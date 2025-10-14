CEO BlackRock Larry Fink: Bitcoin dan Kripto 'Melayani Tujuan yang Sama dengan Emas'

Secara singkat Larry Fink mengatakan dia harus "meninjau kembali [asumsinya]" tentang Bitcoin.

BlackRock kini mengelola beberapa ETF terkait kripto di tengah minat investor yang terus bertumbuh.

Beberapa perusahaan, termasuk Hargreaves Lansdown, tetap waspada meskipun menawarkan produk kripto.

CEO BlackRock Larry Fink sekali lagi menegaskan persetujuan hati-hati terhadap investasi kripto dan menarik kembali komentar sebelumnya yang dia buat pada Oktober 2017 tentang Bitcoin sebagai "indeks pencucian uang."

Berbicara dengan CBS pada hari Minggu, Fink mengatakan bahwa "Saya memang mengatakan Bitcoin, karena kita sedang membicarakan Bitcoin saat itu, adalah domain pencuci uang dan pencuri."

"Tapi Anda tahu, pasar mengajari Anda, Anda harus selalu meninjau kembali asumsi Anda. Ada peran untuk kripto sama seperti ada peran untuk emas, yaitu, sebagai alternatif," katanya.

Dalam komentar terbarunya, bagaimanapun, Fink juga mendesak kehati-hatian. "Bagi mereka yang ingin mendiversifikasi, ini bukan aset yang buruk, tetapi saya tidak percaya bahwa ini harus menjadi komponen besar dari portofolio Anda," tambahnya.

BlackRock, pengelola uang terbesar di dunia, mengawasi sekitar $12,5 triliun dalam aset. Perusahaan ini meluncurkan salah satu ETF spot Bitcoin kripto pertama di AS pada 2024 setelah mendapat persetujuan regulasi dari SEC. ETF iShares Bitcoin Trust-nya adalah ETF kripto terbesar dengan lebih dari $93,9 miliar aset yang dikelola.

Perubahan nada Fink selama bertahun-tahun sejalan dengan pelunakan yang lebih luas dari sikap Wall Street terhadap mata uang kripto. Dia adalah bagian dari sekelompok CEO yang pernah menolak Bitcoin secara langsung. Pada 2017, dia menyebutnya sebagai "indeks pencucian uang," sementara CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon menggambarkannya sebagai "penipuan" dan mengatakan orang-orang yang memilikinya adalah "bodoh," membandingkan aset tersebut dengan mania tulip Belanda pada tahun 1630-an.

Sejak saat itu, suasana telah berubah, dengan Fink mengambil nada yang lebih konsiliatori sejak 2023 dan seterusnya. Perusahaan keuangan besar, dari manajer aset hingga bank investasi, secara bertahap bergerak ke sektor kripto, tertarik oleh permintaan investor meskipun mereka memperingatkan tentang volatilitas dan risiko regulasi.

Dalam surat kepada investor awal tahun ini, Fink sendiri mencatat bahwa setengah dari permintaan untuk ETF Bitcoin BlackRock berasal dari "investor ritel, dan tiga perempat dari investor tersebut tidak pernah memiliki produk iShares sebelumnya."

Chief Investment Officer di Sygnum Fabian Dori memberi tahu Decrypt bahwa terutama sejak terpilihnya kembali Presiden AS Donald Trump, pelukan terhadap aset kripto telah bergerak dari keterlibatan institusional ke adopsi institusional.

"Jika ada kebutuhan untuk konfirmasi lebih lanjut tentang peningkatan adopsi institusional, itu mungkin telah diberikan oleh CEO BlackRock Larry Fink yang menandai Bitcoin sebagai pengganti potensial dolar AS sebagai mata uang cadangan global jika situasi utang AS akan lepas kendali," katanya. "Perkembangan ini telah mendorong dominasi Bitcoin, pangsa kapitalisasi pasar Bitcoin relatif terhadap total kapitalisasi pasar aset kripto, ke level yang tidak terlihat selama bertahun-tahun."

Manajer aset tradisional global terkemuka seperti BlackRock atau Fidelity telah menambahkan Bitcoin ke alokasi aset strategis dari beberapa produk investasi mereka, sementara perusahaan seperti Tesla, Strategy, dan Metaplanet telah mengintegrasikan Bitcoin ke dalam strategi perusahaan mereka sebagai lindung nilai terhadap inflasi.

Dori menambahkan institusi tertarik pada tiga kasus penggunaan utama: Aset kripto spesifik sebagai penyimpan nilai alternatif, aset kripto spesifik sebagai alat pembayaran alternatif dan aset kripto spesifik sebagai infrastruktur generasi berikutnya yang memungkinkan ekonomi aplikasi terdesentralisasi.

"Peningkatan ketidakpastian makro, ketegangan geopolitik, dan risiko penurunan nilai mata uang yang semakin besar adalah faktor-faktor yang mempromosikan atribut tempat berlindung yang aman atau penyimpan nilai Bitcoin," katanya.

Namun, tidak semua orang yakin.

Minggu lalu, platform investasi Inggris Hargreaves Lansdown memperingatkan pengguna untuk menghindari Bitcoin, menyebutnya sebagai aset dengan "tidak ada nilai intrinsik." Dalam pemberitahuan kepada klien, perusahaan tersebut mengatakan kripto "tidak boleh diandalkan untuk membantu klien memenuhi tujuan keuangan mereka."

Tetapi perusahaan masih merasa tekanan untuk memenuhi permintaan pelanggan untuk jenis produk seperti ini. Hargreaves Lansdown sendiri, yang mengelola $226,8 miliar (£170 miliar) dalam aset, meskipun demikian mengatakan akan tetap mengizinkan investor yang memenuhi syarat untuk mengakses catatan yang diperdagangkan di bursa kripto Inggris baru meskipun ada peringatan mereka.

Bitcoin diperdagangkan di atas $115.000 pada hari Senin, naik 3,6% dalam 24 jam terakhir, menurut CoinGecko. Pemulihan harga ini mengikuti penurunan tajam pada hari Jumat, ketika harganya turun dari $121.000 menjadi $109.000 dalam beberapa jam, memicu hampir $20 miliar dalam likuidasi, termasuk sekitar $16,7 miliar dalam posisi long.