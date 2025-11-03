Cango Inc. Mengumumkan Pembaruan Produksi Bitcoin dan Operasi Penambangan Oktober 2025

HONG KONG, 3 Nov. 2025 /PRNewswire/ — Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" atau "Perusahaan") hari ini mempublikasikan pembaruan produksi Bitcoin dan operasi penambangan untuk Oktober 2025.
Pembaruan Produksi Penambangan Bitcoin dan Operasi Penambangan untuk Oktober 2025
Metrik
Oktober 2025 1
September 2025 1
Jumlah Bitcoin yang diproduksi
602,6
616,6
Rata-rata jumlah Bitcoin yang diproduksi per hari
19,44
20,55
Total jumlah Bitcoin yang dimiliki 2
6412,6
5.810,0
Hashrate yang digunakan
50 EH/s
50 EH/s
Rata-rata hashrate operasional 3
46,09 EH/s
44,85 EH/s
1. Tidak diaudit, diperkirakan.
2. Per akhir bulan.
3. Rata-rata selama bulan tersebut.
Catatan: Cango menyimpan Bitcoin untuk jangka panjang dan saat ini tidak bermaksud menjual Bitcoin yang dimilikinya.
Tentang Cango Inc.
Cango Inc. (NYSE: CANG) terutama bergerak dalam bisnis penambangan Bitcoin, dengan operasi yang dikerahkan secara strategis di seluruh Amerika Utara, Timur Tengah, Amerika Selatan, dan Afrika Timur. Perusahaan memasuki ruang aset kripto pada November 2024, didorong oleh kemajuan teknologi blockchain, adopsi aset digital yang semakin meningkat, dan komitmennya untuk mendiversifikasi portofolio bisnisnya. Secara paralel, Cango terus mengoperasikan bisnis ekspor mobil bekas internasional secara online melalui AutoCango.com, memudahkan pelanggan global untuk mengakses inventaris kendaraan berkualitas tinggi dari Tiongkok. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi: www.cangoonline.com.
