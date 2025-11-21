Michael Saylor: Bitcoin Akan Mencapai $10M Jika Orang-orang Tahu Apa yang Saya Ketahui

Michael Saylor, Ketua Eksekutif Strategi (sebelumnya MicroStrategy), telah membuat pernyataan berani bahwa Bitcoin akan mencapai $10 juta per koin "besok" jika orang-orang memiliki tingkat pemahaman tentang aset tersebut seperti dirinya. Pernyataan mencolok dari salah satu pendukung institusional Bitcoin yang paling terkemuka ini menyoroti kesenjangan pengetahuan yang Saylor rasakan antara investor yang terinformasi dan pasar yang lebih luas mengenai proposisi nilai fundamental Bitcoin.