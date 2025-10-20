Postingan BlackRock baru saja meluncurkan Bitcoin ETP di Bursa Efek London untuk investor ritel Inggris muncul di BitcoinEthereumNews.com. BlackRock secara resmi telah mencatatkan iShares Bitcoin ETP (IB1T) di Bursa Efek London, membuatnya tersedia untuk investor ritel Inggris untuk pertama kalinya. Produk ini memberikan eksposur terhadap Bitcoin tanpa perlu memperdagangkan atau menyimpan cryptocurrency secara langsung. ETP ini sepenuhnya didukung oleh Bitcoin, dengan kustodi yang disediakan oleh Coinbase. Aset disimpan dalam dompet penyimpanan dingin offline yang terpisah pada akhir setiap hari perdagangan, didukung oleh kerangka keamanan institusional Coinbase. BlackRock mengatakan peluncuran ini terjadi di tengah meningkatnya permintaan akan eksposur kripto di Inggris, dengan adopsi lokal meningkat sebesar 12% per tahun sejak 2022. Penelitian yang dikutip oleh perusahaan menunjukkan peningkatan lebih lanjut sebesar 21% pada investor kripto Inggris yang pertama kali dalam 12 bulan ke depan, menempatkan negara tersebut di posisi ketiga di Eropa untuk pertumbuhan investasi kripto. BlackRock memungkinkan 'gerbang yang lebih aman ke aset digital' Jane Sloan, Kepala Solusi Produk Global EMEA di BlackRock, mengatakan pencatatan tersebut "membuka gerbang yang lebih aman ke aset digital melalui platform investasi tradisional" karena basis investor Inggris diproyeksikan akan mendekati empat juta orang dalam tahun mendatang. iShares Bitcoin ETP memiliki total expense ratio (TER) sebesar 15 basis poin per tahun, termasuk pembebasan sementara yang berlangsung hingga 31 Desember 2025. Mulai 1 Januari 2026, TER akan naik menjadi 25 bps per tahun. BlackRock Investment Institute (BII) mencatat bahwa bagi investor yang mampu menahan volatilitas bitcoin, alokasi 1-2% untuk kelas aset ini dapat masuk akal dalam portofolio yang terdiversifikasi. Postingan BlackRock baru saja meluncurkan Bitcoin ETP di Bursa Efek London untuk investor ritel Inggris pertama kali muncul di Finbold. Sumber: https://finbold.com/blackrock-just-launched-bitcoin-etp-on-london-stock-exchange-for-uk-retail-investors/ Postingan BlackRock baru saja meluncurkan Bitcoin ETP di Bursa Efek London untuk investor ritel Inggris muncul di BitcoinEthereumNews.com. BlackRock secara resmi telah mencatatkan iShares Bitcoin ETP (IB1T) di Bursa Efek London, membuatnya tersedia untuk investor ritel Inggris untuk pertama kalinya. Produk ini memberikan eksposur terhadap Bitcoin tanpa perlu memperdagangkan atau menyimpan cryptocurrency secara langsung. ETP ini sepenuhnya didukung oleh Bitcoin, dengan kustodi yang disediakan oleh Coinbase. Aset disimpan dalam dompet penyimpanan dingin offline yang terpisah pada akhir setiap hari perdagangan, didukung oleh kerangka keamanan institusional Coinbase. BlackRock mengatakan peluncuran ini terjadi di tengah meningkatnya permintaan akan eksposur kripto di Inggris, dengan adopsi lokal meningkat sebesar 12% per tahun sejak 2022. Penelitian yang dikutip oleh perusahaan menunjukkan peningkatan lebih lanjut sebesar 21% pada investor kripto Inggris yang pertama kali dalam 12 bulan ke depan, menempatkan negara tersebut di posisi ketiga di Eropa untuk pertumbuhan investasi kripto. BlackRock memungkinkan 'gerbang yang lebih aman ke aset digital' Jane Sloan, Kepala Solusi Produk Global EMEA di BlackRock, mengatakan pencatatan tersebut "membuka gerbang yang lebih aman ke aset digital melalui platform investasi tradisional" karena basis investor Inggris diproyeksikan akan mendekati empat juta orang dalam tahun mendatang. iShares Bitcoin ETP memiliki total expense ratio (TER) sebesar 15 basis poin per tahun, termasuk pembebasan sementara yang berlangsung hingga 31 Desember 2025. Mulai 1 Januari 2026, TER akan naik menjadi 25 bps per tahun. BlackRock Investment Institute (BII) mencatat bahwa bagi investor yang mampu menahan volatilitas bitcoin, alokasi 1-2% untuk kelas aset ini dapat masuk akal dalam portofolio yang terdiversifikasi. Postingan BlackRock baru saja meluncurkan Bitcoin ETP di Bursa Efek London untuk investor ritel Inggris pertama kali muncul di Finbold. Sumber: https://finbold.com/blackrock-just-launched-bitcoin-etp-on-london-stock-exchange-for-uk-retail-investors/