Kementerian Perdagangan China mendesak AS untuk memperbaiki praktik-praktik salahnya sesegera mungkin

Kementerian Perdagangan China pada hari Selasa mendesak pihak Amerika Serikat (AS) untuk memperbaiki 'praktik yang salah' sesegera mungkin.
Kutipan utama
Reaksi pasar
Pada saat penulisan, pasangan AUD/USD diperdagangkan 0,02% lebih tinggi pada hari ini untuk diperdagangkan di level 0,6516.
FAQ Perang Dagang AS-China
Secara umum, perang dagang adalah konflik ekonomi antara dua atau lebih negara karena proteksionisme ekstrem di satu sisi. Ini menyiratkan penciptaan hambatan perdagangan, seperti tarif, yang menghasilkan hambatan balasan, meningkatkan biaya impor, dan karenanya biaya hidup.
Konflik ekonomi antara Amerika Serikat (AS) dan China dimulai pada awal 2018, ketika Presiden Donald Trump menetapkan hambatan perdagangan terhadap China, mengklaim praktik komersial yang tidak adil dan pencurian kekayaan intelektual dari raksasa Asia tersebut. China mengambil tindakan balasan, mengenakan tarif pada berbagai barang AS, seperti mobil dan kedelai. Ketegangan meningkat sampai kedua negara menandatangani kesepakatan dagang AS-China Fase Satu pada Januari 2020. Perjanjian tersebut mengharuskan reformasi struktural dan perubahan lain pada rezim ekonomi dan perdagangan China dan berupaya untuk memulihkan stabilitas dan kepercayaan antara kedua negara. Namun, pandemi Coronavirus mengalihkan fokus dari konflik tersebut. Namun, perlu disebutkan bahwa Presiden Joe Biden, yang menjabat setelah Trump, mempertahankan tarif yang ada dan bahkan menambahkan beberapa pungutan tambahan.
Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih sebagai Presiden AS ke-47 telah memicu gelombang baru ketegangan antara kedua negara. Selama kampanye pemilihan 2024, Trump berjanji untuk mengenakan tarif 60% pada China setelah ia kembali menjabat, yang ia lakukan pada 20 Januari 2025. Dengan kembalinya Trump, perang dagang AS-China dimaksudkan untuk dilanjutkan dari tempat terakhir, dengan kebijakan balas dendam yang mempengaruhi lanskap ekonomi global di tengah gangguan rantai pasokan global, mengakibatkan pengurangan pengeluaran, terutama investasi, dan secara langsung mempengaruhi inflasi Indeks Harga Konsumen.
Sumber: https://www.fxstreet.com/news/chinas-commerce-ministry-urges-us-to-correct-its-wrong-practices-as-soon-as-possible-202510140127