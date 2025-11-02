Server Penambangan Bitcoin 4,5 MW Canaan Bertujuan untuk Menstabilkan Jaringan Listrik Jepang

Canaan mengungkapkan bahwa mereka telah menandatangani kesepakatan 4,5 megawatt untuk menerapkan server penambangan berpendingin hidro Avalon A1566HA di Jepang untuk membantu menyeimbangkan dan menstabilkan jaringan listrik negara tersebut. Sistem Avalon Canaan untuk Mendukung Upaya Energi Berkelanjutan Jepang Perusahaan yang berkantor pusat di Singapura, Canaan Inc. (Nasdaq: CAN), mengatakan bahwa proyek tersebut akan mendukung keandalan jaringan dengan menyesuaikan frekuensi, tegangan, secara dinamis […]
Sumber: https://news.bitcoin.com/canaans-4-5-mw-bitcoin-mining-servers-aim-to-stabilize-japans-power-grid/