Kementerian Perdagangan China mendesak AS untuk memperbaiki praktik-praktik salahnya sesegera mungkin

Postingan Kementerian Perdagangan China mendesak AS untuk memperbaiki praktik salahnya sesegera mungkin muncul di BitcoinEthereumNews.com. Kementerian Perdagangan China pada hari Selasa mendesak pihak Amerika Serikat (AS) untuk memperbaiki 'praktik salahnya' sesegera mungkin. Kutipan Utama Menanggapi AS yang mengatakan telah mengusulkan untuk berbicara dengan China setelah pembatasan logam tanah jarang. AS tidak dapat melakukan pembicaraan sambil mengancam untuk mengintimidasi dan memperkenalkan pembatasan baru, yang bukan cara yang benar untuk bergaul dengan China. Mendesak pihak AS untuk memperbaiki 'praktik salahnya' sesegera mungkin, tunjukkan ketulusan dalam pembicaraan dengan China. Kedua belah pihak telah mempertahankan komunikasi dalam kerangka mekanisme konsultasi ekonomi dan perdagangan China-AS. Pada hari Senin, juga mengadakan pembicaraan tingkat kerja dengan AS. Reaksi Pasar Pada saat penulisan, pasangan AUD/USD diperdagangkan 0,02% lebih tinggi pada hari ini untuk diperdagangkan pada 0,6516. FAQ Perang Dagang AS-China Secara umum, perang dagang adalah konflik ekonomi antara dua negara atau lebih karena proteksionisme ekstrem di satu sisi. Ini menyiratkan penciptaan hambatan perdagangan, seperti tarif, yang menghasilkan hambatan balik, meningkatkan biaya impor, dan karenanya biaya hidup. Konflik ekonomi antara Amerika Serikat (AS) dan China dimulai pada awal 2018, ketika Presiden Donald Trump menetapkan hambatan perdagangan terhadap China, mengklaim praktik komersial yang tidak adil dan pencurian kekayaan intelektual dari raksasa Asia tersebut. China mengambil tindakan balasan, memberlakukan tarif pada berbagai barang AS, seperti mobil dan kedelai. Ketegangan meningkat sampai kedua negara menandatangani kesepakatan perdagangan Fase Satu AS-China pada Januari 2020. Perjanjian tersebut mengharuskan reformasi struktural dan perubahan lain pada rezim ekonomi dan perdagangan China dan berpura-pura untuk memulihkan stabilitas dan kepercayaan antara kedua negara. Namun, pandemi Coronavirus mengalihkan fokus dari konflik tersebut. Namun, perlu disebutkan bahwa Presiden Joe Biden, yang menjabat setelah Trump, mempertahankan tarif dan bahkan menambahkan beberapa pungutan tambahan. Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih sebagai... Postingan Kementerian Perdagangan China mendesak AS untuk memperbaiki praktik salahnya sesegera mungkin muncul di BitcoinEthereumNews.com. Kementerian Perdagangan China pada hari Selasa mendesak pihak Amerika Serikat (AS) untuk memperbaiki 'praktik salahnya' sesegera mungkin. Kutipan Utama Menanggapi AS yang mengatakan telah mengusulkan untuk berbicara dengan China setelah pembatasan logam tanah jarang. AS tidak dapat melakukan pembicaraan sambil mengancam untuk mengintimidasi dan memperkenalkan pembatasan baru, yang bukan cara yang benar untuk bergaul dengan China. Mendesak pihak AS untuk memperbaiki 'praktik salahnya' sesegera mungkin, tunjukkan ketulusan dalam pembicaraan dengan China. Kedua belah pihak telah mempertahankan komunikasi dalam kerangka mekanisme konsultasi ekonomi dan perdagangan China-AS. Pada hari Senin, juga mengadakan pembicaraan tingkat kerja dengan AS. Reaksi Pasar Pada saat penulisan, pasangan AUD/USD diperdagangkan 0,02% lebih tinggi pada hari ini untuk diperdagangkan pada 0,6516. FAQ Perang Dagang AS-China Secara umum, perang dagang adalah konflik ekonomi antara dua negara atau lebih karena proteksionisme ekstrem di satu sisi. Ini menyiratkan penciptaan hambatan perdagangan, seperti tarif, yang menghasilkan hambatan balik, meningkatkan biaya impor, dan karenanya biaya hidup. Konflik ekonomi antara Amerika Serikat (AS) dan China dimulai pada awal 2018, ketika Presiden Donald Trump menetapkan hambatan perdagangan terhadap China, mengklaim praktik komersial yang tidak adil dan pencurian kekayaan intelektual dari raksasa Asia tersebut. China mengambil tindakan balasan, memberlakukan tarif pada berbagai barang AS, seperti mobil dan kedelai. Ketegangan meningkat sampai kedua negara menandatangani kesepakatan perdagangan Fase Satu AS-China pada Januari 2020. Perjanjian tersebut mengharuskan reformasi struktural dan perubahan lain pada rezim ekonomi dan perdagangan China dan berpura-pura untuk memulihkan stabilitas dan kepercayaan antara kedua negara. Namun, pandemi Coronavirus mengalihkan fokus dari konflik tersebut. Namun, perlu disebutkan bahwa Presiden Joe Biden, yang menjabat setelah Trump, mempertahankan tarif dan bahkan menambahkan beberapa pungutan tambahan. Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih sebagai...