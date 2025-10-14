CEO BlackRock Larry Fink: Bitcoin dan Kripto 'Melayani Tujuan yang Sama dengan Emas'

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Postingan BlackRock CEO Larry Fink: Bitcoin dan Crypto 'Memiliki Tujuan yang Sama dengan Emas' muncul di BitcoinEthereumNews.com. Secara singkat Larry Fink mengatakan dia harus "meninjau kembali [asumsinya]" tentang Bitcoin. BlackRock kini mengelola beberapa ETF terkait crypto di tengah minat investor yang berkembang. Beberapa perusahaan, termasuk Hargreaves Lansdown, tetap waspada meskipun menawarkan produk crypto. CEO BlackRock Larry Fink sekali lagi menegaskan persetujuan hati-hati terhadap investasi crypto dan menarik kembali komentar sebelumnya yang dia buat pada Oktober 2017 tentang Bitcoin sebagai "indeks pencucian uang." Berbicara dengan CBS pada hari Minggu, Fink mengatakan bahwa "Saya memang mengatakan Bitcoin, karena kita sedang membicarakan Bitcoin saat itu, adalah domain pencuci uang dan pencuri." "Tapi Anda tahu, pasar mengajari Anda, Anda harus selalu meninjau kembali asumsi Anda. Ada peran untuk crypto sama seperti ada peran untuk emas, yaitu, sebagai alternatif," katanya. Dalam komentar terbarunya, bagaimanapun, Fink juga mendesak kehati-hatian. "Bagi mereka yang ingin mendiversifikasi, ini bukan aset yang buruk, tetapi saya tidak percaya bahwa ini harus menjadi komponen besar dari portofolio Anda," tambahnya. BlackRock, pengelola uang terbesar di dunia, mengawasi sekitar $12,5 triliun aset. Perusahaan ini meluncurkan salah satu ETF spot Bitcoin crypto pertama AS pada 2024 setelah persetujuan regulasi dari SEC. ETF iShares Bitcoin Trust-nya adalah ETF crypto terbesar dengan lebih dari $93,9 miliar aset yang dikelola. Perubahan nada Fink selama bertahun-tahun sejalan dengan pelunakan sikap Wall Street terhadap cryptocurrency secara lebih luas. Dia adalah bagian dari sekelompok CEO yang pernah menolak Bitcoin secara langsung. Pada 2017, dia menyebutnya sebagai "indeks pencucian uang," sementara CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon menggambarkannya sebagai "penipuan" dan mengatakan orang yang memilikinya "bodoh," menyamakan aset tersebut dengan mania tulip Belanda pada tahun 1630-an. Sejak itu, suasana telah berubah, dengan Fink mengambil...Postingan BlackRock CEO Larry Fink: Bitcoin dan Crypto 'Memiliki Tujuan yang Sama dengan Emas' muncul di BitcoinEthereumNews.com. Secara singkat Larry Fink mengatakan dia harus "meninjau kembali [asumsinya]" tentang Bitcoin. BlackRock kini mengelola beberapa ETF terkait crypto di tengah minat investor yang berkembang. Beberapa perusahaan, termasuk Hargreaves Lansdown, tetap waspada meskipun menawarkan produk crypto. CEO BlackRock Larry Fink sekali lagi menegaskan persetujuan hati-hati terhadap investasi crypto dan menarik kembali komentar sebelumnya yang dia buat pada Oktober 2017 tentang Bitcoin sebagai "indeks pencucian uang." Berbicara dengan CBS pada hari Minggu, Fink mengatakan bahwa "Saya memang mengatakan Bitcoin, karena kita sedang membicarakan Bitcoin saat itu, adalah domain pencuci uang dan pencuri." "Tapi Anda tahu, pasar mengajari Anda, Anda harus selalu meninjau kembali asumsi Anda. Ada peran untuk crypto sama seperti ada peran untuk emas, yaitu, sebagai alternatif," katanya. Dalam komentar terbarunya, bagaimanapun, Fink juga mendesak kehati-hatian. "Bagi mereka yang ingin mendiversifikasi, ini bukan aset yang buruk, tetapi saya tidak percaya bahwa ini harus menjadi komponen besar dari portofolio Anda," tambahnya. BlackRock, pengelola uang terbesar di dunia, mengawasi sekitar $12,5 triliun aset. Perusahaan ini meluncurkan salah satu ETF spot Bitcoin crypto pertama AS pada 2024 setelah persetujuan regulasi dari SEC. ETF iShares Bitcoin Trust-nya adalah ETF crypto terbesar dengan lebih dari $93,9 miliar aset yang dikelola. Perubahan nada Fink selama bertahun-tahun sejalan dengan pelunakan sikap Wall Street terhadap cryptocurrency secara lebih luas. Dia adalah bagian dari sekelompok CEO yang pernah menolak Bitcoin secara langsung. Pada 2017, dia menyebutnya sebagai "indeks pencucian uang," sementara CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon menggambarkannya sebagai "penipuan" dan mengatakan orang yang memilikinya "bodoh," menyamakan aset tersebut dengan mania tulip Belanda pada tahun 1630-an. Sejak itu, suasana telah berubah, dengan Fink mengambil...

