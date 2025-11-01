Britney Spears Melihat Lagu Lamanya yang Berusia Satu Dekade Melonjak Hampir 500% Dalam Penjualan

Britney Spears merebut kembali posisi 10 besar Billboard dengan "I Wanna Go," sementara lagu lamanya "Scary" yang berusia satu dekade menikmati lonjakan penjualan besar setelah peluncuran ulangnya yang telah lama ditunggu. Britney Spears dalam busana David Dalrymple tampil di atas panggung pada MTV Video Music Awards 2000 yang diadakan di Radio City Music Hall pada 7 September 2000 Fotografer: Scott Gries/Getty Images Getty Images

Dalam hal menulis dan merekam musik baru, Britney Spears tetap diam seperti yang telah ia lakukan selama beberapa tahun. Setelah berjuang mati-matian untuk lepas dari perwalian yang berlangsung lebih dari satu dekade, sang superstar menegaskan bahwa, setidaknya untuk saat ini, dia tidak berniat kembali ke studio — dan tampaknya dia ingin sesedikit mungkin berurusan dengan industri musik. Dan siapa yang bisa menyalahkannya?

Meskipun tidak ada materi baru yang diharapkan dari pemenang Grammy ini dalam waktu dekat, diskografi Spears dipenuhi dengan hit yang dicintai, mendefinisikan generasi, dan sejumlah permata yang terabaikan — lagu-lagu yang mungkin telah dilacak oleh penggemar berat secara online atau dibeli dengan cara apapun yang mereka bisa. Sementara banyak masyarakat mungkin tidak familiar dengan beberapa lagu-lagu tersembunyi ini, label rekaman Spears secara bertahap memberikan beberapa lagu rilis yang layak, memungkinkan mereka mendapat momen di bawah sorotan. Dengan merilis lagu-lagu lama satu per satu sebagai single mandiri, tim di belakang Spears terus memanfaatkan permintaan, sambil menjaga namanya tetap ada di telinga dan pikiran penggemar.

Pada periode ini, Spears kembali ke tangga lagu Billboard dan menembus kembali 10 besar dengan lagu favorit lama. Pada saat yang sama, lagu lain — yang akhirnya baru-baru ini mendapat rilis luas yang telah lama ditunggu — melihat penjualannya melonjak.

"I Wanna Go" Masuk 10 Besar di Tangga Lagu Dance Billboard

Spears kembali ke tangga lagu Dance Digital Song Sales Billboard, daftar mingguan lagu-lagu dance terlaris di Amerika Serikat di platform seperti iTunes dan Amazon. Hit 2011-nya "I Wanna Go" kembali masuk dari ketiadaan di posisi No. 10, menemukan jalannya kembali ke tingkat atas daftar tersebut.

Britney Spears Hampir Mencapai Satu Tahun di Tangga Lagu

"I Wanna Go" dengan cepat mendekati tahun pertamanya sebagai salah satu lagu dance terlaris di negara tersebut, karena lagu ini sekarang telah menghabiskan 48 minggu di suatu tempat di tangga lagu Dance Digital Song Sales. Single tersebut nyaris gagal memberikan Spears posisi No. 1 lainnya di peringkat Billboard, karena puncaknya hanya di No. 2 saat debut pada April 2011.

Berapa Banyak Lagu Top 10 yang Telah Dicapai Britney Spears di Peringkat Dance Billboard?

BEVERLY HILLS, CA – 12 APRIL: Peraih penghargaan Britney Spears menghadiri GLAAD Media Awards Tahunan ke-29 di The Beverly Hilton Hotel pada 12 April 2018 di Beverly Hills, California. (Foto oleh Alberto E. Rodriguez/Getty Images) Getty Images

Sepanjang karirnya, Spears telah mengumpulkan 13 hit top 10 di tangga lagu Dance Digital Song Sales dari total 24 penampilan. Hanya dua singlenya yang terhenti di posisi runner-up — "I Wanna Go" dan, dua tahun kemudian, "Work Bitch."

Lagu Britney Spears Mana yang Mencapai No. 1?

Meskipun "I Wanna Go" tidak pernah menaklukkan tangga lagu, Spears telah meraih lima No. 1 sepanjang karirnya. "Scream & Shout," kolaborasinya dengan will.i.am, dan "Till the World Ends" sama-sama menjadi penguasa terlama, dengan lima minggu masing-masing di No. 1. "Hold Me Closer," duetnya dengan Elton John, menghabiskan dua kali di puncak, sementara "Selfish" dan "Mind Your Business," kolaborasi lain dengan will.i.am, keduanya berhasil menguasai satu minggu.

"Scary" oleh Britney Spears Akhirnya Mendapatkan Rilis Global

Tepat waktu untuk Halloween, Spears baru-baru ini merilis ulang lagu "Scary." Beberapa pendengar kasual mungkin mengira itu baru, tetapi lagu tersebut sebenarnya berusia lebih dari satu dekade ketika dirilis di platform digital seperti iTunes dan Spotify pada 16 Oktober. "Scary" awalnya hanya disertakan dalam edisi deluxe Jepang dari album 2011 Spears Femme Fatale dan tidak pernah tersedia secara luas.

Setelah penggemar akhirnya dapat membeli atau streaming lagu tersebut di mana saja, konsumsi melonjak. Luminate melaporkan bahwa dalam minggu pelacakan penuh pertamanya di A.S., "Scary" terjual sekitar 850 kopi. Jumlah tersebut mungkin tampak kecil, tetapi naik 490% dari periode sebelumnya, ketika secara teknis tersedia, tetapi sebagian besar tidak diketahui.

Total tersebut tidak cukup untuk mendorongnya ke tangga lagu Billboard mana pun, meskipun mungkin memiliki peluang di minggu berikutnya, karena peringkat tersebut akan mencerminkan aktivitas dari minggu Halloween – kemungkinan kesempatan terbaik lagu tersebut untuk terjual dan distreaming cukup baik untuk debut, mungkin di daftar Dance Digital Song Sales.