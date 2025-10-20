China Melarang Raksasa Teknologi Utama dari Rencana Stablecoin Hong Kong

Financial Times mengungkap berita pada 18 Oktober 2025, mengungkapkan bahwa bank sentral dan regulator internet China turun tangan untuk menghentikan inisiatif tersebut. Intervensi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang siapa yang mengendalikan uang digital—perusahaan swasta atau pemerintah.

Regulator China telah memerintahkan dua perusahaan teknologi terbesar negara tersebut untuk menghentikan rencana mereka meluncurkan stablecoin di Hong Kong. Ant Group dan JD.com menerima instruksi langsung dari Beijing untuk menghentikan proyek mereka, memberikan pukulan besar terhadap upaya Hong Kong untuk menjadi pusat keuangan digital global.

Apa yang Terjadi

People's Bank of China (PBoC) dan Cyberspace Administration of China (CAC) memberitahu kedua perusahaan untuk membekukan proyek stablecoin mereka. Menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut, regulator mengungkapkan kekhawatiran tentang membiarkan perusahaan teknologi dan pialang menerbitkan mata uang apapun.

"Kekhawatiran regulasi yang sebenarnya adalah, siapa yang memiliki hak akhir pencetakan uang—bank sentral atau perusahaan swasta di pasar?" jelas seseorang yang dekat dengan diskusi tersebut.

Ini mengejutkan karena kedua perusahaan telah mengumumkan secara publik partisipasi mereka dalam program stablecoin Hong Kong hanya beberapa bulan sebelumnya. Ant Group, yang didukung oleh raksasa e-commerce Alibaba, mengatakan pada Juni bahwa mereka akan bergabung dengan program percontohan. JD.com membuat komitmen serupa dan bahkan mendaftarkan merek dagang untuk "Jcoin" dan "Joycoin" melalui divisi keuangannya.

Pendiri JD.com Richard Liu memiliki rencana besar. Pada briefing media di Beijing pada Juni, dia mengumumkan perusahaan akan mengajukan lisensi stablecoin di setiap negara utama di seluruh dunia. Liu percaya teknologi tersebut dapat mengurangi biaya pembayaran hingga 90% dan mengurangi waktu transfer menjadi kurang dari 10 detik.

Kerangka Regulasi Hong Kong

Hong Kong meluncurkan sistem lisensi stablecoin resminya pada 1 Agustus 2025. Aturan baru mengharuskan siapa pun yang menerbitkan stablecoin di Hong Kong—atau stablecoin yang terkait dengan dolar Hong Kong—untuk mendapatkan lisensi dari Hong Kong Monetary Authority (HKMA).

Kerangka regulasi tersebut menarik minat yang signifikan. Hingga 30 September, HKMA menerima 36 aplikasi lisensi formal. Ini sekitar setengah dari 77 perusahaan yang awalnya menyatakan minat pada Agustus.

Pejabat Hong Kong berencana mengumumkan batch pertama penerbit stablecoin berlisensi pada awal 2026. Kota tersebut berharap dapat memposisikan dirinya sebagai pusat aset digital yang diregulasi, menawarkan aturan yang jelas yang akan menarik perusahaan internasional besar.

Intervensi dari Beijing merusak upaya-upaya ini. Tanpa dukungan dari perusahaan teknologi daratan utama yang besar, ekosistem stablecoin Hong Kong mungkin kesulitan untuk menarik penerbit besar dan dukungan institusional yang dibutuhkan untuk bersaing secara global.

Tanda-tanda Peringatan dari Awal Tahun Ini

Penghentian Oktober tidak datang begitu saja. Beberapa peristiwa sepanjang 2025 mengisyaratkan ketidaknyamanan Beijing yang semakin besar dengan stablecoin swasta.

Pada Agustus, regulator China memerintahkan perusahaan lokal untuk berhenti mempromosikan stablecoin melalui laporan penelitian dan seminar. Otoritas mengutip kekhawatiran bahwa stablecoin dapat memungkinkan penggalangan dana ilegal, perjudian online, penipuan, dan pencucian uang.

Mantan gubernur bank sentral Zhou Xiaochuan mengeluarkan peringatan pada Juli selama pertemuan tertutup. Dia memperingatkan bahwa stablecoin dapat memicu spekulasi berlebihan dan berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Zhou mempertanyakan apakah stablecoin menawarkan manfaat nyata, mencatat bahwa sistem pembayaran China yang ada sudah bekerja secara efisien dan murah.

Pada September, outlet berita keuangan Caixin Global melaporkan bahwa Beijing memberitahu perusahaan daratan untuk mengurangi aktivitas kripto mereka di Hong Kong. Artikel tersebut dihapus segera setelah publikasi, memicu spekulasi tentang intervensi langsung pemerintah. Laporan tersebut memperingatkan perusahaan untuk menghindari penggunaan Hong Kong sebagai pintu belakang untuk melewati regulasi daratan.

Mengapa Beijing Khawatir

Otoritas China khawatir bahwa stablecoin swasta mengancam kontrol pemerintah atas sistem moneter. Regulator takut mata uang digital ini dapat merusak yuan digital yang didukung negara, juga dikenal sebagai e-CNY, yang telah dikembangkan dan diluncurkan China di seluruh negeri.

Intervensi ini mencerminkan strategi yang lebih luas dari China untuk mempromosikan mata uang digital bank sentral sendiri sambil membatasi alternatif yang diterbitkan secara pribadi. Beijing ingin mempertahankan monopolinya atas kebijakan moneter dan pengembangan yuan digital.

Kontrol modal juga berperan. China mempertahankan aturan ketat tentang pergerakan uang masuk dan keluar negeri. Stablecoin berpotensi membantu orang melewati kontrol ini, menciptakan risiko bagi stabilitas keuangan.

Masalah dominasi dolar juga penting. Pasar stablecoin global bernilai sekitar $314 miliar per Oktober 2025, dengan token yang dipatok ke dolar AS membentuk lebih dari 99% pasar. Mantan Wakil Menteri Keuangan Zhu Guangyao menyatakan pada Juni bahwa Amerika Serikat menggunakan stablecoin untuk mempertahankan kekuatan global dolar. Dia menyarankan China harus mengembangkan stablecoin berbasis renminbi sebagai bagian dari strategi keuangan nasionalnya.

Namun yuan hanya menyumbang kurang dari 3% pembayaran global sementara dolar memegang 48%. Kesenjangan besar ini menjadi perhatian pejabat China yang ingin meningkatkan peran internasional mata uang mereka.

Apa yang Terjadi Selanjutnya

Baik Ant Group maupun JD.com belum secara resmi berkomentar tentang laporan tersebut. PBoC, CAC, dan Hong Kong Monetary Authority juga tetap diam. Juru bicara HKMA memberi tahu Reuters bahwa otoritas tidak berkomentar tentang rumor pasar.

Untuk Hong Kong, kerusakan mungkin berlangsung lama. Peran kota sebagai tempat uji coba untuk inovasi keuangan China semakin menyusut. Kontrol negara semakin meluas ke tokenisasi dan aset digital, bahkan di wilayah semi-otonom.

China telah memperjelas posisinya—perusahaan swasta tidak akan menerbitkan mata uang digital, bahkan di Hong Kong. Keputusan ini memperkuat komitmen Beijing terhadap kontrol negara atas sistem keuangan dan menunjukkan bahwa prioritas kebijakan daratan akan menentukan masa depan aset digital Hong Kong. Industri stablecoin global kini menghadapi dunia yang terbagi: pasar Barat merangkul inovasi swasta yang diregulasi dan China mempertahankan otoritas pemerintah absolut atas uang digital.