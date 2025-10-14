Boring Company Memperluas Transit Bawah Tanah di Luar Las Vegas

TLDRs:

The Boring Company menargetkan Dubai untuk sistem transit bawah tanah besar keduanya pada tahun 2026.

Dubai Loop akan mencakup 17 km, melayani hingga 20.000 penumpang per jam pada fase awal.

Pilihan teknologi, termasuk jenis kendaraan, masih belum diputuskan untuk peluncuran Dubai Loop.

Proyek ini mencerminkan dorongan Dubai untuk solusi teknologi tinggi terhadap kemacetan perkotaan dan mobilitas.

Boring Company milik Elon Musk siap memperluas jejak transportasi bawah tanahnya melampaui Las Vegas, dengan Dubai ditandai sebagai lokasi untuk usaha ambisius berikutnya.

Perusahaan tersebut berencana meluncurkan Dubai Loop, sistem transit bawah tanah, pada kuartal kedua tahun 2026, menurut Menteri Kecerdasan Buatan UEA, Omar Al Olama.

Fase pertama proyek ini memvisualisasikan jaringan terowongan sepanjang 17 kilometer yang dapat menampung hingga 20.000 penumpang per jam. Sementara Las Vegas Loop terutama mengangkut penumpang di seluruh kampus pusat konvensi, sistem Dubai bertujuan untuk mengatasi kemacetan di seluruh kota di salah satu pusat perkotaan dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Ambisi Kapasitas dan Konektivitas

Dubai Loop, yang pertama kali diumumkan pada Februari, diharapkan akan mencakup beberapa stasiun, menawarkan transit cepat di seluruh bagian utama kota. Sementara teknologi kendaraan yang tepat untuk proyek tersebut masih belum jelas, itu bisa meniru model Las Vegas, di mana kendaraan Tesla mengangkut penumpang di bawah tanah.

Para pejabat belum mengungkapkan apakah mobil listrik Tesla akan digunakan atau apakah sistem transit otonom alternatif akan menggerakkan Loop tersebut.

Dubai telah mengeksplorasi solusi mobilitas futuristik, termasuk uji coba taksi udara dengan Joby Aviation dan penyedia lainnya. Loop bawah tanah akan melengkapi inisiatif ini, menyediakan alternatif transit berkapasitas tinggi yang tidak tergantung cuaca.

Pertanyaan Kelayakan dan Investasi

Meskipun memiliki target ambisius, beberapa detail proyek masih belum pasti. Roads and Transport Authority (RTA) Dubai telah menerima tawaran studi kelayakan, tetapi kontrak untuk konstruksi, pembiayaan, dan izin belum diumumkan secara publik.

Sementara Dubai baru-baru ini memberikan kontrak metro Blue Line senilai $5,5 miliar, pengeluaran modal untuk Loop, serta model penyampaiannya, apakah melalui kemitraan publik-swasta atau perjanjian desain-bangun, tetap tidak diungkapkan.

Menteri Al Olama juga menyoroti fokus Dubai pada teknologi, mencatat bahwa UEA berharap menerima chip AI Nvidia kelas atas sebelum akhir tahun 2025. Ini bisa berperan dalam mengoptimalkan efisiensi operasional dan manajemen penumpang untuk sistem Loop.

Konteks Lebih Luas

Proyek Dubai Loop bertepatan dengan dorongan UEA yang lebih luas ke dalam AI dan infrastruktur teknologi tinggi. Kampus AI UEA-AS besar di Abu Dhabi, yang dipimpin oleh G42, akan mengandalkan energi nuklir, surya, dan gas untuk menggerakkan fase awal 1-gigawatt, yang pada akhirnya akan meningkat menjadi 5 gigawatt.

Proyek dengan besaran ini menyajikan peluang bagi perusahaan teknik, pengadaan, dan konstruksi, bersama dengan pemasok teknologi, menciptakan lingkungan yang subur untuk solusi transportasi inovatif seperti Dubai Loop.

Loop tidak hanya mewakili lompatan dalam mobilitas perkotaan tetapi juga sinyal niat Dubai untuk memposisikan dirinya sebagai pusat global untuk inovasi kota pintar. Jika berhasil, ini bisa menjadi preseden untuk sistem transit bawah tanah di area metropolitan kepadatan tinggi lainnya di seluruh dunia.

