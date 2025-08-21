MEXC Akan Mencantumkan World Liberty Financial (WLFI) di Innovation Zone Dengan Fitur Convert

MEXC akan mencantumkan World Liberty Financial (WLFI) di Innovation Zone dan membuka perdagangan untuk pasangan perdagangan WLFI/USDT dan WLFI/USDC. Selain itu, token WLFI ini akan tersedia di MEXC Convert, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menukarnya dengan aset lain secara instan. Timeline spesifik ditunjukkan di bawah ini.