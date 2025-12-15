Koin Meme Akan Berevolusi dan Kembali, Kata Presiden MoonPay Keith Grossman

Presiden MoonPay Keith Grossman telah menawarkan perspektif yang menggugah pemikiran tentang masa depan koin meme, menyarankan bahwa mereka akan kembali dalam bentuk yang berbeda meskipun ada skeptisisme pasar saat ini. Menurut Grossman, inovasi sebenarnya di balik koin meme bukan terletak pada branding humoris mereka tetapi pada kemampuan mereka untuk mentokenisasi perhatian dengan mudah dan biaya rendah.