Dolar Kanada kehilangan posisi di bawah 1,4100 di tengah penguatan Dolar AS, harga minyak mentah yang lebih rendah

Pasangan USD/CAD menguat mendekati 1,4070 selama jam perdagangan Asia pada hari Selasa. Dolar AS (USD) menguat terhadap Dolar Kanada (CAD) karena para trader mengurangi taruhan untuk pemotongan suku bunga Federal Reserve (Fed) lebih lanjut. Trader akan memperhatikan data Perdagangan Barang Kanada dan pernyataan Fed pada hari Selasa.
Fed menurunkan target suku bunga pinjaman utamanya sebesar 25 basis poin (bps) pada pertemuan Oktober minggu lalu, menempatkannya dalam kisaran 3,75% hingga 4,0%. Selama konferensi pers, Ketua Fed Jerome Powell menyampaikan komentar hawkish, mengatakan bahwa pasar tenaga kerja "kurang dinamis dan agak lebih lunak" dibandingkan awal tahun ini.
Powell mengisyaratkan bahwa penurunan lebih lanjut dalam suku bunga kebijakan pada pertemuan Desember bukanlah kesimpulan yang pasti. Hal ini, pada gilirannya, dapat mengangkat USD terhadap CAD dalam jangka pendek. Trader sekarang hanya melihat peluang sekitar 70% untuk pemotongan pada Desember, turun dari 93% seminggu yang lalu, menurut alat CME FedWatch.
Sementara itu, harga minyak mentah turun karena kekhawatiran tentang kelebihan pasokan yang akan datang terus berlanjut, membebani Loonie yang terkait dengan komoditas dan bertindak sebagai pendorong bagi pasangan tersebut. Perlu dicatat bahwa Kanada adalah eksportir minyak terbesar ke AS, dan harga minyak mentah yang lebih rendah cenderung memiliki dampak negatif pada nilai CAD.
Bank of Canada (BoC) memotong suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 2,25% minggu lalu, tetapi Gubernur Tiff Macklem mengatakan dia akan siap merespons jika prospek ekonomi Kanada berubah secara material. Keputusan ini adalah pemotongan kedua berturut-turut, menurunkan suku bunga ke level terendah sejak Juli 2022.
Macklem dari BoC mencatat bahwa pelonggaran ini dirancang untuk membantu ekonomi menghadapi gangguan dari tarif AS sambil menjaga inflasi mendekati target 2%. BoC akan memantau data yang masuk dengan cermat, dan keputusan suku bunga berikutnya dijadwalkan pada 10 Desember 2025. Ekonom memperkirakan bahwa meskipun pemotongan suku bunga telah berhenti untuk saat ini, mungkin akan ada lebih banyak pelonggaran pada tahun depan.
FAQ Dolar Kanada
Faktor-faktor kunci yang mendorong Dolar Kanada (CAD) adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank of Canada (BoC), harga Minyak, ekspor terbesar Kanada, kesehatan ekonominya, inflasi dan Neraca Perdagangan, yang merupakan perbedaan antara nilai ekspor Kanada versus impornya. Faktor lain termasuk sentimen pasar – apakah investor mengambil aset yang lebih berisiko (risk-on) atau mencari tempat berlindung yang aman (risk-off) – dengan risk-on bersifat positif untuk CAD. Sebagai mitra dagang terbesarnya, kesehatan ekonomi AS juga merupakan faktor kunci yang mempengaruhi Dolar Kanada.
Bank of Canada (BoC) memiliki pengaruh signifikan terhadap Dolar Kanada dengan menetapkan tingkat suku bunga yang dapat dipinjamkan bank satu sama lain. Ini mempengaruhi tingkat suku bunga untuk semua orang. Tujuan utama BoC adalah menjaga inflasi pada 1-3% dengan menyesuaikan suku bunga naik atau turun. Suku bunga yang relatif lebih tinggi cenderung positif untuk CAD. Bank of Canada juga dapat menggunakan pelonggaran dan pengetatan kuantitatif untuk mempengaruhi kondisi kredit, dengan yang pertama bersifat negatif untuk CAD dan yang kedua positif untuk CAD.
Harga Minyak adalah faktor kunci yang mempengaruhi nilai Dolar Kanada. Minyak bumi adalah ekspor terbesar Kanada, sehingga harga Minyak cenderung memiliki dampak langsung pada nilai CAD. Umumnya, jika harga Minyak naik, CAD juga naik, karena permintaan agregat untuk mata uang meningkat. Sebaliknya jika harga Minyak turun. Harga Minyak yang lebih tinggi juga cenderung menghasilkan kemungkinan yang lebih besar untuk Neraca Perdagangan positif, yang juga mendukung CAD.
Meskipun inflasi secara tradisional selalu dianggap sebagai faktor negatif bagi mata uang karena menurunkan nilai uang, sebaliknya yang terjadi pada zaman modern dengan pelonggaran kontrol modal lintas batas. Inflasi yang lebih tinggi cenderung membuat bank sentral menaikkan suku bunga yang menarik lebih banyak arus masuk modal dari investor global yang mencari tempat menguntungkan untuk menyimpan uang mereka. Ini meningkatkan permintaan untuk mata uang lokal, yang dalam kasus Kanada adalah Dolar Kanada.
Rilis data makroekonomi mengukur kesehatan ekonomi dan dapat berdampak pada Dolar Kanada. Indikator seperti PDB, PMI Manufaktur dan Jasa, ketenagakerjaan, dan survei sentimen konsumen semuanya dapat mempengaruhi arah CAD. Ekonomi yang kuat baik untuk Dolar Kanada. Tidak hanya menarik lebih banyak investasi asing tetapi juga dapat mendorong Bank of Canada untuk menaikkan suku bunga, yang mengarah pada mata uang yang lebih kuat. Namun, jika data ekonomi lemah, CAD kemungkinan akan turun.
Sumber: https://www.fxstreet.com/news/usd-cad-gains-ground-above-14050-amid-us-dollar-strength-lower-crude-oil-prices-202511040405