Postingan Cango Inc. Mengumumkan Pembaruan Produksi Bitcoin dan Operasi Penambangan Oktober 2025 muncul di BitcoinEthereumNews.com. HONG KONG, 3 Nov. 2025 /PRNewswire/ — Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" atau "Perusahaan") hari ini mempublikasikan pembaruan produksi Bitcoin dan operasi penambangan untuk Oktober 2025. Pembaruan Produksi Penambangan Bitcoin dan Operasi Penambangan untuk Oktober 2025 Metrik Oktober 2025 1 September 2025 1 Jumlah Bitcoin yang diproduksi 602,6 616,6 Rata-rata jumlah Bitcoin yang diproduksi per hari 19,44 20,55 Total jumlah Bitcoin yang dimiliki 2 6412,6 5.810,0 Hashrate yang digunakan 50 EH/s 50 EH/s Rata-rata hashrate operasional 3 46,09 EH/s 44,85 EH/s 1. Tidak diaudit, diperkirakan. 2. Per akhir bulan. 3. Rata-rata selama bulan tersebut. Catatan: Cango menyimpan Bitcoin untuk jangka panjang dan saat ini tidak bermaksud menjual Bitcoin yang dimilikinya. Paul Yu, CEO dan Direktur Cango, berkomentar, "Pada Oktober, kami meningkatkan rata-rata hashrate operasional kami menjadi lebih dari 90%, sementara kepemilikan Bitcoin kami melampaui tonggak 6.000 BTC, mencapai total lebih dari 6.400 BTC pada akhir bulan. Pencapaian ini menyoroti kematangan operasional yang telah kami capai saat kami mendekati satu tahun transformasi strategis kami. Pada Oktober, kami mengumumkan penghentian program ADR kami dan rencana pencatatan langsung saham biasa kami di NYSE, yang kami harapkan selesai pada November. Ini semakin memperkuat komitmen kami untuk beroperasi sebagai organisasi yang berpusat di A.S. Kami percaya tonggak operasional dan finansial ini menempatkan kami pada posisi yang kuat untuk menangkap nilai dari peluang yang muncul di bidang energi dan AI ke depan." Tentang Cango Inc. Cango Inc. (NYSE: CANG) terutama bergerak dalam bisnis penambangan Bitcoin, dengan operasi yang dikerahkan secara strategis di Amerika Utara, Timur Tengah, Amerika Selatan, dan Afrika Timur. Perusahaan memasuki ruang aset kripto pada November 2024, didorong oleh kemajuan dalam teknologi blockchain, adopsi aset digital yang berkembang, dan komitmennya untuk mendiversifikasi portofolio bisnisnya. Secara paralel, Cango terus mengoperasikan platform internasional bekas...