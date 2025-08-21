Bursa
Harga MYX mencapai rekor tertinggi, dengan kenaikan satu hari terbesar melebihi 300%.
Penulis: MEXC NEWS
2025/09/09 11:01
MEXC Akan Mencantumkan World Liberty Financial (WLFI) di Innovation Zone Dengan Fitur Convert
MEXC akan mencantumkan World Liberty Financial (WLFI) di Innovation Zone dan membuka perdagangan untuk pasangan perdagangan WLFI/USDT dan WLFI/USDC. Selain itu, token WLFI ini akan tersedia di MEXC Convert, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menukarnya dengan aset lain secara instan. Timeline spesifik ditunjukkan di bawah ini.
Penulis: MEXC NEWS
2025/09/01 11:35
[Initial Listing] MEXC telah meluncurkan perdagangan spot dan futures YZY
MEXC kini telah meluncurkan perdagangan spot dan futures untuk YZY, dengan penawaran terbatas waktu berupa biaya 0.
Penulis: MEXC NEWS
2025/08/21 12:12
