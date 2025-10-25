Postingan Berita ETF Kripto: Bitcoin Mendapatkan $90,6M Sementara Ethereum Kehilangan $93,6M pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Pada 23 Oktober, ETF Bitcoin spot menarik $90,60 juta dalam arus masuk, dengan tidak ada dana yang mencatatkan arus keluar. Di sisi lain, ETF Ethereum mencatat $93,60 juta dalam arus keluar, menurut SoSoValue.

Rincian ETF Bitcoin

ETF Bitcoin mencatat total $90,60 juta dalam arus masuk, dengan dua dana mencatatkan aktivitas untuk hari tersebut. Fidelity FBTC dan BlackRock IBIT masing-masing mendapatkan $57,92 juta dan $32,68 juta.

Total nilai perdagangan ETF Bitcoin turun menjadi $3,34 miliar, dengan aset bersih sebesar $149,96 miliar. Ini mewakili 6,78% dari kapitalisasi pasar Bitcoin.

Rincian ETF Ethereum

ETF Ethereum juga mencatat $93,60 juta dalam arus keluar. BlackRock ETHA mencatat $100,99 juta dalam arus keluar, sementara Grayscale ETH melihat keuntungan sebesar $7,40 juta.

Total nilai perdagangan turun lebih jauh menjadi $1,41 miliar, dengan $26,39 miliar dalam aset bersih. Ini menandai 5,55% dari kapitalisasi pasar Ethereum, sedikit lebih rendah dari hari sebelumnya.

Konteks Pasar

Bitcoin saat ini diperdagangkan pada $111.382,03, menunjukkan kemajuan 0,5% dalam 24 jam. Tetapi volume perdagangan hariannya masih turun sekitar 12% mencapai sekitar $45,07 miliar dengan kapitalisasi pasar sebesar $2,22 triliun.

Sementara itu, Ethereum diperdagangkan pada $3.932,12, sedikit lebih tinggi dari hari sebelumnya. Ini menandai kenaikan 0,32% dari kemarin. Volume perdagangan 24 jamnya turun sekitar 8,13%, mencapai $32,49 miliar pada hari Sabtu, dengan kapitalisasi pasar sekitar $474,43 miliar.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa kedua aset terus bertumbuh dari kemarin. Ini terjadi ketika pemerintah AS memasuki hari ke-25 penutupan. Menurut data dari Myriad, 79% pedagang percaya bahwa penutupan akan tetap aktif hingga 5 November 2025. Secara umum, kedua aset, Bitcoin dan Ethereum, berada dalam mode pemulihan, menunjukkan optimisme yang hati-hati.