Jaringan Canton Menyambut Protokol Solv untuk Mendorong Pertumbuhan BTC Institusional dan RWA

Solv Protocol, platform manajemen aset Bitcoin onchain besar, telah mengumumkan bahwa mereka memperluas ke Canton Network, yang merupakan blockchain dengan privasi yang didukung oleh Goldman Sachs, Citadel Securities, dan investor besar lainnya.

Langkah ini akan memposisikan Solv Protocol untuk melembagakan penawaran Bitcoin kelas institusionalnya, SolvBTC, ke dalam ekosistem keuangan berbasis Canton yang canggih, dan membuka potensi baru di pasar aset dunia nyata (RWA) dan peminjaman stablecoin.

Canton Network, yang baru-baru ini didanai dengan 135 juta dolar, adalah transisi antara keuangan tradisional (TradFi) dan keuangan terdesentralisasi (DeFi). Melalui integrasi ini, Solv akan semakin tertanam dalam solusi blockchain institusional dan akan menjadi katalisator efisiensi modal yang lebih besar melalui aset Bitcoin yang ditokenisasi.

SolvBTC: Mendorong Mobilitas Jaminan Antar Blockchain

Inti dari pertumbuhan ini adalah SolvBTC, wrapper dengan jaminan Bitcoin 1:1 di Solv Protocol. Ini memungkinkan pengguna untuk meminjam, memperdagangkan, dan mendapatkan bunga dari BTC sebagai jaminan di berbagai pasar terdesentralisasi. Saat ini, Solv beroperasi dengan likuiditas SolvBTC dan xSolvBTC lebih dari 605 juta, yang melayani lebih dari 300 juta pinjaman aktif di Lista DAO dan Venus di BNB Chain.

Dengan integrasi SolvBTC ke dalam ekosistem Canton, mereka sekarang akan dapat memperdagangkan peminjaman dengan jaminan BTC dan perdagangan stablecoin baik di DeFi maupun di sistem keuangan tradisional. Integrasi seperti itu meningkatkan pergerakan jaminan, yang merupakan komponen utama dari strategi jangka panjang Solv.

Visi ini disorot oleh co-founder Ryan Chow yang mengatakan, Mobilitas jaminan telah menjadi bagian inti dari strategi Solv Protocol. Bitcoin harus beredar melintasi batas, sistem, dan ekonomi secara bebas. Dia lebih lanjut menyatakan bahwa terintegrasi dengan ekosistem Canton dengan RWA senilai $4 triliun adalah langkah signifikan menuju solusi imbal hasil dan likuiditas kelas institusional.

Membuka Imbal Hasil Global dan Strategi Perdagangan Onchain

Dengan berintegrasi dengan Global Synchronizer Foundation, Solv Protocol dan Canton akan mendukung imbal hasil onchain dan perdagangan tingkat lanjut. Perdagangan carry JPY-USD dapat dilakukan oleh investor institusional, eksposur ke T-Bills pasar berkembang dimungkinkan dan audit penuh likuiditas lintas batas diaktifkan.

Kolaborasi ini memperkenalkan strategi lama ke dalam lingkungan desentralisasi, di mana akan ada privasi, kepatuhan, dan skalabilitas di antara aktor institusional. Arsitektur Canton Network memungkinkan transaksi rahasia, itulah sebabnya pembuat pasar dapat berdagang pada kerangka peraturan dan menggunakan efisiensi blockchain.

Ekosistem Institusional Canton Network Menyambut Solv Protocol

Melvis Langyintuo, Direktur Eksekutif Canton Foundation, bersemangat tentang kemitraan ini, mengatakan bahwa produk dengan jaminan Bitcoin dari Solv akan meningkatkan basis aset BTC di jaringan.

Menurutnya, adopsi Solv ke dalam sistem privasi dan kepatuhan Canton meningkatkan lingkungan DeFi institusional. Kolaborasi ini akan mendorong mobilitas jaminan, strategi imbal hasil RWA dan kelanjutan konvergensi TradFi dengan crypto.

Seiring dengan daftar mitra keuangan internasionalnya terus berkembang, Canton dengan cepat muncul sebagai penyedia solusi blockchain pilihan oleh klien institusional yang tertarik pada solusi yang patuh. Pengenalan SolvBTC akan meningkatkan fondasi likuiditas jaringan dan meningkatkan daya tariknya sebagai pusat inovasi dalam DeFi yang diatur.

Membangun Fondasi untuk DeFi Institusional

Menggabungkan Bitcoin, stablecoin, dan RWA pada platform blockchain umum, Solv Protocol dan Canton Network memimpin masa depan keuangan institusional. Solusi gabungan mereka akan menawarkan pergerakan aset yang mulus dan aman dengan transparansi dan akuntabilitas penuh untuk membantu kemunculan DeFi institusional.

Ini adalah langkah menuju tonggak penting dalam menjembatani keuangan digital dan tradisional, dengan likuiditas berbasis Bitcoin yang memiliki potensi untuk mendanai aktivitas keuangan yang diatur dan berskala global.