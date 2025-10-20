Peringkat Pertama BlockDAG Bisa Menembus 40 Besar: Begini Caranya, Alasannya & Apa yang Membuatnya Berbeda

Dalam tahun di mana peluncuran token baru sering kali menjanjikan terlalu banyak namun memberikan terlalu sedikit, BlockDAG menulis ulang skenarionya. Sementara yang lain mengejar siklus hype, BlockDAG telah diam-diam membangun infrastruktur full-stack yang sudah beroperasi, sebelum masuk ke bursa. Dengan testnet yang berfungsi, penerapan penambang nyata, dan lebih dari $425 juta yang terkumpul, BlockDAG memasuki pasar bukan dengan spekulasi, tetapi dengan substansi.

Tidak seperti Aptos, SEI, atau bahkan Kaspa, BlockDAG (BDAG) memadukan kesiapan dengan jangkauan. Saat bursa menilai kandidat untuk performa terobosan, satu pertanyaan muncul: Apakah ini proyek kripto terbaik yang ditawarkan tahun 2025? Data awal menunjukkan BlockDAG tidak menunggu untuk membuktikan dirinya. Ia sudah melakukannya.

Konteks Pasar: Bagaimana Yang Lain Diluncurkan dan Diperingkat

Peluncuran profil tinggi baru-baru ini mengikuti pola yang konsisten: token debut dengan valuasi spekulatif, harga melonjak karena hype, kemudian koreksi tajam. Aptos memasuki pasar dengan kemeriahan dan narasi teknologi yang kuat tetapi kurang metrik penggunaan nyata saat peluncuran, sempat menyentuh Top 50 sebelum jatuh.

Kaspa, meskipun tanpa presale dan pembangunan yang lebih lambat, secara bertahap naik ke Top 40 berdasarkan daya tarik penambangan proof-of-work organik. Sementara itu, SEI debut dengan dukungan dari bursa besar, tetapi menghadapi kritik atas pembukaan token dan kurangnya kejelasan dalam utilitas ekosistemnya.

BlockDAG tampil berbeda karena kesiapannya sebelum go live. BlockDAG tidak memasuki pasar dengan cangkang kosong atau janji yang dibesar-besarkan. Awakening Testnet telah berjalan sebelum peluncuran, dengan kompatibilitas EVM, integrasi NFT, dan dukungan untuk Smart Accounts yang sudah diuji.

Ini penting. Proyek yang menunjukkan fungsionalitas nyata sebelum listing sering menarik lebih banyak kepercayaan dari investor ritel dan institusional, membantu mengamankan posisi pembukaan yang lebih kuat.

Kedalaman Infrastruktur & Transparansi

Persiapan BlockDAG sebelum listing sangat substansial. Mekanisme konsensus hibridnya menggabungkan Proof-of-Work dan arsitektur DAG, menawarkan skalabilitas dan keamanan.

Kombinasi ini memungkinkan throughput yang lebih tinggi daripada blockchain tradisional sambil menjaga sistem tetap terdesentralisasi. Tim juga telah mengintegrasikan arsitektur Smart Account menggunakan EIP-4337, menggantikan model UTXO yang sudah usang dan mempersiapkan transaksi yang lebih kompleks dan berpusat pada pengguna.

Keamanan telah menjadi fokus utama. Dengan dompet multi-sig yang sudah ada dan kontrak pintar yang diaudit oleh perusahaan terkemuka seperti CertiK dan Halborn, BlockDAG tidak membiarkan keamanan hanya sebagai asumsi. Dalam lingkungan di mana penipuan dan eksploitasi sering merusak token yang baru diluncurkan, tingkat verifikasi preventif ini menambah kredibilitas institusional.

Tokenomics terverifikasi, yang sepenuhnya terlihat melalui BlockDAG Explorer real-time, memungkinkan pihak ketiga untuk mengonfirmasi pasokan yang beredar, alamat pembakaran, dan sinkronisasi penambang secara real-time. Transparansi seperti ini jarang terlihat saat peluncuran dan menetapkan standar baru untuk akuntabilitas.

Penggunaan Nyata Mendorong Peringkat

Salah satu komponen yang paling diabaikan tetapi penting dari kinerja peringkat awal adalah aktivitas on-chain. BlockDAG sudah memiliki lebih dari 3,5 juta pengguna yang menambang BDAG melalui aplikasi mobile X1. Ini menjadikannya salah satu aplikasi kripto yang paling banyak diadopsi sebelum TGE. Selain itu, lebih dari 20.000 penambang fisik (unit X10, X30, dan X100) telah dikirim secara global, menciptakan basis penambangan terdistribusi bahkan sebelum perdagangan bursa dibuka.

