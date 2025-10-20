Cleanspark memperluas jangkauan di luar penambangan bitcoin ke pusat data AI

Postingan Cleanspark memperluas bisnis di luar penambangan bitcoin ke pusat data AI muncul di BitcoinEthereumNews.com. Cleanspark mengumumkan bahwa mereka akan memperluas operasinya dari penambangan bitcoin ke infrastruktur AI. Perusahaan berbasis Las Vegas tersebut mengatakan langkah ini menandai "evolusi strategis" di luar penambangan bitcoin saat mereka mengembangkan pusat data AI canggih untuk mendiversifikasi pendapatan dan memperkuat arus kas jangka panjang. Sebagai bagian dari perubahan ini, perusahaan telah merekrut Jeffrey Thomas sebagai Senior Vice President of AI Data Centers. Thomas membawa lebih dari 40 tahun pengalaman dalam teknologi baru dan pengembangan pusat data, dengan kepemimpinan yang mencakup Inggris, Amerika Serikat, Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Sebelumnya, ia menjabat sebagai presiden AI Data Centres di Humain, di mana ia memimpin inisiatif pusat data AI multi-miliar dolar Arab Saudi, membentuk kemitraan dengan hyperscaler dan perusahaan teknologi global. Perusahaan berencana memanfaatkan model "infrastruktur-pertama" yang terintegrasi secara vertikal—dibangun di sekitar operasi penambangan bitcoin mereka—untuk mendukung komputasi AI skala besar. Chief Development Officer Cleanspark Scott Garrison mengatakan perusahaan sedang menilai proyek-proyek baru berbasis Georgia, termasuk daya dan real estat yang baru dikontrak di College Park, dan sedang mengeksplorasi peluang "giga-campus" di seluruh portofolio mereka untuk memenuhi permintaan off-taker yang terus bertambah. CEO Matt Schultz mengatakan penunjukan Thomas akan membantu Cleanspark "memperluas operasi dan memberikan pertumbuhan yang terdiversifikasi bagi pemegang saham" seiring meningkatnya permintaan akan komputasi hemat energi. Divisi AI perusahaan akan beroperasi berdampingan dengan bisnis penambangan bitcoin mereka. Ini adalah berita yang sedang berkembang. Artikel ini dibuat dengan bantuan AI dan ditinjau oleh editor Jeffrey Albus sebelum publikasi. Dapatkan berita di kotak masuk Anda. Jelajahi newsletter Blockworks: Sumber: https://blockworks.co/news/cleanspark-ai-data-centers Postingan Cleanspark memperluas bisnis di luar penambangan bitcoin ke pusat data AI muncul di BitcoinEthereumNews.com. Cleanspark mengumumkan bahwa mereka akan memperluas operasinya dari penambangan bitcoin ke infrastruktur AI. Perusahaan berbasis Las Vegas tersebut mengatakan langkah ini menandai "evolusi strategis" di luar penambangan bitcoin saat mereka mengembangkan pusat data AI canggih untuk mendiversifikasi pendapatan dan memperkuat arus kas jangka panjang. Sebagai bagian dari perubahan ini, perusahaan telah merekrut Jeffrey Thomas sebagai Senior Vice President of AI Data Centers. Thomas membawa lebih dari 40 tahun pengalaman dalam teknologi baru dan pengembangan pusat data, dengan kepemimpinan yang mencakup Inggris, Amerika Serikat, Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Sebelumnya, ia menjabat sebagai presiden AI Data Centres di Humain, di mana ia memimpin inisiatif pusat data AI multi-miliar dolar Arab Saudi, membentuk kemitraan dengan hyperscaler dan perusahaan teknologi global. Perusahaan berencana memanfaatkan model "infrastruktur-pertama" yang terintegrasi secara vertikal—dibangun di sekitar operasi penambangan bitcoin mereka—untuk mendukung komputasi AI skala besar. Chief Development Officer Cleanspark Scott Garrison mengatakan perusahaan sedang menilai proyek-proyek baru berbasis Georgia, termasuk daya dan real estat yang baru dikontrak di College Park, dan sedang mengeksplorasi peluang "giga-campus" di seluruh portofolio mereka untuk memenuhi permintaan off-taker yang terus bertambah. CEO Matt Schultz mengatakan penunjukan Thomas akan membantu Cleanspark "memperluas operasi dan memberikan pertumbuhan yang terdiversifikasi bagi pemegang saham" seiring meningkatnya permintaan akan komputasi hemat energi. Divisi AI perusahaan akan beroperasi berdampingan dengan bisnis penambangan bitcoin mereka. Ini adalah berita yang sedang berkembang. Artikel ini dibuat dengan bantuan AI dan ditinjau oleh editor Jeffrey Albus sebelum publikasi. Dapatkan berita di kotak masuk Anda. Jelajahi newsletter Blockworks: Sumber: https://blockworks.co/news/cleanspark-ai-data-centers