2026-01-15 Kamis

Berita Kripto

Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Vitalik Buterin Memuji Signifikansi Peningkatan Fusaka Ethereum

Pendiri bersama Ethereum Vitalik Buterin telah secara publik memuji peningkatan Fusaka baru-baru ini, menekankan pentingnya peningkatan tersebut bagi evolusi berkelanjutan jaringan blockchain dan peta jalan pengembangan teknisnya. Dukungan dari pendiri visioner Ethereum ini menandakan bahwa implementasi Fusaka mewakili tonggak penting dalam perjalanan platform menuju peningkatan skalabilitas, efisiensi, dan fungsionalitas. Pujian khusus Buterin untuk peningkatan ini menunjukkan bahwa peningkatan tersebut berhasil memberikan perbaikan teknis utama yang selaras dengan visi jangka panjang Ethereum untuk menjadi lapisan penyelesaian global yang lebih kuat, mudah diakses, dan dapat diskalakan.
Penulis: MEXC NEWS2025/12/04 20:46
CEO BlackRock Larry Fink menyampaikan tesis investasi Bitcoin yang komprehensif pada New York Times DealBook Summit, memposisikan cryptocurrency tersebut sebagai lindung nilai strategis terhadap ketidakamanan fisik, ketidakstabilan keuangan, dan penurunan nilai mata uang jangka panjang daripada sebagai aset spekulatif. Dukungan publik dari pemimpin manajer aset terbesar di dunia yang mengelola $13,5 triliun secara fundamental membingkai ulang peran Bitcoin dalam portofolio institusional dari spekulasi berisiko menjadi perlindungan makro yang bijaksana. Analisis Fink mengatribusikan penjualan pasar baru-baru ini pada leverage berlebihan daripada memburuknya fundamental, menandakan kepercayaan pada proposisi nilai dasar Bitcoin meskipun ada volatilitas harga jangka pendek.
Penulis: MEXC NEWS2025/12/04 20:43
Pembawa acara CNBC Jim Cramer menggambarkan Michael Saylor sebagai "Malcolm X dari Bitcoin," membuat perbandingan kontroversial antara advokasi penuh semangat ketua eksekutif Strategy untuk cryptocurrency dan aktivisme revolusioner pemimpin hak-hak sipil tersebut. Komentar ini menyoroti peran transformatif Saylor dalam adopsi Bitcoin institusional dan komitmennya yang tak kenal kompromi dalam mempromosikan aset digital sebagai strategi cadangan keuangan. Sementara perbandingan tersebut memicu diskusi tentang kesesuaian dan konteks historis, hal ini menggarisbawahi status Saylor sebagai salah satu pendukung cryptocurrency yang paling vokal dan berpengaruh yang strategi akumulasi Bitcoin korporasinya telah membentuk ulang cara bisnis memandang aset digital.
Penulis: MEXC NEWS2025/12/03 00:43

