Michael Saylor: Bitcoin Akan Mencapai $10M Jika Orang-orang Tahu Apa yang Saya Ketahui
Michael Saylor, Ketua Eksekutif Strategi (sebelumnya MicroStrategy), telah membuat pernyataan berani bahwa Bitcoin akan mencapai $10 juta per koin "besok" jika orang-orang memiliki tingkat pemahaman tentang aset tersebut seperti dirinya. Pernyataan mencolok dari salah satu pendukung institusional Bitcoin yang paling terkemuka ini menyoroti kesenjangan pengetahuan yang Saylor rasakan antara investor yang terinformasi dan pasar yang lebih luas mengenai proposisi nilai fundamental Bitcoin.
Penulis: MEXC NEWS
2025/11/28 17:12
Ark Invest Meningkatkan Kepemilikan Coinbase saat Cathie Wood Memperkirakan Penurunan Inflasi
Ark Invest telah secara signifikan meningkatkan posisi saham Coinbase sementara CEO Cathie Wood memproyeksikan penurunan besar dalam tingkat inflasi. Akumulasi strategis ini menunjukkan kepercayaan yang diperbaharui terhadap ekuitas bursa cryptocurrency di tengah pergeseran makroekonomi yang dapat menguntungkan pasar aset digital. Perkiraan inflasi Wood menunjukkan kondisi yang membaik untuk aset berisiko termasuk cryptocurrency dan saham terkait.
Penulis: MEXC NEWS
2025/11/28 16:51
BitMine Membeli $44M dalam Ethereum saat Tom Lee Menjadi Bullish
BitMine telah membeli Ethereum senilai $44 juta dalam langkah perbendaharaan korporat yang signifikan yang sejalan dengan prakiraan pasar cryptocurrency optimistis dari analis terkemuka Tom Lee. Investasi institusional yang substansial ini menandakan kepercayaan yang meningkat terhadap proposisi nilai Ethereum dan mencerminkan tren yang lebih luas dari perusahaan-perusahaan yang melakukan diversifikasi melampaui Bitcoin ke aset digital alternatif.
Penulis: MEXC NEWS
2025/11/28 16:40
Grayscale Mengajukan S-3 untuk Produk ZCSH, Memajukan ZEC ETP Pertama
Grayscale Investments telah menyerahkan pernyataan pendaftaran Form S-3 kepada Securities and Exchange Commission untuk produk ZCSH-nya, yang merupakan tonggak regulasi penting dalam upaya perusahaan untuk meluncurkan produk pertama industri cryptocurrency yang diperdagangkan di bursa berbasis Zcash (ZEC). Pengajuan ini menandakan ekspansi strategis Grayscale melampaui penawaran Bitcoin dan Ethereum yang telah mapan ke aset digital yang berfokus pada privasi, berpotensi membuka jalur investasi baru bagi investor institusional dan ritel yang mencari eksposur terregulasi terhadap Zcash.
Penulis: MEXC NEWS
2025/11/28 16:34
PayPal Meluncurkan Undian Bitcoin dengan Hadiah Mingguan $100K untuk Pengguna AS
PayPal telah memperkenalkan kampanye promosi Bitcoin inovatif yang menargetkan pengguna AS, menampilkan undian mingguan dengan kumpulan hadiah mencapai hingga $100.000. Inisiatif strategis ini menandai upaya signifikan oleh raksasa pembayaran digital untuk meningkatkan keterlibatan cryptocurrency di platformnya, menawarkan kepada pelanggan Amerika kesempatan untuk memenangkan hadiah Bitcoin substansial melalui partisipasi dalam ekosistem crypto perusahaan.
Penulis: MEXC NEWS
2025/11/28 16:30
XRP Bulls Melemah karena Indikator Menandakan Potensi Penurunan
XRP menunjukkan tanda-tanda melemahnya momentum bullish karena beberapa indikator pasar menunjuk ke arah potensi tekanan penurunan di masa depan. Analis teknikal mengamati pergeseran dinamika pasar, mendorong para trader untuk menerapkan kewaspadaan yang lebih tinggi dan memantau dengan cermat tren yang berkembang dalam sesi-sesi mendatang.
Penulis: MEXC NEWS
2025/11/28 16:21
Peter Schiff Memperingatkan Penjualan Bitcoin yang Lebih Besar Setelah Pembuangan 400k BTC pada Oktober
Ekonom terkenal Peter Schiff telah mengeluarkan peringatan keras kepada pasar cryptocurrency, memperingatkan bahwa pergeseran Bitcoin dari pemegang jangka panjang ke investor yang lebih baru dapat memperkuat penjualan massal di masa depan, dengan data on-chain mengungkapkan bahwa para whale dan early adopter membuang lebih dari 400.000 BTC hanya dalam bulan Oktober.
Penulis: MEXC NEWS
2025/11/25 15:31
Peluang Pemotongan Suku Bunga Desember Melonjak ke 70% Setelah Pergeseran Dovish Fed
Probabilitas penurunan suku bunga Federal Reserve pada Desember telah melonjak dari 27% menjadi 70% dalam waktu 24 jam, menyusul komentar yang tidak terduga dari pejabat Fed yang cenderung dovish. Pergeseran dramatis dalam ekspektasi pasar ini dapat memiliki implikasi signifikan bagi Bitcoin dan pasar cryptocurrency yang lebih luas.
Penulis: MEXC NEWS
2025/11/23 01:36
RSI Bitcoin Mencapai Level Terendah Sejak Agustus 2023: Analisis Teknikal
Indeks Kekuatan Relatif (RSI) harian Bitcoin telah jatuh ke pembacaan terendahnya sejak Agustus 2023, ketika cryptocurrency tersebut diperdagangkan pada sekitar $25.000, menandakan kondisi jual berlebihan yang ekstrem yang secara historis telah mendahului pergerakan harga yang signifikan.
Penulis: MEXC NEWS
2025/11/23 01:34
Valuasi $2 Triliun Bitcoin Berasal dari Penyediaan Layanan, Bukan Keuntungan, Kata CIO Bitwise
Kepala Investasi Bitwise Matt Hougan telah mengartikulasikan kerangka kerja yang meyakinkan untuk memahami kapitalisasi pasar Bitcoin sebesar $2 triliun, dengan berpendapat bahwa cryptocurrency memperoleh nilai dari penyediaan layanan—penyimpanan kekayaan digital yang aman dan terdesentralisasi—daripada menghasilkan keuntungan atau menawarkan utilitas fisik seperti aset tradisional.
Penulis: MEXC NEWS
2025/11/21 02:09
