semua ETF kripto untuk minggu tersebut, jauh melampaui arus masuk ke dana aset digital lainnya. Analis Senior ETF Bloomberg Eric Balchunas mencatat, "Ini memimpin semua ETP kripto dengan selisih yang sangat jauh dalam arus mingguan dengan +$417 juta."

Permintaan tinggi untuk BSOL menunjukkan minat investor yang kuat dalam eksposur Solana melalui kendaraan keuangan tradisional. Dana Bitwise dirancang untuk memberikan investor akses ke Solana sambil melakukan staking aset untuk mendapatkan imbalan tambahan, fitur yang mungkin berkontribusi pada kesuksesan awalnya.

GSOL dari Grayscale Menarik Arus Masuk Lebih Rendah

Berbeda dengan BSOL, GSOL dari Grayscale menerima sambutan yang jauh lebih kecil. Diluncurkan sehari setelah BSOL, GSOL mengumpulkan sekitar $2 juta dalam arus masuk bersih selama minggu pertamanya, sebagian kecil dari total pesaingnya. Meskipun arus masuknya lebih rendah, aset dana tersebut tumbuh secara signifikan ketika termasuk modal awalnya, membawa total GSOL menjadi lebih dari $100 juta dalam aset. Penerimaan yang lebih lambat ini dikaitkan dengan peluncurannya yang lebih lambat, yang mungkin telah memberikan BSOL keuntungan sebagai penggerak awal.

GSOL dari Grayscale mengenakan biaya manajemen yang sedikit lebih tinggi sebesar 0,35%, dibandingkan dengan 0,2% milik BSOL. Namun, kedua dana berbagi fitur umum dalam strategi investasi mereka: melakukan staking token Solana untuk mendapatkan pengembalian tambahan. Grayscale telah mengindikasikan bahwa 77% dari imbalan staking akan diteruskan kepada investor GSOL, yang dapat meningkatkan daya tarik dana dari waktu ke waktu.

Lonjakan ETF Kripto Spot

Baik BSOL dan GSOL memasuki pasar yang sudah didominasi oleh ETF spot Bitcoin dan Ethereum, yang melihat arus masuk positif pada Oktober. Dana berbasis Bitcoin memimpin, dengan arus masuk bersih sebesar $3,61 miliar, sedikit meningkat dari bulan sebelumnya. Oktober juga melihat lonjakan dalam volume perdagangan, dengan ETF Bitcoin spot mencatat volume perdagangan tertinggi mereka, melampaui $133 miliar, kenaikan yang signifikan dari $72,91 miliar pada September.

ETF berbasis Ethereum juga melihat pergerakan positif, dengan arus masuk bersih sebesar $668,13 juta. Dana-dana ini sekarang secara kolektif memegang sekitar $25 miliar dalam aset, mewakili lebih dari 5% dari semua Ethereum yang beredar. Meskipun tidak memecahkan rekor, dana Ethereum menunjukkan ketahanan yang kuat dalam menghadapi persaingan yang meningkat dari aset digital lainnya, termasuk Solana.

Peran Solana yang Berkembang dalam ETF Kripto

Kesuksesan cepat BSOL dan GSOL menggarisbawahi pentingnya Solana yang terus berkembang dalam ekosistem cryptocurrency yang lebih luas. Sementara Bitcoin dan Ethereum terus mendominasi ruang tersebut, Solana telah muncul sebagai alternatif populer karena kecepatan transaksi yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah. Ketika ETF Solana mendapatkan daya tarik, lebih banyak investor kemungkinan akan mencari eksposur ke teknologi blockchain ini, memperluas pasar untuk dana yang diperdagangkan di bursa terkait kripto.

Dengan pertumbuhan pesat ETF kripto, lanskap investasi terus berkembang. Dana seperti BSOL dan GSOL membantu menjembatani kesenjangan antara kendaraan investasi tradisional dan pasar cryptocurrency yang sedang berkembang. Seiring dengan meningkatnya kehadiran Solana dalam ETF ini, hal tersebut dapat menandakan awal dari tren yang lebih luas menuju eksposur aset kripto yang lebih beragam.

