DeFi Cardano Mengalami Kesulitan saat Hoskinson Menyoroti Ketidakaktifan Pengguna ADA

Charles Hoskinson mengkritik pengguna Cardano karena gagal mengadopsi platform DeFi asli selama podcast baru-baru ini.

Cardano berada di peringkat ke-10 dalam kapitalisasi pasar dengan $20,6 miliar, tetapi hanya memiliki $262 juta dalam total nilai terkunci.

Hoskinson menyatakan bahwa TVL Cardano seharusnya mencapai setidaknya $5 hingga $10 miliar dengan partisipasi pengguna yang tepat.

Pendiri tersebut mempertanyakan bagaimana Cardano dapat menarik pengguna dari rantai lain ketika komunitasnya sendiri cenderung menghindari produk DeFi asli.

Hoskinson mengidentifikasi potensi hambatan, termasuk masalah teknis, kekhawatiran keamanan, pengalaman pengguna yang buruk, dan hasil yang rendah.

Charles Hoskinson telah mengkritik pengguna Cardano karena gagal mengadopsi platform DeFi asli di jaringan tersebut. Pendiri tersebut menyatakan bahwa total nilai terkunci blockchain bisa mencapai tujuh hingga delapan digit dengan partisipasi pengguna yang tepat. Hoskinson membuat komentar ini selama podcast baru-baru ini yang membahas perjuangan ekosistem dalam keuangan terdesentralisasi.

Cardano DeFi Menghadapi Krisis Adopsi

Cardano berada di peringkat ke-10 dalam kapitalisasi pasar cryptocurrency dengan valuasi $20,6 miliar. Namun, jaringan tersebut hanya mempertahankan $262 juta dalam total nilai terkunci menurut DeFiLlama. Ini menempatkan Cardano di posisi ke-24 di antara jaringan blockchain untuk aktivitas Cardano DeFi.

Cryptocurrency top-10 lainnya menunjukkan kinerja DeFi yang lebih kuat dibandingkan dengan Cardano. Aset dalam posisi pasar serupa mempertahankan angka TVL melebihi $5 miliar, tidak termasuk Dogecoin dan XRP. Kedua token ini tidak memiliki kemampuan DeFi asli, membuat perbandingan kurang relevan untuk situasi Cardano.

Kesenjangan antara kapitalisasi pasar dan penggunaan DeFi menyoroti ketidaksesuaian mendasar dalam ekosistem. Hoskinson menunjuk disparitas ini sebagai bukti masalah yang lebih dalam di dalam komunitas. Pendiri tersebut percaya adopsi internal harus meningkat sebelum pengguna eksternal akan berpartisipasi dalam Cardano DeFi.

Partisipasi Komunitas Tetap Rendah

Hoskinson mempertanyakan bagaimana Cardano bisa menarik pengguna dari Ethereum dan Solana tanpa dukungan internal. "Bagaimana kita bisa meyakinkan pengguna Solana, Ethereum, dan rantai lain untuk datang dan bermain di halaman belakang kita jika orang-orang kita sendiri tidak menggunakan produk DeFi kita?" tanyanya. Pendiri tersebut menekankan bahwa pemegang ADA sendiri menghindari platform Cardano DeFi.

Ini mewakili apa yang Hoskinson gambarkan sebagai "masalah mendasar" yang memerlukan diskusi komunitas. Dia menyarankan beberapa faktor yang dapat menjelaskan tingkat partisipasi rendah di antara pengguna yang ada. Hambatan teknis, kekhawatiran keamanan, dan pengalaman pengguna yang buruk mungkin berkontribusi pada kesenjangan adopsi.

Hasil rendah pada platform Cardano DeFi juga dapat menghambat partisipasi pengguna dibandingkan dengan jaringan pesaing. Hoskinson menyerukan komunitas untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah ini secara sistematis. Menyelesaikan tantangan ini dapat membuka pertumbuhan substansial bagi ekosistem.

TVL Bisa Mencapai Miliaran

Hoskinson menyatakan bahwa TVL Cardano seharusnya mencapai setidaknya $5 hingga $10 miliar. Ini akan mewakili peningkatan 3.716% dari level saat ini jika target yang lebih tinggi tercapai. Pertumbuhan seperti itu akan memposisikan Cardano ketiga di antara semua blockchain untuk aktivitas DeFi.

Saat ini, Ethereum memimpin dengan $84,22 miliar dalam TVL, sementara Solana memegang $11,17 miliar. Cardano tertinggal jauh di belakang jaringan ini, meskipun posisi kapitalisasi pasarnya yang kuat. Anggota komunitas mengakui bahwa modal yang cukup ada dalam ekosistem untuk pertumbuhan Cardano DeFi yang berarti.

Seorang pengguna berkomentar bahwa Cardano memiliki pengguna dan sumber daya yang cukup untuk membangun ekosistem DeFi yang berkembang secara mandiri. Namun, pemegang token terus memilih untuk tidak berpartisipasi secara aktif dalam aktivitas on-chain. Pola ini melemahkan potensi jaringan untuk pengembangan Cardano DeFi.

Rencana Jaringan untuk Integrasi Bitcoin dan XRP

Cardano telah mengumumkan rencana untuk membuka fungsionalitas DeFi Bitcoin dan XRP di jaringannya. Integrasi ini bertujuan untuk membalikkan keadaan Cardano DeFi yang sedang berjuang dengan memperluas aset yang tersedia. Pengembangan ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan total nilai terkunci di seluruh ekosistem.

Percakapan seputar adopsi pengguna terus berlanjut saat komunitas mencari solusi untuk meningkatkan partisipasi. Komentar Hoskinson telah memicu diskusi tentang hambatan yang mencegah pemegang ADA menggunakan platform asli. Cardano DeFi tetap menjadi area fokus prioritas untuk peta jalan pengembangan jaringan.

