Pertumbuhan ekonomi China kemungkinan melambat pada kuartal ketiga

Postingan China's economic growth likely slowed in third quarter muncul di BitcoinEthereumNews.com. Kontainer pengiriman China terlihat di pelabuhan Oakland saat ketegangan perdagangan berlanjut terkait tarif AS dengan China, di Oakland, California, pada 12 Mei 2025. Carlos Barria | Reuters BEIJING — Ekonomi China kemungkinan melambat pada kuartal ketiga, dengan data resmi yang akan dirilis Senin diperkirakan akan mengkonfirmasi pertumbuhan yang lebih lemah, menurut analis yang disurvei oleh Reuters. Para analis memperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto naik 4,8% pada periode Juli hingga September dibandingkan tahun lalu, melambat dari 5,2% pada kuartal sebelumnya. Investasi aset tetap, yang mencakup real estate, kemungkinan hanya mengalami ekspansi sebesar 0,1% dalam sembilan bulan pertama tahun ini, menurut estimasi analis. Penjualan ritel diperkirakan melambat menjadi 3% year on year pada September, sementara produksi industri kemungkinan turun menjadi 5%. Data resmi yang dirilis untuk September sejauh ini menunjukkan ketahanan berkelanjutan dalam ekspor China meskipun ada ketegangan dengan AS. Indeks harga konsumen inti, yang tidak termasuk makanan dan energi, naik dengan laju tercepat sejak Februari 2024. Namun inflasi utama tidak memenuhi ekspektasi, turun 0,3% karena tekanan deflasi terus berlanjut. Sumber: https://www.cnbc.com/2025/10/20/china-economic-growth-gdp-september-third-quarter-q3-retail-sales-industrial-output-urban-investment-fixed-income.html