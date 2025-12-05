Pencarian Google untuk "Pelemahan Dolar" Melonjak ke Rekor Tertinggi di Tengah ATH Bitcoin dan Emas

Data dari Google Trends mengungkapkan bahwa pencarian untuk "penurunan nilai dolar"—istilah yang mengacu pada erosi daya beli dolar AS melalui inflasi atau kebijakan moneter—mencapai puncaknya pada kuartal ini, melampaui rekor sebelumnya yang terjadi selama krisis ekonomi seperti kehancuran finansial 2008 dan pandemi 2020. Analis mengatribusikan hal ini pada ketakutan yang meningkat terhadap inflasi yang persisten, utang nasional yang meningkat, dan kebijakan fiskal ekspansif di bawah pemerintahan Biden.