CEO BlackRock Larry Fink: Bitcoin dan Kripto 'Melayani Tujuan yang Sama dengan Emas'

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/10/14 04:14
COM
COM$0.006216+14.26%
Nowchain
NOW$0.00209+2.95%
Index Cooperative
INDEX$0.84+1.94%
Notcoin
NOT$0.0007659-1.35%
Bad Idea AI
BAD$0.00000000234+4.00%

Secara singkat

  • Larry Fink mengatakan dia harus "meninjau kembali [asumsinya]" tentang Bitcoin.
  • BlackRock kini mengelola beberapa ETF terkait kripto di tengah minat investor yang terus bertumbuh.
  • Beberapa perusahaan, termasuk Hargreaves Lansdown, tetap waspada meskipun menawarkan produk kripto.

CEO BlackRock Larry Fink sekali lagi menegaskan persetujuan hati-hati terhadap investasi kripto dan menarik kembali komentar sebelumnya yang dia buat pada Oktober 2017 tentang Bitcoin sebagai "indeks pencucian uang."

Berbicara dengan CBS pada hari Minggu, Fink mengatakan bahwa "Saya memang mengatakan Bitcoin, karena kita sedang membicarakan Bitcoin saat itu, adalah domain pencuci uang dan pencuri."

"Tapi Anda tahu, pasar mengajari Anda, Anda harus selalu meninjau kembali asumsi Anda. Ada peran untuk kripto sama seperti ada peran untuk emas, yaitu, sebagai alternatif," katanya.

Dalam komentar terbarunya, bagaimanapun, Fink juga mendesak kehati-hatian. "Bagi mereka yang ingin mendiversifikasi, ini bukan aset yang buruk, tetapi saya tidak percaya bahwa ini harus menjadi komponen besar dari portofolio Anda," tambahnya.

BlackRock, pengelola uang terbesar di dunia, mengawasi sekitar $12,5 triliun dalam aset. Perusahaan ini meluncurkan salah satu ETF spot Bitcoin kripto pertama di AS pada 2024 setelah mendapat persetujuan regulasi dari SEC. ETF iShares Bitcoin Trust-nya adalah ETF kripto terbesar dengan lebih dari $93,9 miliar aset yang dikelola.

Perubahan nada Fink selama bertahun-tahun sejalan dengan pelunakan yang lebih luas dari sikap Wall Street terhadap mata uang kripto. Dia adalah bagian dari sekelompok CEO yang pernah menolak Bitcoin secara langsung. Pada 2017, dia menyebutnya sebagai "indeks pencucian uang," sementara CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon menggambarkannya sebagai "penipuan" dan mengatakan orang-orang yang memilikinya adalah "bodoh," membandingkan aset tersebut dengan mania tulip Belanda pada tahun 1630-an.

Sejak saat itu, suasana telah berubah, dengan Fink mengambil nada yang lebih konsiliatori sejak 2023 dan seterusnya. Perusahaan keuangan besar, dari manajer aset hingga bank investasi, secara bertahap bergerak ke sektor kripto, tertarik oleh permintaan investor meskipun mereka memperingatkan tentang volatilitas dan risiko regulasi.

Dalam surat kepada investor awal tahun ini, Fink sendiri mencatat bahwa setengah dari permintaan untuk ETF Bitcoin BlackRock berasal dari "investor ritel, dan tiga perempat dari investor tersebut tidak pernah memiliki produk iShares sebelumnya."

Chief Investment Officer di Sygnum Fabian Dori memberi tahu Decrypt bahwa terutama sejak terpilihnya kembali Presiden AS Donald Trump, pelukan terhadap aset kripto telah bergerak dari keterlibatan institusional ke adopsi institusional.

