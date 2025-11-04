BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Postingan Dolar Kanada kehilangan posisi di bawah 1,4100 di tengah penguatan Dolar AS, harga minyak mentah yang lebih rendah muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pasangan USD/CAD mendapatkan posisi mendekati 1,4070 selama jam perdagangan Asia pada hari Selasa. Dolar AS (USD) menguat terhadap Dolar Kanada (CAD) karena para pedagang mengurangi taruhan untuk pemotongan suku bunga Federal Reserve (Fed) lebih lanjut. Para pedagang akan memperhatikan data Perdagangan Barang Kanada dan pernyataan Fed pada hari Selasa. Fed menurunkan target suku bunga pinjaman utamanya sebesar 25 basis poin (bps) pada pertemuan Oktober minggu lalu, menempatkannya dalam kisaran 3,75% hingga 4,0%. Selama konferensi pers, Ketua Fed Jerome Powell menyampaikan komentar hawkish, mengatakan bahwa pasar tenaga kerja "kurang dinamis dan agak lebih lunak" dibandingkan awal tahun ini. Powell mengisyaratkan bahwa pengurangan lebih lanjut pada suku bunga kebijakan pada pertemuan Desember bukanlah kesimpulan yang pasti. Hal ini, pada gilirannya, dapat mengangkat USD terhadap CAD dalam jangka pendek. Para pedagang sekarang hanya melihat sekitar 70% kemungkinan pemotongan pada Desember, turun dari 93% seminggu yang lalu, menurut alat CME FedWatch. Sementara itu, harga minyak mentah turun karena kekhawatiran tentang kelebihan pasokan yang akan datang terus berlanjut, membebani Loonie yang terkait dengan komoditas dan bertindak sebagai pendorong bagi pasangan tersebut. Perlu dicatat bahwa Kanada adalah eksportir minyak terbesar ke AS, dan harga minyak mentah yang lebih rendah cenderung berdampak negatif pada nilai CAD. Bank of Canada (BoC) memotong suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 2,25% minggu lalu, tetapi Gubernur Tiff Macklem mengatakan dia akan siap merespons jika prospek ekonomi Kanada berubah secara material. Keputusan ini adalah pemotongan kedua berturut-turut, menurunkan suku bunga ke level terendah sejak Juli 2022. Macklem dari BoC mencatat bahwa pelonggaran ini dirancang untuk membantu ekonomi menghadapi gangguan dari tarif AS sambil menjaga inflasi mendekati target 2%. BoC akan...Postingan Dolar Kanada kehilangan posisi di bawah 1,4100 di tengah penguatan Dolar AS, harga minyak mentah yang lebih rendah muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pasangan USD/CAD mendapatkan posisi mendekati 1,4070 selama jam perdagangan Asia pada hari Selasa. Dolar AS (USD) menguat terhadap Dolar Kanada (CAD) karena para pedagang mengurangi taruhan untuk pemotongan suku bunga Federal Reserve (Fed) lebih lanjut. Para pedagang akan memperhatikan data Perdagangan Barang Kanada dan pernyataan Fed pada hari Selasa. Fed menurunkan target suku bunga pinjaman utamanya sebesar 25 basis poin (bps) pada pertemuan Oktober minggu lalu, menempatkannya dalam kisaran 3,75% hingga 4,0%. Selama konferensi pers, Ketua Fed Jerome Powell menyampaikan komentar hawkish, mengatakan bahwa pasar tenaga kerja "kurang dinamis dan agak lebih lunak" dibandingkan awal tahun ini. Powell mengisyaratkan bahwa pengurangan lebih lanjut pada suku bunga kebijakan pada pertemuan Desember bukanlah kesimpulan yang pasti. Hal ini, pada gilirannya, dapat mengangkat USD terhadap CAD dalam jangka pendek. Para pedagang sekarang hanya melihat sekitar 70% kemungkinan pemotongan pada Desember, turun dari 93% seminggu yang lalu, menurut alat CME FedWatch. Sementara itu, harga minyak mentah turun karena kekhawatiran tentang kelebihan pasokan yang akan datang terus berlanjut, membebani Loonie yang terkait dengan komoditas dan bertindak sebagai pendorong bagi pasangan tersebut. Perlu dicatat bahwa Kanada adalah eksportir minyak terbesar ke AS, dan harga minyak mentah yang lebih rendah cenderung berdampak negatif pada nilai CAD. Bank of Canada (BoC) memotong suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 2,25% minggu lalu, tetapi Gubernur Tiff Macklem mengatakan dia akan siap merespons jika prospek ekonomi Kanada berubah secara material. Keputusan ini adalah pemotongan kedua berturut-turut, menurunkan suku bunga ke level terendah sejak Juli 2022. Macklem dari BoC mencatat bahwa pelonggaran ini dirancang untuk membantu ekonomi menghadapi gangguan dari tarif AS sambil menjaga inflasi mendekati target 2%. BoC akan...

Dolar Kanada kehilangan posisi di bawah 1,4100 di tengah penguatan Dolar AS, harga minyak mentah yang lebih rendah

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/11/04 12:25
GAINS
GAINS$0.01693+0.71%
NEAR
NEAR$2.717-8.24%
Polytrade
TRADE$0.04939-3.77%
4
4$0.0602-3.57%
Notcoin
NOT$0.0007548-5.50%

Pasangan USD/CAD menguat mendekati 1,4070 selama jam perdagangan Asia pada hari Selasa. Dolar AS (USD) menguat terhadap Dolar Kanada (CAD) karena para trader mengurangi taruhan untuk pemotongan suku bunga Federal Reserve (Fed) lebih lanjut. Trader akan memperhatikan data Perdagangan Barang Kanada dan pernyataan Fed pada hari Selasa. 

Fed menurunkan target suku bunga pinjaman utamanya sebesar 25 basis poin (bps) pada pertemuan Oktober minggu lalu, menempatkannya dalam kisaran 3,75% hingga 4,0%. Selama konferensi pers, Ketua Fed Jerome Powell menyampaikan komentar hawkish, mengatakan bahwa pasar tenaga kerja "kurang dinamis dan agak lebih lunak" dibandingkan awal tahun ini. 

Powell mengisyaratkan bahwa penurunan lebih lanjut dalam suku bunga kebijakan pada pertemuan Desember bukanlah kesimpulan yang pasti. Hal ini, pada gilirannya, dapat mengangkat USD terhadap CAD dalam jangka pendek. Trader sekarang hanya melihat peluang sekitar 70% untuk pemotongan pada Desember, turun dari 93% seminggu yang lalu, menurut alat CME FedWatch. 

Sementara itu, harga minyak mentah turun karena kekhawatiran tentang kelebihan pasokan yang akan datang terus berlanjut, membebani Loonie yang terkait dengan komoditas dan bertindak sebagai pendorong bagi pasangan tersebut. Perlu dicatat bahwa Kanada adalah eksportir minyak terbesar ke AS, dan harga minyak mentah yang lebih rendah cenderung memiliki dampak negatif pada nilai CAD.

Bank of Canada (BoC) memotong suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 2,25% minggu lalu, tetapi Gubernur Tiff Macklem mengatakan dia akan siap merespons jika prospek ekonomi Kanada berubah secara material. Keputusan ini adalah pemotongan kedua berturut-turut, menurunkan suku bunga ke level terendah sejak Juli 2022. 

Macklem dari BoC mencatat bahwa pelonggaran ini dirancang untuk membantu ekonomi menghadapi gangguan dari tarif AS sambil menjaga inflasi mendekati target 2%. BoC akan memantau data yang masuk dengan cermat, dan keputusan suku bunga berikutnya dijadwalkan pada 10 Desember 2025. Ekonom memperkirakan bahwa meskipun pemotongan suku bunga telah berhenti untuk saat ini, mungkin akan ada lebih banyak pelonggaran pada tahun depan.

