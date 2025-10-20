Cleanspark memperluas jangkauan di luar penambangan bitcoin ke pusat data AI

Cleanspark mengumumkan bahwa mereka akan memperluas operasinya dari penambangan bitcoin ke infrastruktur AI.
Perusahaan yang berbasis di Las Vegas tersebut mengatakan langkah ini menandai "evolusi strategis" melampaui penambangan bitcoin saat mereka mengembangkan pusat data AI canggih untuk mendiversifikasi pendapatan dan memperkuat arus kas jangka panjang.
Sebagai bagian dari perubahan ini, perusahaan telah merekrut Jeffrey Thomas sebagai Senior Vice President Pusat Data AI.
Thomas membawa pengalaman lebih dari 40 tahun dalam teknologi baru dan pengembangan pusat data, dengan kepemimpinan yang mencakup Inggris, Amerika Serikat, Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Sebelumnya ia menjabat sebagai presiden Pusat Data AI di Humain, di mana ia memimpin inisiatif pusat data AI multi-miliar dolar Arab Saudi, membentuk kemitraan dengan hyperscaler dan perusahaan teknologi global.
Perusahaan berencana memanfaatkan model terintegrasi vertikal "infrastruktur-pertama"—yang dibangun di sekitar operasi penambangan bitcoin mereka—untuk mendukung komputasi AI skala besar.
Chief Development Officer Cleanspark Scott Garrison mengatakan perusahaan sedang menilai proyek-proyek baru berbasis Georgia, termasuk kontrak listrik dan real estate terbaru di College Park, dan sedang mengeksplorasi peluang "giga-campus" di seluruh portofolionya untuk memenuhi permintaan off-taker yang terus bertumbuh.
CEO Matt Schultz mengatakan penunjukan Thomas akan membantu Cleanspark "memperluas operasi dan memberikan pertumbuhan yang terdiversifikasi bagi para pemegang saham" seiring meningkatnya permintaan untuk komputasi hemat energi. Divisi AI perusahaan akan beroperasi berdampingan dengan bisnis penambangan bitcoin mereka.
Ini adalah berita yang sedang berkembang.
Artikel ini dibuat dengan bantuan AI dan ditinjau oleh editor Jeffrey Albus sebelum publikasi.
