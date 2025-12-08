BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
2026-01-15 Kamis

Berita Kripto

Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU