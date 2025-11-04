Postingan Dolar Kanada kehilangan posisi di bawah 1,4100 di tengah penguatan Dolar AS, harga minyak mentah yang lebih rendah muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pasangan USD/CAD mendapatkan posisi mendekati 1,4070 selama jam perdagangan Asia pada hari Selasa. Dolar AS (USD) menguat terhadap Dolar Kanada (CAD) karena para pedagang mengurangi taruhan untuk pemotongan suku bunga Federal Reserve (Fed) lebih lanjut. Para pedagang akan memperhatikan data Perdagangan Barang Kanada dan pernyataan Fed pada hari Selasa. Fed menurunkan target suku bunga pinjaman utamanya sebesar 25 basis poin (bps) pada pertemuan Oktober minggu lalu, menempatkannya dalam kisaran 3,75% hingga 4,0%. Selama konferensi pers, Ketua Fed Jerome Powell menyampaikan komentar hawkish, mengatakan bahwa pasar tenaga kerja "kurang dinamis dan agak lebih lunak" dibandingkan awal tahun ini. Powell mengisyaratkan bahwa pengurangan lebih lanjut pada suku bunga kebijakan pada pertemuan Desember bukanlah kesimpulan yang pasti. Hal ini, pada gilirannya, dapat mengangkat USD terhadap CAD dalam jangka pendek. Para pedagang sekarang hanya melihat sekitar 70% kemungkinan pemotongan pada Desember, turun dari 93% seminggu yang lalu, menurut alat CME FedWatch. Sementara itu, harga minyak mentah turun karena kekhawatiran tentang kelebihan pasokan yang akan datang terus berlanjut, membebani Loonie yang terkait dengan komoditas dan bertindak sebagai pendorong bagi pasangan tersebut. Perlu dicatat bahwa Kanada adalah eksportir minyak terbesar ke AS, dan harga minyak mentah yang lebih rendah cenderung berdampak negatif pada nilai CAD. Bank of Canada (BoC) memotong suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 2,25% minggu lalu, tetapi Gubernur Tiff Macklem mengatakan dia akan siap merespons jika prospek ekonomi Kanada berubah secara material. Keputusan ini adalah pemotongan kedua berturut-turut, menurunkan suku bunga ke level terendah sejak Juli 2022. Macklem dari BoC mencatat bahwa pelonggaran ini dirancang untuk membantu ekonomi menghadapi gangguan dari tarif AS sambil menjaga inflasi mendekati target 2%. BoC akan... Postingan Dolar Kanada kehilangan posisi di bawah 1,4100 di tengah penguatan Dolar AS, harga minyak mentah yang lebih rendah muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pasangan USD/CAD mendapatkan posisi mendekati 1,4070 selama jam perdagangan Asia pada hari Selasa. Dolar AS (USD) menguat terhadap Dolar Kanada (CAD) karena para pedagang mengurangi taruhan untuk pemotongan suku bunga Federal Reserve (Fed) lebih lanjut. Para pedagang akan memperhatikan data Perdagangan Barang Kanada dan pernyataan Fed pada hari Selasa. Fed menurunkan target suku bunga pinjaman utamanya sebesar 25 basis poin (bps) pada pertemuan Oktober minggu lalu, menempatkannya dalam kisaran 3,75% hingga 4,0%. Selama konferensi pers, Ketua Fed Jerome Powell menyampaikan komentar hawkish, mengatakan bahwa pasar tenaga kerja "kurang dinamis dan agak lebih lunak" dibandingkan awal tahun ini. Powell mengisyaratkan bahwa pengurangan lebih lanjut pada suku bunga kebijakan pada pertemuan Desember bukanlah kesimpulan yang pasti. Hal ini, pada gilirannya, dapat mengangkat USD terhadap CAD dalam jangka pendek. Para pedagang sekarang hanya melihat sekitar 70% kemungkinan pemotongan pada Desember, turun dari 93% seminggu yang lalu, menurut alat CME FedWatch. Sementara itu, harga minyak mentah turun karena kekhawatiran tentang kelebihan pasokan yang akan datang terus berlanjut, membebani Loonie yang terkait dengan komoditas dan bertindak sebagai pendorong bagi pasangan tersebut. Perlu dicatat bahwa Kanada adalah eksportir minyak terbesar ke AS, dan harga minyak mentah yang lebih rendah cenderung berdampak negatif pada nilai CAD. Bank of Canada (BoC) memotong suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 2,25% minggu lalu, tetapi Gubernur Tiff Macklem mengatakan dia akan siap merespons jika prospek ekonomi Kanada berubah secara material. Keputusan ini adalah pemotongan kedua berturut-turut, menurunkan suku bunga ke level terendah sejak Juli 2022. Macklem dari BoC mencatat bahwa pelonggaran ini dirancang untuk membantu ekonomi menghadapi gangguan dari tarif AS sambil menjaga inflasi mendekati target 2%. BoC akan...