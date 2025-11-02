California Mengenakan Denda $675.000 kepada Operator ATM Bitcoin Coinhub karena Melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Regulator California telah menjatuhkan denda sebesar $675.000 kepada Coinhub, operator ATM Bitcoin besar, karena berulang kali melanggar undang-undang negara bagian yang dirancang untuk melindungi konsumen. Denda tersebut termasuk $105.000 yang harus dikembalikan kepada pelanggan yang dikenakan biaya berlebih di kios cryptocurrency perusahaan.

Departemen Perlindungan dan Inovasi Keuangan California (DFPI) mengumumkan tindakan penegakan hukum pada 30 Oktober 2025. Ini menandai kali keempat dalam beberapa bulan terakhir California menindak tegas perusahaan ATM kripto karena melanggar aturan.

Apa yang Dilakukan Coinhub Secara Salah

LSGT Services, LLC yang berbasis di Nevada, yang beroperasi dengan nama Coinhub, melanggar beberapa undang-undang California sejak Januari 2024. Perusahaan ini mengoperasikan ATM Bitcoin di seluruh negara bagian yang memungkinkan orang menukar uang tunai dengan cryptocurrency.

Menurut perintah persetujuan resmi, Coinhub melakukan beberapa pelanggaran. Perusahaan menerima transaksi tunai lebih dari $1.000 per hari dari pelanggan yang sama, meskipun hukum California menetapkan batas harian ketat sebesar $1.000. Beberapa transaksi melebihi $10.000—lebih dari sepuluh kali batas maksimum legal. Banyak dari transaksi berlebihan ini melibatkan pelanggan berusia di atas 60 tahun.

Coinhub juga mengenakan biaya di atas batas legal dan gagal memberikan peringatan yang tepat kepada pelanggan sebelum transaksi. Mesin-mesin tersebut tidak mencetak tanda terima lengkap, menghilangkan informasi yang diperlukan seperti nama operator dan pertukaran yang digunakan untuk menetapkan harga.

Sumber: dfpi.ca.gov

"Operator kios kripto di California diberitahu bahwa kami bermaksud untuk memberantas pelaku jahat dan penipu yang membahayakan uang hasil jerih payah konsumen," kata Komisioner DFPI KC Mohseni. "Kami menyambut operator sah di industri ini, namun, DFPI tidak akan mentolerir mereka yang mengabaikan hukum dan gagal menerapkan perlindungan yang diperlukan bagi pelanggan."

Aturan ATM Kripto Baru California

California mengesahkan Undang-Undang Aset Keuangan Digital (DFAL) pada tahun 2023, dengan penegakan dimulai pada 1 Januari 2025. Undang-undang ini menciptakan aturan khusus bagi operator ATM kripto untuk melindungi konsumen dari penipuan dan biaya tersembunyi.

Berdasarkan undang-undang tersebut, operator tidak dapat menerima lebih dari $1.000 tunai per pelanggan per hari. Biaya dibatasi pada $5 atau 15% dari jumlah transaksi, mana yang lebih tinggi. Sebelum setiap transaksi, operator harus memberikan pengungkapan tertulis yang jelas menunjukkan semua biaya, nilai tukar, dan peringatan bahwa transaksi kripto tidak dapat dibatalkan.

Undang-undang ini juga mengharuskan tanda terima terperinci yang mencakup nama operator, semua biaya, dan informasi tentang nilai tukar yang digunakan. Persyaratan ini bertujuan untuk membawa transparansi ke industri yang telah dikaitkan dengan kasus penipuan yang meningkat.

Mengapa ATM Bitcoin Menarik Penipu

ATM Bitcoin telah menjadi alat favorit bagi penipu yang menargetkan orang-orang rentan, terutama orang dewasa yang lebih tua. Mesin-mesin ini memungkinkan konversi tunai-ke-kripto yang cepat, dan begitu cryptocurrency dikirim, hampir tidak mungkin untuk mendapatkannya kembali.

Pada 4 Agustus 2025, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan federal (FinCEN) mengeluarkan peringatan mendesak tentang penipuan ATM kripto. Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI menerima hampir 11.000 pengaduan tentang mesin-mesin ini pada tahun 2024, dengan korban kehilangan sekitar $246,7 juta—peningkatan 99% dalam pengaduan dan lonjakan 31% dalam kerugian dibandingkan dengan 2023.

Masalah ini paling keras menimpa orang Amerika yang lebih tua. Data Komisi Perdagangan Federal menunjukkan bahwa orang berusia 60 tahun ke atas tiga kali lebih mungkin kehilangan uang menggunakan ATM kripto dibandingkan orang dewasa yang lebih muda. Korban yang lebih tua ini menyumbang lebih dari dua dari setiap tiga dolar yang hilang akibat penipuan melalui mesin-mesin ini.

Penipu biasanya menelepon korban dengan berpura-pura sebagai karyawan bank, pejabat pemerintah, atau pekerja dukungan teknis. Mereka menciptakan situasi mendesak dan memandu korban melalui penarikan uang tunai dan mengubahnya menjadi cryptocurrency di ATM terdekat. Begitu kripto dikirim ke dompet penipu, uang tersebut hilang selamanya.

Penindakan yang Semakin Ketat terhadap Industri ATM Kripto

Tindakan California terhadap Coinhub adalah bagian dari upaya penegakan yang lebih luas. Sejak Juni 2025, DFPI telah mengambil tindakan terhadap beberapa operator kios kripto. Pada Juni, lembaga tersebut mendenda Coinme sebesar $300.000 untuk pelanggaran serupa, termasuk $51.700 dalam restitusi. Lembaga tersebut juga mengeluarkan perintah terhadap Coin Time LLC yang berbasis di Wyoming dan Anh Management, LLC dari California Selatan (beroperasi sebagai Hermes Bitcoin).

Gelombang penegakan tidak terbatas pada California. Pada pertengahan Juni 2025, Spokane, Washington, menjadi kota AS pertama yang melarang ATM kripto sepenuhnya karena kekhawatiran tentang penipuan dan kejahatan keuangan. Selandia Baru bergerak untuk melarang ATM cryptocurrency pada Juli 2025, mengutip kekhawatiran penipuan yang meningkat.

Yurisdiksi lain juga mengambil tindakan. Australia sekarang membatasi transaksi ATM Bitcoin hingga $3.300, dan otoritas di sana telah menolak untuk memperpanjang lisensi untuk operator yang dianggap terlalu berisiko.

Apa yang Terjadi Selanjutnya

Berdasarkan perintah persetujuan yang ditandatangani pada 30 Oktober 2025, Coinhub harus membayar denda penuh sebesar $675.000 dan memberikan restitusi kepada konsumen California yang terkena dampak dalam waktu 60 hari setelah persetujuan regulasi. Perusahaan juga harus menerapkan kebijakan dan prosedur baru untuk mematuhi hukum California dan menyerahkan laporan kemajuan kepada regulator setiap 60 hari selama satu tahun.

Coinhub telah menghadapi masalah hukum di luar California. Pada Februari 2025, pengadilan banding Wisconsin memutuskan melawan perusahaan dalam kasus yang melibatkan $20.000 yang disita dari salah satu ATM-nya setelah seorang pelanggan ditipu.

CEO perusahaan, Logan Short, menyatakan dalam email kepada media bahwa Coinhub melakukan "segala yang ada dalam kekuatannya untuk melindungi konsumen, tetapi sayangnya penipuan tidak 100% dapat dicegah di industri mana pun." Perusahaan terdaftar di FinCEN sebagai bisnis jasa keuangan, sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang federal.