"Jika ada kebutuhan untuk konfirmasi lebih lanjut tentang peningkatan adopsi institusional, itu mungkin telah diberikan oleh CEO BlackRock Larry Fink yang menandai Bitcoin sebagai pengganti potensial dolar AS sebagai mata uang cadangan global jika situasi utang AS akan lepas kendali," katanya. "Perkembangan ini telah mendorong dominasi Bitcoin, pangsa kapitalisasi pasar Bitcoin relatif terhadap total kapitalisasi pasar aset kripto, ke level yang tidak terlihat selama bertahun-tahun."

Manajer aset tradisional global terkemuka seperti BlackRock atau Fidelity telah menambahkan Bitcoin ke alokasi aset strategis dari beberapa produk investasi mereka, sementara perusahaan seperti Tesla, Strategy, dan Metaplanet telah mengintegrasikan Bitcoin ke dalam strategi perusahaan mereka sebagai lindung nilai terhadap inflasi.

Dori menambahkan institusi tertarik pada tiga kasus penggunaan utama: Aset kripto spesifik sebagai penyimpan nilai alternatif, aset kripto spesifik sebagai alat pembayaran alternatif dan aset kripto spesifik sebagai infrastruktur generasi berikutnya yang memungkinkan ekonomi aplikasi terdesentralisasi.

"Peningkatan ketidakpastian makro, ketegangan geopolitik, dan risiko penurunan nilai mata uang yang semakin besar adalah faktor-faktor yang mempromosikan atribut tempat berlindung yang aman atau penyimpan nilai Bitcoin," katanya.

Namun, tidak semua orang yakin.

Minggu lalu, platform investasi Inggris Hargreaves Lansdown memperingatkan pengguna untuk menghindari Bitcoin, menyebutnya sebagai aset dengan "tidak ada nilai intrinsik." Dalam pemberitahuan kepada klien, perusahaan tersebut mengatakan kripto "tidak boleh diandalkan untuk membantu klien memenuhi tujuan keuangan mereka."

Tetapi perusahaan masih merasa tekanan untuk memenuhi permintaan pelanggan untuk jenis produk seperti ini. Hargreaves Lansdown sendiri, yang mengelola $226,8 miliar (£170 miliar) dalam aset, meskipun demikian mengatakan akan tetap mengizinkan investor yang memenuhi syarat untuk mengakses catatan yang diperdagangkan di bursa kripto Inggris baru meskipun ada peringatan mereka.

Bitcoin diperdagangkan di atas $115.000 pada hari Senin, naik 3,6% dalam 24 jam terakhir, menurut CoinGecko. Pemulihan harga ini mengikuti penurunan tajam pada hari Jumat, ketika harganya turun dari $121.000 menjadi $109.000 dalam beberapa jam, memicu hampir $20 miliar dalam likuidasi, termasuk sekitar $16,7 miliar dalam posisi long.

Buletin Pengarahan Harian

Mulai setiap hari dengan berita utama saat ini, ditambah fitur orisinal, podcast, video, dan lainnya.

Sumber: https://decrypt.co/344062/larry-fink-bitcoin-alternative-investment

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00209+1.95%
Bitcoin
BTC$103,383.27+1.31%
Major
MAJOR$0.10068+3.02%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Semua mata di keuangan global tertuju pada likuiditas. Saat pasokan uang global yang luas mencapai rekor $142 triliun, selang kebakaran moneter ini membuat investor makro duduk tegak di kursi mereka. Melonjak 6,7% tahun-ke-tahun per September, China, Uni Eropa, dan AS mendorong ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan Bitcoin serta pasar kripto yang lebih luas [...] Artikel Global money supply 'through the roof', hitting $142 trillion in September pertama kali muncul di CryptoSlate.
FINANCE
FINANCE$0.000299-13.08%
Union
U$0.006183-2.43%
Bagikan
CryptoSlate2025/11/09 20:00

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Prediksi Harga Shiba Inu: SHIB & PEPE Coin Keduanya Naik Lebih dari 13%, Apakah Kegilaan Meme Kembali? Analis Tidak Begitu Yakin

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$103,256.56
$103,256.56$103,256.56

+1.51%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,521.09
$3,521.09$3,521.09

+4.27%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$161.11
$161.11$161.11

+2.83%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2987
$2.2987$2.2987

+1.87%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$632.52
$632.52$632.52

+23.76%