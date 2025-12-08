Bursa
2026-01-15 Kamis
Harga XRP Membentuk Pola Bullish saat Katalis Pasar Utama Selaras untuk Potensi Kenaikan
Harga XRP secara stabil membentuk pola teknis bullish, menandakan potensi momentum naik saat beberapa katalis pasar utama mulai selaras. Perkembangan ini telah menarik perhatian para trader dan investor, yang disarankan untuk tetap mengikuti tren yang muncul yang dapat mendorong aksi harga signifikan dalam beberapa minggu mendatang.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/09 18:28
MicroStrategy Membeli Tambahan 10.624 BTC Senilai $962 Juta, Meningkatkan Kepemilikan Bitcoin
MicroStrategy, perusahaan intelijen bisnis yang dipimpin oleh pendukung Bitcoin Michael Saylor, telah mengumumkan akuisisi tambahan 10.624 Bitcoin (BTC) senilai sekitar $962 juta. Pembelian terbaru ini semakin memperkuat posisi perusahaan sebagai salah satu pemegang korporasi Bitcoin terbesar, sejalan dengan strategi jangka panjangnya menggunakan BTC sebagai aset cadangan treasuri.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/09 18:25
Vitalik Buterin Mengusulkan Pasar Futures Gas Onchain Tanpa Kepercayaan untuk Ethereum
Pendiri bersama Ethereum Vitalik Buterin telah mengungkapkan proposal inovatif untuk menciptakan pasar futures gas onchain tanpa kepercayaan, memungkinkan pengguna untuk mengunci biaya transaksi untuk periode mendatang dan melindungi diri dari fluktuasi biaya jaringan yang terkenal. Ide ini, yang dibagikan dalam postingan blog terbaru, dapat merevolusi cara pengguna Ethereum mengelola biaya gas, mengatasi salah satu masalah paling persisten platform tersebut.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/09 18:09
ETF Spot BTC dan ETH Mengalami Arus Keluar Sementara SOL dan XRP Melihat Arus Masuk Minggu Lalu
Dalam lanskap yang berubah untuk dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) kripto, ETF spot Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) mengalami arus keluar bersih minggu lalu, dengan total $87,77 juta untuk BTC dan $65,59 juta untuk ETH. Sebaliknya, ETF spot Solana (SOL) dan XRP menarik arus masuk bersih yang signifikan sebesar $20,3 juta dan $230,74 juta, masing-masing, menandakan potensi rotasi investor menuju kripto alternatif.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/08 13:30
Bitcoin Cash Memimpin Kinerja Layer 1 pada 2024 dengan Lonjakan 40%, Mengungguli XRP dan Solana
Bitcoin Cash (BCH) telah muncul sebagai blockchain layer 1 dengan kinerja terbaik pada 2024, mencatat kenaikan harga hampir 40% dan melampaui pesaing utama seperti XRP, Solana, Ethereum, dan lainnya, menurut data yang dianalisis oleh pakar kripto Crypto Koryo. Reli yang mengesankan ini menegaskan ketahanan BCH dan daya tariknya yang semakin meningkat dalam lanskap kripto yang kompetitif.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/08 13:29
Glassnode Memperingatkan Metrik Bitcoin Menggaungkan Sinyal Pasar Bearish Awal 2022
Perusahaan analitik blockchain Glassnode telah mengeluarkan laporan peringatan, menyoroti bahwa beberapa metrik onchain Bitcoin mencerminkan kondisi dari awal pasar bearish 2022. Indikator utama termasuk peningkatan tekanan di antara pembeli teratas dan peningkatan signifikan dalam pasokan Bitcoin yang dipegang dalam kerugian, menimbulkan kekhawatiran tentang potensi penurunan pasar.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/08 13:21
Peter Schiff Menantang Trump untuk Debat Ekonomi Setelah Disebut 'Pecundang'
Pendukung emas terkemuka dan kritikus Bitcoin Peter Schiff telah mengeluarkan tantangan publik kepada mantan Presiden Donald Trump untuk debat tentang ekonomi, setelah sindiran terbaru Trump yang menyebutnya "pecundang." Perselisihan yang semakin meningkat ini menyoroti pertentangan berkelanjutan antara pendukung keuangan tradisional dan penggemar kripto, yang berpotensi menarik perhatian pada peran Bitcoin dalam kebijakan ekonomi.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/08 13:19
Peluang Polymarket Melonjak Menjadi 93% untuk Pemotongan Suku Bunga Fed Minggu Ini, Sinyal Bullish untuk Crypto
Para pedagang di pasar prediksi terdesentralisasi Polymarket bertaruh besar pada pemotongan suku bunga Federal Reserve minggu ini, dengan peluang kini mencapai 93% yang mencengangkan. Lonjakan ini mencerminkan kepercayaan yang meningkat terhadap langkah potensial Ketua Fed Jerome Powell, yang dapat memberikan dorongan signifikan bagi pasar cryptocurrency di tengah ketidakpastian ekonomi.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/08 13:17
Halving Pertama Bittensor Dijadwalkan pada 14 Des, Memotong Setengah Penerbitan TAO
Bittensor, jaringan AI terdesentralisasi, sedang bersiap untuk acara halving perdananya pada 14 Desember, yang akan mengurangi penerbitan harian token aslinya TAO dari 7.200 menjadi 3.600. Pembaruan penting ini meniru model kelangkaan Bitcoin, menandakan langkah kematangan kunci untuk proyek tersebut dan berpotensi memengaruhi dinamika pasar TAO.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/08 11:14
Senator Lummis Mengklaim Trump Mendukung RUU-nya untuk AS Membeli 1 Juta Bitcoin
Senator AS Cynthia Lummis telah mengungkapkan bahwa mantan Presiden Donald Trump mendukung rancangan undang-undang yang diusulkannya agar Amerika Serikat membeli 1 juta Bitcoin sebagai cadangan strategis. Dukungan ini dapat secara signifikan meningkatkan momentum RUU tersebut, menyoroti minat politik yang berkembang terhadap cryptocurrency di tingkat tertinggi.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/08 11:13
Berita yang Sedang Tren
Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030
Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU