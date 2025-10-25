Core Scientific Merilis Laporan Keuangan Q3: Memegang Bitcoin Senilai Lebih Dari $240 Juta

PANews melaporkan pada tanggal 25 Oktober bahwa Core Scientific, perusahaan penambangan Bitcoin yang terdaftar di Nasdaq, merilis laporan keuangan kuartal ketiga 2025, mengungkapkan penurunan 55% dalam output penambangan Bitcoin pada kuartal ketiga. Pendapatan dari penambangan aset digital sendiri adalah $57,4 juta, turun dari $68,1 juta pada periode yang sama tahun lalu, dan pendapatan penambangan terkelola adalah $8,7 juta, juga turun dari periode yang sama tahun lalu. Core Scientific juga mengumumkan bahwa mereka memegang $453,4 juta dalam bentuk kas dan setara kas serta $241,4 juta dalam Bitcoin pada akhir kuartal ketiga.
