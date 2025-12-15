Bursa
Platform Pasar Prediksi yang Didukung PancakeSwap Probable Akan Diluncurkan di BNB Chain
Probable, sebuah platform pasar prediksi yang didukung oleh PancakeSwap, sedang bersiap untuk diluncurkan di BNB Chain. Platform ini akan menghadirkan fungsionalitas pasar prediksi terdesentralisasi ke salah satu ekosistem paling aktif di industri blockchain, memanfaatkan basis pengguna dan infrastruktur PancakeSwap yang telah mapan.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/16 20:39
Peluang Polymarket Menunjukkan Bitcoin Lebih Mungkin Kembali ke $80.000 Sebelum Mencapai $150.000
Polymarket, platform prediksi berbasis blockchain, saat ini menunjukkan peluang 85% bahwa Bitcoin akan mencapai $80.000 sebelum mencapai $150.000. Pasar secara efektif mencerminkan keyakinan kolektif bahwa penurunan lebih lanjut akan terjadi sebelum kenaikan besar berikutnya.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/16 14:49
Tom Lee: Tahun-Tahun Terbaik Kripto Ada di Depan Mata saat Kesenjangan Adopsi Mengungkapkan Potensi Pertumbuhan Besar
Tom Lee, co-founder dan kepala riset di Fundstrat Global Advisors, telah menawarkan kerangka kerja yang meyakinkan untuk memahami jalur pertumbuhan Bitcoin. Analisisnya berpusat pada perbandingan yang mencolok: hanya 4 juta dompet Bitcoin saat ini menyimpan $10.000 atau lebih, sementara sekitar 900 juta akun IRA dan broker secara global berisi setidaknya jumlah tersebut.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/16 14:46
Paus Binance Kehilangan $11,58 Juta saat Bitcoin Jatuh Di Bawah $86.000
Seorang trader besar di Binance mengalami likuidasi sebesar $11,58 juta pada posisi long BTC/USDT saat Bitcoin anjlok di bawah level $86.000. Seluruh posisi tersebut terhapus dalam satu order, menunjukkan sifat tak kenal ampun dari perdagangan cryptocurrency dengan leverage selama periode tekanan jual yang intens.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/16 14:39
Koin Meme Akan Berevolusi dan Kembali, Kata Presiden MoonPay Keith Grossman
Presiden MoonPay Keith Grossman telah menawarkan perspektif yang menggugah pemikiran tentang masa depan koin meme, menyarankan bahwa mereka akan kembali dalam bentuk yang berbeda meskipun ada skeptisisme pasar saat ini. Menurut Grossman, inovasi sebenarnya di balik koin meme bukan terletak pada branding humoris mereka tetapi pada kemampuan mereka untuk mentokenisasi perhatian dengan mudah dan biaya rendah.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/16 10:44
Alamat Aktif Bitcoin Mencapai Titik Terendah 12 Bulan saat Pendapatan Penambang Turun 20%
Rata-rata pergerakan 7 hari alamat aktif Bitcoin telah menurun menjadi sekitar 660.000, menandai level terendah yang diamati dalam 12 bulan terakhir. Penurunan signifikan dalam aktivitas on-chain ini terjadi bersamaan dengan penurunan yang nyata dalam pendapatan harian penambang, yang telah jatuh dari sekitar $50 juta selama kuartal ketiga menjadi sekitar $40 juta saat ini.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/16 10:42
Strategi Michael Saylor $MSTR untuk Tetap di Indeks Nasdaq 100
MicroStrategy (MSTR), yang dipimpin oleh pendukung Bitcoin Michael Saylor, akan tetap dimasukkan dalam indeks Nasdaq 100 yang bergengsi, menentang spekulasi sebelumnya tentang penghapusan. Keputusan ini menggarisbawahi pengaruh perusahaan yang semakin besar sebagai pemain treasury Bitcoin dan kinerja pasarnya yang kuat, berpotensi meningkatkan kepercayaan investor pada saham-saham yang terkait dengan kripto.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/15 21:00
Vitalik Buterin: "ZK-Proof Setiap Keputusan yang Dibuat oleh Algoritma" untuk Transparansi
Pendiri bersama Ethereum Vitalik Buterin telah mengadvokasi penggunaan bukti zero-knowledge (ZK) untuk memverifikasi setiap keputusan yang dibuat oleh algoritma, menekankan timestamp onchain dan penundaan rilis kode sebagai hal penting untuk transparansi. Dalam postingan terbaru di X (sebelumnya Twitter), Buterin menguraikan langkah-langkah ini untuk meningkatkan kepercayaan pada sistem AI dan blockchain, mengatasi kekhawatiran yang berkembang tentang pengambilan keputusan yang tidak transparan dalam teknologi.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/15 20:56
Analis Makro Memprediksi Bitcoin Mungkin Turun Di Bawah $70K Karena Kebijakan Hawkish di Jepang
Analis makro memperkirakan bahwa Bitcoin (BTC) bisa turun di bawah $70.000, didorong oleh kebijakan moneter yang agresif di Jepang yang mempengaruhi likuiditas global dan sentimen risiko. Seiring tren pasar beradaptasi dengan sinyal ekonomi internasional yang berkembang, prediksi ini menyoroti keterkaitan antara kripto dengan keuangan tradisional.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/15 16:20
Cathie Wood: "Kami Menjual Beberapa $TSLA Mendekati Harga Tertinggi dan Membeli #Crypto"
ments. Dalam wawancara atau pernyataan terbaru, Wood menyatakan, "Kami menjual beberapa $TSLA mendekati harga tertinggi dan membeli #crypto," menyoroti pergeseran strategis menuju aset digital di tengah dinamika pasar yang terus berkembang.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/15 15:50
