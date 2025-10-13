Laporan Kritis Dirilis untuk Bitcoin, Ethereum, dan Altcoin Setelah Crash Hari Jumat! Apa Kabar Terbaru?

Postingan Laporan Kritis Dirilis untuk Bitcoin, Ethereum, dan Altcoin Setelah Crash Jumat! Apa Kabar Terbaru? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin (BTC) dan altcoin berusaha menghilangkan dampak dari crash besar Jumat. Setelah penurunan tajam dan tiba-tiba, pasar mulai pulih, dan pemulihan ini diharapkan terus berlanjut. Sementara investor terus memantau perkembangan pasar dengan cermat meskipun ada pemulihan, CoinShares merilis laporan cryptocurrency mingguan dan menyatakan bahwa terjadi arus masuk sebesar $3,17 miliar minggu lalu. Produk investasi cryptocurrency melihat arus masuk sebesar $3,17 miliar minggu lalu, dan meskipun ada koreksi harga terkait ketegangan tarif AS-China, arus masuk tahun berjalan telah mencapai rekor $48,7 miliar. Bitcoin Mengungguli Ethereum dan Altcoin! Ketika melihat dana kripto individual, terlihat bahwa mayoritas arus masuk berada di Bitcoin. Sementara Bitcoin mengalami arus masuk sebesar $2,67 miliar, Ethereum (ETH) mengalami arus masuk sebesar $338 juta. Melihat altcoin lainnya, Solana (SOL) melihat arus masuk sebesar $93,3 juta, XRP $61,6 juta, Sui (SUI) $2,3 juta, dan Chainlink (LINK) $3,2 juta. "Bitcoin melihat arus masuk sebesar $2,67 miliar untuk minggu ini, mendorong arus masuk tahun berjalan ke rekor baru sebesar $30,2 miliar, tetapi masih jauh di bawah $41,7 miliar yang terlihat pada 2024. Ethereum melihat arus masuk senilai $338 juta minggu lalu, tetapi arus keluar total $172 juta pada hari Jumat adalah yang terbesar dari aset digital mana pun. Ini menunjukkan bahwa investor memandang Ethereum sebagai aset yang paling rentan dalam koreksi ini. Meskipun ada kehebohan seputar peluncuran ETF AS Solana dan XRP yang akan datang, arus masuk menurun masing-masing menjadi $93,3 juta dan $61,6 juta. Ketika melihat arus masuk dan keluar dana regional, AS menempati peringkat pertama dengan arus masuk sebesar $3,01 miliar. Setelah AS, Swiss memiliki arus masuk sebesar $132 juta dan Jerman $53,5 juta. Terhadap arus masuk ini, Swedia mengalami arus keluar sebesar $22 juta dan Hong Kong $9,1 juta. *Ini bukan nasihat investasi. Ikuti akun Telegram dan Twitter kami sekarang untuk berita eksklusif, analitik dan... Postingan Laporan Kritis Dirilis untuk Bitcoin, Ethereum, dan Altcoin Setelah Crash Jumat! Apa Kabar Terbaru? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin (BTC) dan altcoin berusaha menghilangkan dampak dari crash besar Jumat. Setelah penurunan tajam dan tiba-tiba, pasar mulai pulih, dan pemulihan ini diharapkan terus berlanjut. Sementara investor terus memantau perkembangan pasar dengan cermat meskipun ada pemulihan, CoinShares merilis laporan cryptocurrency mingguan dan menyatakan bahwa terjadi arus masuk sebesar $3,17 miliar minggu lalu. Produk investasi cryptocurrency melihat arus masuk sebesar $3,17 miliar minggu lalu, dan meskipun ada koreksi harga terkait ketegangan tarif AS-China, arus masuk tahun berjalan telah mencapai rekor $48,7 miliar. Bitcoin Mengungguli Ethereum dan Altcoin! Ketika melihat dana kripto individual, terlihat bahwa mayoritas arus masuk berada di Bitcoin. Sementara Bitcoin mengalami arus masuk sebesar $2,67 miliar, Ethereum (ETH) mengalami arus masuk sebesar $338 juta. Melihat altcoin lainnya, Solana (SOL) melihat arus masuk sebesar $93,3 juta, XRP $61,6 juta, Sui (SUI) $2,3 juta, dan Chainlink (LINK) $3,2 juta. "Bitcoin melihat arus masuk sebesar $2,67 miliar untuk minggu ini, mendorong arus masuk tahun berjalan ke rekor baru sebesar $30,2 miliar, tetapi masih jauh di bawah $41,7 miliar yang terlihat pada 2024. Ethereum melihat arus masuk senilai $338 juta minggu lalu, tetapi arus keluar total $172 juta pada hari Jumat adalah yang terbesar dari aset digital mana pun. Ini menunjukkan bahwa investor memandang Ethereum sebagai aset yang paling rentan dalam koreksi ini. Meskipun ada kehebohan seputar peluncuran ETF AS Solana dan XRP yang akan datang, arus masuk menurun masing-masing menjadi $93,3 juta dan $61,6 juta. Ketika melihat arus masuk dan keluar dana regional, AS menempati peringkat pertama dengan arus masuk sebesar $3,01 miliar. Setelah AS, Swiss memiliki arus masuk sebesar $132 juta dan Jerman $53,5 juta. Terhadap arus masuk ini, Swedia mengalami arus keluar sebesar $22 juta dan Hong Kong $9,1 juta. *Ini bukan nasihat investasi. Ikuti akun Telegram dan Twitter kami sekarang untuk berita eksklusif, analitik dan...