Trump Memberi Sinyal Keputusan Segera tentang Ketua Fed di Tengah Dorongan untuk Pemotongan Suku Bunga, Bullish untuk Crypto
Presiden AS Donald Trump telah mengindikasikan bahwa ia akan segera memutuskan Ketua Federal Reserve berikutnya, sambil membahas potensi pengaruhnya pada kebijakan suku bunga. Dalam pernyataan terbaru, Trump menyatakan, "Saya akan membuat keputusan dalam beberapa minggu ke depan," menekankan niatnya untuk membentuk kebijakan moneter dengan cara yang dapat mendukung penurunan suku bunga berkelanjutan—sebuah perkembangan dengan implikasi positif bagi pasar cryptocurrency.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/13 10:44
JPMorgan Mengatur Kertas Komersial Tokenisasi Perintis Galaxy Digital di Solana
JPMorgan telah memfasilitasi penawaran kertas komersial pertama Galaxy Digital yang ditokenisasi di blockchain Solana, dengan Coinbase dan Franklin Templeton bertindak sebagai pembeli. Transaksi ini dipuji sebagai salah satu penerbitan utang awal yang dilakukan di blockchain publik, menandakan lompatan besar dalam mengintegrasikan keuangan tradisional dengan teknologi terdesentralisasi dan berpotensi membentuk kembali pasar modal.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/12 10:41
Gedung Putih Mengisyaratkan Dorongan Trump untuk Lebih Banyak Pemotongan Suku Bunga Fed, Bullish untuk Pasar Kripto
Gedung Putih telah menjawab pertanyaan tentang ketua Federal Reserve berikutnya, menekankan preferensi kuat Presiden Trump untuk pemotongan suku bunga berkelanjutan. Para pejabat mencatat kepuasan presiden dengan pengurangan 25 basis poin (bps) baru-baru ini tetapi menekankan bahwa "lebih banyak yang harus dilakukan" untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sikap ini dapat memiliki implikasi signifikan bagi pasar cryptocurrency, di mana suku bunga yang lebih rendah sering memicu sentimen bullish.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/12 10:24
Pendiri Binance Memprediksi "Super Cycle" Bitcoin pada 2026
Pendiri Binance CZ (Changpeng Zhao) telah memprediksi bahwa Bitcoin mungkin akan mengalami "Super Cycle" pada tahun 2026. Menurut CZ, fenomena ini dapat mendorong harga Bitcoin naik begitu cepat sehingga menentang model keuangan tradisional tentang pertumbuhan dan pengembalian, menyimpang dari pola pasar historis.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/11 09:28
ETF Dogecoin Mencapai Volume Perdagangan Terendah Rekor sebesar $142.000
ETF Dogecoin mencatat volume perdagangan terendah sepanjang masa pada hari Senin, dengan nilai harian total hanya $142.000, menurut data dari SoSoValue. Ini menandai penurunan tajam dari akhir November, ketika volume perdagangan harian mencapai puncaknya di $3,23 juta. Penurunan dramatis ini menyoroti menurunnya minat investor pada produk terkait Dogecoin di tengah tantangan pasar yang lebih luas.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/10 14:49
Standard Chartered Menurunkan Target Harga Bitcoin 2025 Menjadi $100K, Mempertahankan Prospek $500K pada 2030
Kepala riset aset digital global Standard Chartered telah merevisi perkiraan harga Bitcoin (BTC) akhir tahun 2025 bank tersebut turun menjadi $100.000 dari perkiraan sebelumnya sebesar $200.000. Meskipun ada penyesuaian, analis tersebut tetap optimis, memproyeksikan BTC akan mencapai $500.000 pada tahun 2030, didorong oleh adopsi jangka panjang dan faktor-faktor makroekonomi.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/10 14:46
JPMorgan: Musim Dingin Kripto Mungkin Berakhir saat Siklus Empat Tahun Bitcoin Berakhir
Analis JPMorgan telah menyatakan bahwa era "musim dingin kripto" yang berkepanjangan mungkin akan segera berakhir, karena pola siklus empat tahun tradisional Bitcoin menunjukkan tanda-tanda memudar. Meskipun terjadi penurunan baru-baru ini ke $81.000 bulan lalu, raksasa perbankan tersebut tetap mempertahankan pandangan bullish terhadap pasar cryptocurrency, dengan mengutip dinamika yang berkembang dan adopsi institusional.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/10 13:28
Ketua SEC Paul Atkins Menyoroti Interoperabilitas dan Kebebasan dalam Teknologi Buku Besar Terdistribusi
Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) Paul Atkins telah menyoroti peran penting teknologi buku besar terdistribusi (DLT), menekankan pentingnya "interoperabilitas dan kebebasan pergerakan" untuk membuka potensi penuhnya. Pernyataannya menunjukkan pendekatan yang berpandangan ke depan dalam mengatur blockchain dan kripto, yang berpotensi menjembatani inovasi dengan perlindungan investor dalam lanskap keuangan yang terus berkembang.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/10 13:26
Abu Dhabi Global Market Mengakui USDT Tether untuk Layanan Kustodian dan Perdagangan Terregulasi
Abu Dhabi Global Market (ADGM), sebuah pusat keuangan terkemuka di UAE, telah secara resmi mengakui USDT dari Tether sebagai token yang direferensikan fiat yang diterima. Keputusan bersejarah ini memungkinkan perusahaan berlisensi di pusat tersebut untuk menawarkan layanan kustodi dan perdagangan yang diregulasi untuk stablecoin terkemuka dunia, meningkatkan integrasinya ke dalam keuangan tradisional dan mendorong adopsi kripto regional.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/09 21:09
Perusahaan Publik Kini Menguasai Lebih dari 5% dari Total Pasokan Bitcoin, Dipimpin oleh Kepemilikan MicroStrategy Sebesar 3%
Perusahaan-perusahaan yang diperdagangkan secara publik telah mengumpulkan lebih dari 5% dari total pasokan Bitcoin (BTC), dengan MicroStrategy sendiri menyumbang sekitar 3% dari batas 21 juta BTC. Tonggak ini menggarisbawahi tren yang berkembang dari adopsi institusional, karena perusahaan-perusahaan semakin memandang Bitcoin sebagai aset treasuri strategis di tengah ketidakpastian ekonomi.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/09 21:05
