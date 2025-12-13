Pasar Prediksi Bertaruh BTC Tidak Akan Mencapai $100K Sebelum Akhir Tahun, Tetapi Arus Masuk ETF Menandakan Sentimen yang Membaik

Pasar prediksi memperkirakan bahwa Bitcoin (BTC) tidak akan mencapai $100.000 sebelum akhir tahun, mencerminkan pandangan yang hati-hati di tengah volatilitas. Namun, sentimen sedang meningkat dengan ETF kripto menarik $700 juta dalam arus masuk—angka mingguan tertinggi kedua dalam enam minggu. Sementara itu, kapitalisasi pasar sektor GameFi turun 1% menjadi $9 miliar, tetapi Power Protocol melawan tren dengan lonjakan menakjubkan sebesar +110%.