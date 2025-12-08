ETF Spot BTC dan ETH Mengalami Arus Keluar Sementara SOL dan XRP Melihat Arus Masuk Minggu Lalu

Dalam lanskap yang berubah untuk dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) kripto, ETF spot Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) mengalami arus keluar bersih minggu lalu, dengan total $87,77 juta untuk BTC dan $65,59 juta untuk ETH. Sebaliknya, ETF spot Solana (SOL) dan XRP menarik arus masuk bersih yang signifikan sebesar $20,3 juta dan $230,74 juta, masing-masing, menandakan potensi rotasi investor menuju kripto alternatif.