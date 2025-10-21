BlackRock mendaftarkan ETP bitcoin untuk investor ritel Inggris

BlackRock telah meluncurkan iShares Bitcoin ETP di Bursa Efek London (LSE), menandai produk bitcoin yang diperdagangkan di bursa pertamanya yang terbuka untuk investor ritel Inggris. Produk yang didukung secara fisik ini menyimpan bitcoin melalui kustodi yang disediakan oleh Coinbase, dengan koin yang ditransfer setiap hari dari dompet perdagangan ke penyimpanan dingin offline yang terpisah.
Jane Sloan, kepala solusi produk global EMEA di BlackRock, memberi tahu Financial Times bahwa pencatatan ini hadir saat basis investor kripto Inggris diproyeksikan mencapai 4 juta dalam waktu satu tahun.
"Dibangun di atas infrastruktur kelas institusional, [ETP ini] memungkinkan investor Inggris untuk mendapatkan eksposur terhadap bitcoin dengan keyakinan akan kustodi yang kuat dan pengawasan regulasi," kata Sloan.
Peluncuran ini mengikuti meningkatnya minat domestik terhadap aset digital: laporan BlackRock terbaru menemukan peningkatan 12% dalam investasi kripto sejak 2022, dengan 21% orang dewasa Inggris lainnya diperkirakan akan berinvestasi untuk pertama kalinya selama tahun depan.
iShares Bitcoin ETP memperluas jajaran aset digital BlackRock setelah persetujuan ETF bitcoin spot sebelumnya di A.S. pada Januari 2024, momen penting untuk adopsi institusional. Tidak seperti eksposur berbasis derivatif, ETP yang terdaftar di Inggris ini didukung langsung oleh bitcoin yang disimpan di dompet dingin Coinbase, mengurangi risiko counterparty dan rehypothecation.
Pencatatan ini menggarisbawahi pelonggaran bertahap sikap regulasi terhadap produk investasi terkait kripto di Eropa, meskipun Financial Conduct Authority (FCA) terus memperingatkan investor ritel tentang volatilitas dan potensi kerugian saat berinvestasi dalam aset digital.
Ini adalah berita yang sedang berkembang.
