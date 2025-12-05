Bursa
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
Inggris Mengesahkan Undang-Undang Bersejarah yang Mengakui Kripto sebagai Properti, Meningkatkan Perlindungan Kepemilikan
Britania Raya telah mengambil langkah terobosan dalam regulasi kripto dengan mengesahkan undang-undang baru minggu ini yang secara resmi mengakui aset digital sebagai kategori properti pribadi yang berbeda. Legislasi ini memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas untuk kepemilikan, pencurian, dan litigasi yang melibatkan mata uang kripto, berpotensi membuka jalan bagi peningkatan adopsi di tengah basis pengguna yang terus bertambah.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/08 11:07
Robinhood Memperluas ke Indonesia melalui Akuisisi Buana Capital dan PT Pedagang Aset Kripto
Robinhood, platform perdagangan populer berbasis AS, bersiap memasuki pasar Indonesia melalui akuisisi strategis perusahaan pialang lokal Buana Capital dan pedagang aset digital PT Pedagang Aset Kripto. Langkah ini menandai langkah signifikan dalam ekspansi internasional Robinhood, memanfaatkan booming perdagangan kripto dan saham di Asia Tenggara.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/08 11:01
ZKsync akan Menghentikan ZKsync Lite pada 2026, Mengakhiri ZK Rollup Pertama Ethereum
Dalam langkah strategis untuk merampingkan ekosistemnya, ZKsync telah mengumumkan rencana untuk menghentikan ZKsync Lite pada tahun 2026, secara efektif mengakhiri apa yang secara luas dikenal sebagai zero-knowledge (ZK) rollup pertama Ethereum. Keputusan oleh Matter Labs, tim di balik ZKsync, menegaskan evolusi cepat teknologi penskalaan layer-2 di Ethereum.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/08 09:59
Pendiri Paradigm Matt Huang: Kripto Mencapai Momen "Netscape" atau "iPhone"-nya
Pendiri bersama Paradigm Matt Huang telah membuat perbandingan yang berani, menyatakan bahwa industri cryptocurrency saat ini sedang mengalami momen "Netscape" atau "iPhone"—titik balik transformatif yang mirip dengan inovasi penting dalam sejarah teknologi. Pernyataan ini menyoroti kematangan crypto yang cepat, yang berpotensi menandakan adopsi arus utama dalam skala besar.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/08 09:57
Pencarian Google untuk "Pelemahan Dolar" Melonjak ke Rekor Tertinggi di Tengah ATH Bitcoin dan Emas
Data dari Google Trends mengungkapkan bahwa pencarian untuk "penurunan nilai dolar"—istilah yang mengacu pada erosi daya beli dolar AS melalui inflasi atau kebijakan moneter—mencapai puncaknya pada kuartal ini, melampaui rekor sebelumnya yang terjadi selama krisis ekonomi seperti kehancuran finansial 2008 dan pandemi 2020. Analis mengatribusikan hal ini pada ketakutan yang meningkat terhadap inflasi yang persisten, utang nasional yang meningkat, dan kebijakan fiskal ekspansif di bawah pemerintahan Biden.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/08 09:40
Bank Terbesar Ketiga Prancis akan Meluncurkan Perdagangan Bitcoin dan Kripto pada Hari Senin
Dalam langkah signifikan bagi lanskap keuangan Eropa, Societe Generale, bank terbesar ketiga Prancis berdasarkan aset, akan memperkenalkan layanan perdagangan Bitcoin dan cryptocurrency mulai Senin ini. Perkembangan ini menandai langkah penting dalam mengarusutamakan aset digital dalam perbankan tradisional, yang berpotensi mempercepat adopsi crypto di seluruh benua.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/08 09:05
ETF Ether Menarik $140 Juta saat Bitcoin dan Solana Menurun
Dana kelola yang diperdagangkan di bursa (ETF) berbasis Ether telah mengungguli pasar cryptocurrency baru-baru ini, menarik arus masuk sebesar $140 juta, sementara Bitcoin dan Solana mengalami penurunan yang signifikan. Tren ini menyoroti pergeseran preferensi investor untuk produk terkait Ethereum di tengah volatilitas pasar.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/05 15:51
Departemen Keuangan AS Memperluas Pembelian Kembali Utang Menjadi $14,5 Miliar
Departemen Keuangan AS telah mengumumkan pembelian kembali utang tambahan sebesar $2 miliar, menyusul pembelian kembali bersejarah senilai $12,5 miliar pada awal pekan ini. Hal ini membawa total pembelian kembali menjadi $14,5 miliar, yang terbesar dalam sejarah. Langkah ini merupakan bagian dari strategi agresif untuk mengelola utang nasional dan memperkuat kepercayaan pasar.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/05 15:45
Fed Mungkin Memangkas Suku Bunga Minggu Depan, Kata Kevin Hassett
Dalam sebuah pernyataan yang telah menarik perhatian pasar keuangan, Penasihat Ekonomi Gedung Putih dan calon potensial Ketua Federal Reserve Kevin Hassett telah menyarankan bahwa Federal Reserve kemungkinan akan memangkas suku bunga minggu depan. Pengumuman ini telah memicu spekulasi luas tentang potensi dampaknya terhadap ekonomi dan pasar keuangan, termasuk sektor cryptocurrency.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/05 15:19
CFTC AS Menyetujui Perdagangan Spot Kripto Teregulasi Pertama
Dalam langkah terobosan, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas A.S. (CFTC) telah mengumumkan peluncuran perdagangan kripto spot teregulasi pertama di bursa A.S. Tonggak sejarah ini menandai momen penting bagi pasar aset digital, membuka jalan untuk peningkatan transparansi industri dan pengawasan regulasi.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/05 14:58
