Penambang BTC Canaan Menyeimbangkan Beban Jaringan Listrik di Jepang

Produsen perangkat keras penambangan Canaan memenangkan kontrak untuk memasok 4,5 megawatt (MW) sirkuit terintegrasi khusus aplikasi (ASICs) penambangan Bitcoin untuk proyek yang dirancang untuk membantu menstabilkan jaringan listrik Jepang.

Menurut pengumuman pada hari Kamis, perusahaan tersebut akan memasok penyedia solusi teknik listrik dengan ASICs penambangan Bitcoin berkapasitas 4,5 MW. Proyek ini akan menggunakan ASICs penambangan berpendingin air Avalon A1566HA-488T terbaru dari Canaan untuk "penyeimbangan jaringan real-time dan optimalisasi efisiensi energi," kata Canaan.

Operasi penambangan akan berjalan terus-menerus dan memanfaatkan overclocking dan underclocking terkontrol, menyesuaikan konsumsi daya untuk menstabilkan beban jaringan regional. Sistem kontrol eksklusif Canaan akan secara dinamis menyesuaikan frekuensi, tegangan, dan hashrate untuk mencocokkan pasokan dan permintaan daya.

Ketua dan CEO Canaan Nangeng Zhang mengatakan dengan mesin dan sistem ini, "utilitas dapat memanfaatkan penambangan Bitcoin sebagai penyeimbang beban digital, meningkatkan keberlanjutan energi dan efisiensi jaringan." Dia menambahkan bahwa "proyek ini dibangun berdasarkan inisiatif serupa yang kami dukung di Belanda tahun lalu."

Penambangan kripto sebagai penyeimbang beban jaringan

Penyeimbangan beban jaringan adalah pencocokan berkelanjutan antara pasokan dan permintaan listrik untuk menjaga frekuensi dan tegangan dalam batas aman. Ada kebutuhan untuk tindakan seperti itu karena konsumsi dan output energi terbarukan berfluktuasi secara signifikan, yang menyebabkan lonjakan harga dan potensi pemadaman jika tidak ditangani.

Penambangan kripto membantu dengan bertindak sebagai respons permintaan yang cepat dan terkendali. Penambang dapat berlokasi di dekat instalasi angin atau surya dan meningkatkan kapasitas untuk menyerap kelebihan daya yang tidak perlu serta mematikan dalam hitungan detik ketika jaringan mengalami ketegangan.

Awal pekan ini, CEO produsen tenaga surya Brasil Thopen mengatakan bahwa perusahaan sedang mengeksplorasi langkah ke penambangan Bitcoin untuk menyerap kelebihan energi yang dihasilkan oleh sektor energi terbarukan negara yang berkembang pesat. Laporan Januari oleh Digital Assets Research Institute juga menyarankan bahwa penambangan Bitcoin telah berdampak pada jaringan listrik Texas dan menghemat negara bagian tersebut hingga $18 miliar dengan menghilangkan kebutuhan untuk pembangkit listrik gas peaker baru.

