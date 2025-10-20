CEO Coinbase Mengatakan 'Tidak Pernah Terlambat' untuk Masuk ke Crypto

TLDR

Brian Armstrong mengatakan investor dapat memulai dengan beberapa dolar, bukan satu Bitcoin penuh.

Kurang dari 1 juta alamat Bitcoin saat ini memegang satu BTC penuh, data menunjukkan.

Harga Bitcoin kini di atas $110.000 dengan kapitalisasi pasar $2,2 triliun.

Coinbase mungkin mengeksplorasi dukungan satoshi untuk memudahkan masuknya pengguna kripto baru.

Meskipun Bitcoin mencapai rekor tertinggi baru, CEO Coinbase Brian Armstrong percaya pendatang baru masih bisa bergabung dengan pasar. Saat nilai cryptocurrency terkemuka meningkat, banyak yang beranggapan sudah terlambat untuk berinvestasi. Armstrong menantang pandangan tersebut, mendorong orang untuk memulai bahkan dengan jumlah kecil. Pesannya muncul saat Bitcoin diperdagangkan di atas $110.000 dan minat pasar terus berkembang di seluruh dunia.

Armstrong Mendorong Pendatang Baru untuk Memulai dari Kecil

CEO Coinbase Brian Armstrong baru-baru ini membahas kekhawatiran bahwa cryptocurrency telah menjadi terlalu mahal bagi investor baru. Dalam postingan media sosial, dia menekankan bahwa memiliki seluruh Bitcoin atau Ethereum tidak diperlukan untuk mulai berinvestasi.

"Anda tidak perlu membeli Bitcoin atau ETH penuh untuk memulai. Anda dapat mulai membeli dan menyimpan kripto dengan beberapa dolar. Tidak pernah terlambat," kata Armstrong. Dia menunjukkan bahwa kepemilikan fraksional memungkinkan siapa saja untuk berpartisipasi, terlepas dari harga saat ini.

Menurut penyedia data blockchain CoinLedger, sekitar 987.000 alamat Bitcoin saat ini memegang satu Bitcoin penuh atau lebih. Namun, angka ini tidak mencerminkan jumlah individu unik, karena satu orang dapat mengendalikan beberapa dompet. Ini membuat kepemilikan Bitcoin penuh kurang umum daripada yang mungkin terlihat.

Reaksi Publik dan Perilaku Ritel

Beberapa analis kripto dan pengguna online mempertanyakan nilai membeli Bitcoin dalam jumlah sangat kecil. Mengingat kapitalisasi pasar Bitcoin total $2,2 triliun, beberapa percaya investasi mikro mungkin tidak menghasilkan pengembalian yang berarti. Keyakinan ini menyebabkan banyak pedagang ritel mengalihkan fokus ke cryptocurrency yang lebih kecil dan kurang dikenal dengan potensi pertumbuhan tinggi.

Altcoin ini, seringkali dengan kapitalisasi pasar rendah, menarik investor yang berharap mendapatkan pengembalian besar. Banyak yang memperlakukan pembelian ini sebagai taruhan spekulatif daripada investasi jangka panjang. Tren ini menunjukkan bagaimana banyak pedagang ritel menavigasi pasar saat ini, bahkan ketika Bitcoin tetap menjadi aset dominan.

Ada juga saran bahwa Coinbase dapat menawarkan satoshi, unit terkecil dari Bitcoin, sebagai cara untuk membuat pembelian kecil lebih menarik. Satu satoshi sama dengan seperseratus juta Bitcoin. Pendukung berpendapat bahwa menggunakan satoshi mungkin mendorong lebih banyak pengguna, karena angka yang lebih kecil lebih mudah dipahami dan dikelola.

Kepemilikan Bitcoin Tetap Terbatas

Bahkan saat Bitcoin menjadi lebih mainstream, kepemilikan koin penuh tetap jarang. Kurang dari satu juta alamat memegang satu Bitcoin penuh, menurut data terbaru. Dan karena beberapa pengguna mengoperasikan lebih dari satu dompet, jumlah sebenarnya dari individu dengan kepemilikan penuh bahkan lebih rendah.

Kepemilikan terbatas ini mendukung pesan Armstrong. Dia menyiratkan bahwa investor baru masih memiliki ruang untuk memasuki pasar, terutama melalui pembelian fraksional. Struktur cryptocurrency memungkinkan investor manapun untuk membeli saham kecil, terlepas dari harga total aset.

Seiring pertumbuhan pasar kripto, Coinbase dan bursa lainnya terus mempromosikan pendidikan dan akses. Postingan Armstrong mencerminkan upaya yang lebih luas untuk membuat kripto lebih mudah didekati bagi investor pemula.

Perkiraan Harga Jangka Panjang Armstrong

Brian Armstrong sebelumnya menyatakan bahwa Bitcoin bisa mencapai $1 juta pada akhir dekade ini. Dia mengatribusikan potensi pertumbuhan ini pada kejelasan regulasi yang meningkat dan partisipasi institusional yang lebih besar di pasar.

Dia secara konsisten mendukung gagasan bahwa adopsi jangka panjang, bukan keuntungan jangka pendek, akan mendorong gelombang pertumbuhan berikutnya. Saat ini, Bitcoin diperdagangkan sedikit di atas level $110.000, naik lebih dari 2% dalam beberapa hari terakhir.

Coinbase terus memposisikan dirinya sebagai pemain kunci dalam ruang kripto yang berkembang. Dengan Armstrong mendorong partisipasi yang lebih luas, perusahaan bertujuan untuk menyambut investor baru, bahkan saat harga tetap tinggi.

