Bank Sentral Indonesia berencana meluncurkan versi digital rupiah Indonesia berdasarkan teknologi distributed ledger.

PANews melaporkan pada 2 November bahwa, menurut Techinasia, Bank Sentral Indonesia akan meluncurkan versi digital dari Rupiah Indonesia (SRBI), yang merupakan versi digital dari sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dan akan diluncurkan secara bertahap hingga 2030.
Bank sentral Indonesia merencanakan peluncuran bertahap, awalnya menguji penerbitan sekuritas digital, transfer, dan penarikan antara 2025 dan 2026. Antara 2027 dan 2028, pengujian lebih lanjut tentang operasi moneter dan transaksi pasar keuangan akan mengikuti, dengan fitur canggih seperti kemampuan pemrograman, komposabilitas, dan tokenisasi yang akan diluncurkan antara 2029 dan 2030. Menurut "Blueprint Sistem Pembayaran 2030" bank sentral, versi digital dari rupiah Indonesia akan dibangun di atas teknologi buku besar terdistribusi.