FAQ Dolar Kanada

Faktor-faktor kunci yang mendorong Dolar Kanada (CAD) adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank of Canada (BoC), harga Minyak, ekspor terbesar Kanada, kesehatan ekonominya, inflasi dan Neraca Perdagangan, yang merupakan perbedaan antara nilai ekspor Kanada versus impornya. Faktor lain termasuk sentimen pasar – apakah investor mengambil aset yang lebih berisiko (risk-on) atau mencari tempat berlindung yang aman (risk-off) – dengan risk-on bersifat positif untuk CAD. Sebagai mitra dagang terbesarnya, kesehatan ekonomi AS juga merupakan faktor kunci yang mempengaruhi Dolar Kanada.

Bank of Canada (BoC) memiliki pengaruh signifikan terhadap Dolar Kanada dengan menetapkan tingkat suku bunga yang dapat dipinjamkan bank satu sama lain. Ini mempengaruhi tingkat suku bunga untuk semua orang. Tujuan utama BoC adalah menjaga inflasi pada 1-3% dengan menyesuaikan suku bunga naik atau turun. Suku bunga yang relatif lebih tinggi cenderung positif untuk CAD. Bank of Canada juga dapat menggunakan pelonggaran dan pengetatan kuantitatif untuk mempengaruhi kondisi kredit, dengan yang pertama bersifat negatif untuk CAD dan yang kedua positif untuk CAD.

Harga Minyak adalah faktor kunci yang mempengaruhi nilai Dolar Kanada. Minyak bumi adalah ekspor terbesar Kanada, sehingga harga Minyak cenderung memiliki dampak langsung pada nilai CAD. Umumnya, jika harga Minyak naik, CAD juga naik, karena permintaan agregat untuk mata uang meningkat. Sebaliknya jika harga Minyak turun. Harga Minyak yang lebih tinggi juga cenderung menghasilkan kemungkinan yang lebih besar untuk Neraca Perdagangan positif, yang juga mendukung CAD.

Meskipun inflasi secara tradisional selalu dianggap sebagai faktor negatif bagi mata uang karena menurunkan nilai uang, sebaliknya yang terjadi pada zaman modern dengan pelonggaran kontrol modal lintas batas. Inflasi yang lebih tinggi cenderung membuat bank sentral menaikkan suku bunga yang menarik lebih banyak arus masuk modal dari investor global yang mencari tempat menguntungkan untuk menyimpan uang mereka. Ini meningkatkan permintaan untuk mata uang lokal, yang dalam kasus Kanada adalah Dolar Kanada.

Rilis data makroekonomi mengukur kesehatan ekonomi dan dapat berdampak pada Dolar Kanada. Indikator seperti PDB, PMI Manufaktur dan Jasa, ketenagakerjaan, dan survei sentimen konsumen semuanya dapat mempengaruhi arah CAD. Ekonomi yang kuat baik untuk Dolar Kanada. Tidak hanya menarik lebih banyak investasi asing tetapi juga dapat mendorong Bank of Canada untuk menaikkan suku bunga, yang mengarah pada mata uang yang lebih kuat. Namun, jika data ekonomi lemah, CAD kemungkinan akan turun.

Sumber: https://www.fxstreet.com/news/usd-cad-gains-ground-above-14050-amid-us-dollar-strength-lower-crude-oil-prices-202511040405

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Sumber: https://www.nbcnews.com/video/youtube-star-mrbeast-files-trademark-application-for-online-banking-and-crypto-venture-250510917894 Ketika tuduhan palsu tentang pembuangan dompet menargetkan titan YouTube Mr. Beast pada kuartal lalu, fenomena internet ini melakukan lebih dari sekadar membantah: dia memulai solusi struktural. Aplikasi perbankan online dan cryptocurrency yang baru dipatenkannya bertujuan untuk membangun infrastruktur transparan yang dapat mencegah manipulasi yang dia hadapi. Pengembangan ini hadir bersamaan dengan Pepeto [...] Postingan Mr. Beast's Crypto Banking Move Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026 pertama kali muncul di Blockonomi.
Movement
MOVE$0.06163-4.53%
Starpower
STAR$0.12265-0.64%
Ambire Wallet
WALLET$0.01888-1.66%
Bagikan
Blockonomi2025/11/09 18:59
Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Mendukung Remittix Dibandingkan Cardano dan Shiba Inu Untuk Melakukan Pergerakan Seperti ZCash

Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Mendukung Remittix Dibandingkan Cardano dan Shiba Inu Untuk Melakukan Pergerakan Seperti ZCash

Postingan Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Mendukung Remittix Dibandingkan Cardano dan Shiba Inu Untuk Melakukan Lonjakan Seperti ZCash muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pasar kripto telah tidak dapat diprediksi dalam beberapa minggu terakhir, sekarang menjadi tempat di mana raksasa yang dulunya stabil seperti Cardano (ADA) dan Shiba Inu (SHIB) kini menemukan diri mereka dikalahkan oleh pendatang baru yang gesit dan berbasis utilitas. Di tengah ketidakpastian, satu nama menarik perhatian serius dari para analis: Remittix (RTX). Diposisikan sebagai jembatan antara kripto dan keuangan tradisional, ini dipuji sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang, dengan potensi untuk meniru lonjakan tak terduga dari token seperti ZCash (ZEC). Pergerakan Lambat Cardano Menuju $1,60 Cardano telah memainkan permainan jangka panjang, berosilasi dalam saluran harga yang stabil, naik, turun dan kemudian naik lagi. Cardano telah naik langkah demi langkah. Setiap kali kembali pulih, harganya mencapai sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Jika momentum terus berlanjut, menembus $1 tampaknya realistis dan $1,60 mungkin menjadi tujuan berikutnya. Sumber: CoinMarketCap Namun, optimisme diimbangi oleh keraguan pasar yang lebih luas. Sementara struktur ADA terlihat secara teknis baik, koin berkapitalisasi besar lainnya gagal mengesankan, dengan banyak yang bergerak menyamping atau merosot lebih rendah. Perombakan Struktural Shiba Inu Di ekosistem Shiba Inu, fokus telah beralih dari pergerakan harga ke infrastruktur. Setelah insiden keamanan pada September, tim pengembangan Shibarium telah memulai migrasi jaringan RPC penuh. Ini adalah peningkatan penting yang mendesentralisasi saluran komunikasi pengguna dan memperkuat keamanan. Pembaruan ini bertujuan untuk: Meningkatkan stabilitas dan ketahanan sistem. Menghilangkan titik-titik kegagalan tunggal. Mempersiapkan jaringan untuk adopsi skala yang lebih besar. Meskipun harga SHIB turun 15,9% pada Oktober, prospek jangka panjang jaringan semakin membaik. Lapisan RPC terdesentralisasi baru bisa menjadi fondasi untuk Shibarium yang lebih kuat dan lebih skalabel, yang mengutamakan stabilitas daripada hype. Mengapa Remittix Menonjol Di pasar yang didominasi oleh volatilitas, Remittix memetakan jalur yang berbeda, yang berakar pada kegunaan dunia nyata dan kredibilitas terverifikasi. Para ahli mengatakan perpaduan inovasi ini...
Nowchain
NOW$0.00207+1.47%
BitShiba
SHIBA$0.000000000502+0.80%
Wink
LIKE$0.004803-0.29%
Bagikan
BitcoinEthereumNews2025/11/09 19:12
Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Melewatkan reli Cardano? LivLive ($LIVE) menggabungkan AR, blockchain, dan rewards, menawarkan bonus presale 200% dan potensi kenaikan 1000x bagi pembeli awal di Q4 2025.
SecondLive
LIVE$0.00136-45.38%
Arweave
AR$5.522-22.22%
Bagikan
Blockchainreporter2025/11/09 19:41

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Mendukung Remittix Dibandingkan Cardano dan Shiba Inu Untuk Melakukan Pergerakan Seperti ZCash

Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,410.14
$102,410.14$102,410.14

+0.68%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,452.08
$3,452.08$3,452.08

+2.23%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159.73
$159.73$159.73

+1.95%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2787
$2.2787$2.2787

+0.98%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$609.31
$609.31$609.31

+19.22%