Metrik testnet langsung masuk ke pemodelan likuiditas untuk bursa. Dengan penambang aktif yang sinkronisasi melalui Protokol Stratum, BlockDAG dapat memberikan data kinerja jaringan real-time, sesuatu yang kebanyakan token hanya dapat disimulasikan dengan metrik tiruan. Interaksi terukur antara pengguna dan jaringan ini memberikan kepercayaan kepada mitra bursa seputar perkiraan volume dan stabilitas, mengurangi risiko volatilitas pasca-listing.

BlockDAG telah mengumpulkan lebih dari $425 juta dalam pendanaan presale, menjual 27 miliar+ koin BDAG, dan merekrut lebih dari 3,5 juta penambang mobile melalui aplikasi X1-nya. Sementara banyak proyek mencapai pasar publik dengan sedikit lebih dari hype, BlockDAG hadir dengan perlengkapan lengkap.

Di sisi ekonomi, presale menunjukkan sinyal kuat. Dengan Batch 31 saat ini di $0,0304, proyek ini telah melihat ROI 2940% sejak Batch 1. Meskipun demikian, koin BDAG masih tersedia sementara pada harga $0,0015 untuk beberapa hari lagi.

Diskon yang dalam seperti itu, dipasangkan dengan utilitas terukur, membuat arus masuk likuiditas awal lebih mungkin terjadi, mendorong debut perdagangannya. Bursa mengetahui perilaku ini. Koin dengan campuran pendukung kuat, partisipasi ritel yang dalam, dan daya tarik ekosistem cenderung mengungguli peluncuran spekulatif.

Posisi CoinMarketCap: Debut Top 40?

Berdasarkan proyeksi saat ini, skenario yang masuk akal menempatkan peringkat pertama BlockDAG dalam Top 40. Proyeksi ini memperhitungkan trajektori Kaspa, yang mencapai peringkat serupa dengan infrastruktur pra-peluncuran yang jauh lebih sedikit.

BlockDAG memiliki lebih banyak penambang, lebih banyak pendanaan, kompatibilitas tech stack yang lebih dalam (EVM dan WASM), dan kemitraan formal dengan merek global BWT Alpine Formula 1® Team. Asosiasi merek penting untuk bursa tingkat atas dan visibilitas ritel, dan BlockDAG telah mengamankan keduanya.

Dibandingkan dengan Internet Computers (ICP), yang diluncurkan dengan valuasi besar hanya untuk anjlok, titik masuk BlockDAG yang lebih konservatif dan berbasis utilitas menawarkan dasar yang lebih stabil. BlockDAG juga mendapat manfaat dari basis pengguna terdistribusi di lebih dari 130 negara dan model TGE berbasis leaderboard yang mendorong distribusi dompet yang lebih luas, metrik lain yang sering dipertimbangkan oleh mitra listing bursa ketika memperkirakan likuiditas pasca-peluncuran.

Jika bursa mendukung BDAG dengan tingkat koordinasi yang sudah tersirat dalam materi publik, peringkat Top 40 adalah hal yang masuk akal dan berkelanjutan dalam jangka pendek.

Momentum Terukur Daripada Hype

BlockDAG tidak perlu menjanjikan apa yang mungkin menjadi; BlockDAG menunjukkan apa yang sudah ada. Dengan $425 juta+ terkumpul, hampir 27 miliar+ koin terjual, dan 3,5 juta+ penambang aktif bahkan sebelum listing. Operasi Testnet, infrastruktur terverifikasi, dan kedalaman kemitraan menawarkan stabilitas di mana banyak token baru goyah.

Di pasar di mana modal, transparansi, dan kematangan teknologi lebih penting dari sebelumnya, BlockDAG memposisikan dirinya bukan sebagai listing spekulatif lain, tetapi sebagai pemain infrastruktur terverifikasi. Bagi mereka yang melacak proyek kripto terbaik 2025, yang satu ini memenuhi setiap kotak bahkan sebelum grafik dimuat.

Jika metrik bertahan dan adopsi berlanjut, BlockDAG mungkin tidak berhenti di Top 40.

