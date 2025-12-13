Bursa
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
XRP Bulls Mendapatkan Daya Tarik di Media Sosial di Tengah Aliran Masuk ETF yang Kuat
XRP menyaksikan pergeseran sentimen saat suara-suara bullish mendapatkan momentum melebihi bearish di platform media sosial, bersamaan dengan aliran masuk ETF yang kuat. Perkembangan ini menandakan optimisme yang berkembang untuk cryptocurrency yang terkait dengan Ripple, berpotensi menyiapkan panggung untuk pemulihan harga di tengah dinamika pasar yang lebih luas.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/15 15:45
Adopsi Bitcoin di Spanyol Melonjak: Dari 1 Pedagang pada 2010 Menjadi Lebih dari 24.000 dalam 15 Tahun
Penerimaan Bitcoin di Spanyol telah melonjak selama 15 tahun terakhir, dimulai dengan hanya satu pedagang terverifikasi pada 2010 dan berkembang menjadi lebih dari 24.000 saat ini. Visualisasi peta yang menarik menggambarkan pertumbuhan ini, menyala ketika pedagang di seluruh negeri mulai menerima pembayaran BTC, mencerminkan perjalanan cryptocurrency dari sekadar keingintahuan kecil menjadi utilitas arus utama.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/15 15:43
Pasar Prediksi Bertaruh BTC Tidak Akan Mencapai $100K Sebelum Akhir Tahun, Tetapi Arus Masuk ETF Menandakan Sentimen yang Membaik
Pasar prediksi memperkirakan bahwa Bitcoin (BTC) tidak akan mencapai $100.000 sebelum akhir tahun, mencerminkan pandangan yang hati-hati di tengah volatilitas. Namun, sentimen sedang meningkat dengan ETF kripto menarik $700 juta dalam arus masuk—angka mingguan tertinggi kedua dalam enam minggu. Sementara itu, kapitalisasi pasar sektor GameFi turun 1% menjadi $9 miliar, tetapi Power Protocol melawan tren dengan lonjakan menakjubkan sebesar +110%.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/15 15:38
Kapitalisasi Pasar GameFi Turun 1% Menjadi $9B, Volume Perdagangan Anjlok 77% — Sentimen Menunjukkan Sedikit Peningkatan
Sektor GameFi mengalami kemunduran kecil minggu ini, dengan kapitalisasi pasarnya turun 1% menjadi $9 miliar, sementara volume perdagangan mengalami penurunan tajam sebesar 77% menjadi $1,3 miliar. Meskipun terjadi penurunan, Indeks Fear and Greed untuk pasar kripto yang lebih luas naik dari 25 menjadi 29, menunjukkan sedikit peningkatan sentimen di tengah ketakutan yang berkelanjutan.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/15 15:34
Pemegang Bitcoin Jangka Panjang Menekan Harga Spot Melalui Opsi Covered Call — Analis Jeff Park
Pemegang Bitcoin (BTC) jangka panjang berkontribusi pada tekanan harga spot dengan menjual opsi call tertutup, yang memaksa pembuat pasar untuk melakukan lindung nilai dengan melepaskan BTC spot, menurut wawasan dari analis pasar Jeff Park. Strategi ini menyoroti dinamika canggih di pasar derivatif kripto, yang berpotensi menjelaskan stagnasi harga baru-baru ini meskipun fundamental bullish.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/15 15:31
Kepemilikan Institusional Bitcoin Mencapai ~5,94 Juta BTC, Hampir 30% dari Pasokan yang Beredar — Glassnode
Kepemilikan institusional Bitcoin (BTC) telah melonjak menjadi sekitar 5,94 juta BTC, mewakili hampir 30% dari pasokan beredar cryptocurrency tersebut, menurut firma analitik on-chain Glassnode. Data ini mencakup kepemilikan oleh bursa, ETF, perusahaan publik, dan pemerintah, yang menegaskan percepatan adopsi arus utama Bitcoin sebagai aset strategis.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/15 15:29
Eric Trump tentang Bitcoin: "Tidak Ada yang Lebih Saya Percayai"
Eric Trump, putra Presiden AS Donald Trump, telah memberikan dukungan yang kuat terhadap Bitcoin, menyatakan, "Tidak ada yang lebih saya percayai." Pernyataan dari tokoh kunci keluarga Trump ini menyoroti persinggungan yang semakin besar antara politik dan cryptocurrency, berpotensi meningkatkan kepercayaan pasar dan menandakan adopsi arus utama yang lebih kuat untuk aset digital.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/15 15:26
Inggris akan Mengatur Bitcoin dan Aset Kripto Mulai Okt. 2027
Inggris akan memperkenalkan peraturan komprehensif untuk Bitcoin dan aset kripto lainnya mulai Oktober 2027, menurut laporan Reuters. Pejabat Inggris juga telah mengumumkan rencana untuk berkoordinasi erat dengan Amerika Serikat mengenai strategi regulasi, dengan tujuan pendekatan yang harmonis untuk mengelola sektor aset digital yang terus berkembang.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/15 15:20
Aset Tokenisasi Mencapai Kapitalisasi Pasar Tertinggi Sepanjang Masa Sebesar $330B, Mencakup Stablecoin dan Saham
Aset yang ditokenisasi telah melonjak ke kapitalisasi pasar tertinggi sepanjang masa sebesar $330 miliar, mencakup berbagai macam termasuk stablecoin, dana yang ditokenisasi, komoditas, dan saham, menurut data dari platform analitik Token Terminal. Tonggak ini mencerminkan adopsi mainstream yang berkembang dari teknologi blockchain untuk tokenisasi aset dunia nyata (RWA), menjembatani keuangan tradisional dengan sistem terdesentralisasi.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/15 11:18
Gelembung AI Tidak Hanya Memengaruhi Bitcoin—Bahkan Saham Pun Terpuruk
Yang disebut "gelembung AI" memperluas jangkauannya melampaui mata uang kripto seperti Bitcoin, kini menyebabkan riak di pasar saham tradisional di mana investasi AI yang terlalu dibesar-besarkan menyebabkan kegagalan yang meluas. Seiring antusiasme terhadap kecerdasan buatan yang mereda, baik aset digital maupun ekuitas menghadapi koreksi, menyoroti risiko yang saling terkait dari euforia pasar yang didorong teknologi.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/13 10:46
Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030
Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU