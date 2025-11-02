Coinbase Menambah Bitcoin dengan 2.772 BTC di Q3—Berjanji untuk Terus Membeli Lebih Banyak

Coinbase sedang all in pada bitcoin, secara masif meningkatkan kepemilikannya, menunjukkan keyakinan jangka panjang yang tak henti-hentinya, meningkatkan skala pembelian masa depan, memperkuat keselarasan neraca, dan mengunci posisinya di jantung lonjakan institusional kripto. Taruhan Bitcoin Coinbase Semakin Intensif: 2.772 BTC Ditambahkan di Q3, Dengan Lebih Banyak Pembelian yang Akan Datang Keyakinan institusional pada bitcoin terus menguat […]
Sumber: https://news.bitcoin.com/coinbase-loads-up-on-bitcoin-with-2772-btc-added-in-q3-promises-to-keep-buying-more/