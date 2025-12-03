Bursa
DEX+
Beli Kripto
Pasar
Spot
Futures
BTC
Tabungan
Pusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Bursa MEXC
/
Berita Kripto
/
2026-01-15 Kamis
Berita Kripto
Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
Vitalik Buterin Memuji Signifikansi Peningkatan Fusaka Ethereum
Pendiri bersama Ethereum Vitalik Buterin telah secara publik memuji peningkatan Fusaka baru-baru ini, menekankan pentingnya peningkatan tersebut bagi evolusi berkelanjutan jaringan blockchain dan peta jalan pengembangan teknisnya. Dukungan dari pendiri visioner Ethereum ini menandakan bahwa implementasi Fusaka mewakili tonggak penting dalam perjalanan platform menuju peningkatan skalabilitas, efisiensi, dan fungsionalitas. Pujian khusus Buterin untuk peningkatan ini menunjukkan bahwa peningkatan tersebut berhasil memberikan perbaikan teknis utama yang selaras dengan visi jangka panjang Ethereum untuk menjadi lapisan penyelesaian global yang lebih kuat, mudah diakses, dan dapat diskalakan.
Bagikan
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/04 20:46
Larry Fink Memposisikan Bitcoin sebagai Lindung Nilai Makro di DealBook Summit
CEO BlackRock Larry Fink menyampaikan tesis investasi Bitcoin yang komprehensif pada New York Times DealBook Summit, memposisikan cryptocurrency tersebut sebagai lindung nilai strategis terhadap ketidakamanan fisik, ketidakstabilan keuangan, dan penurunan nilai mata uang jangka panjang daripada sebagai aset spekulatif. Dukungan publik dari pemimpin manajer aset terbesar di dunia yang mengelola $13,5 triliun secara fundamental membingkai ulang peran Bitcoin dalam portofolio institusional dari spekulasi berisiko menjadi perlindungan makro yang bijaksana. Analisis Fink mengatribusikan penjualan pasar baru-baru ini pada leverage berlebihan daripada memburuknya fundamental, menandakan kepercayaan pada proposisi nilai dasar Bitcoin meskipun ada volatilitas harga jangka pendek.
Bagikan
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/04 20:43
Lamborghini Meluncurkan Dompet Bitcoin Bermerek untuk Pasar Mewah
Ikon otomotif mewah Lamborghini telah meluncurkan dompet Bitcoin bermerek mereka sendiri, menandai momen budaya yang signifikan di mana integrasi cryptocurrency meluas melampaui layanan keuangan ke merek gaya hidup premium yang menargetkan konsumen kaya. Peluncuran produk strategis dari salah satu produsen mobil super paling bergengsi di dunia ini menunjukkan bagaimana Bitcoin telah melampaui asal-usulnya sebagai mata uang alternatif untuk menjadi simbol status dan fenomena budaya yang diadopsi oleh merek-merek mewah yang berusaha terhubung dengan klien kaya yang paham teknologi.
Bagikan
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/04 20:41
Michael Saylor: Bank-Bank Besar Mengadopsi Bitcoin Lebih Cepat dari yang Diharapkan
Michael Saylor, Ketua Eksekutif Strategi dan pendukung Bitcoin terkemuka, telah menyatakan bahwa bank-bank besar mengadopsi Bitcoin dengan kecepatan yang melebihi ekspektasi industri, memperkirakan tahun 2026 akan menyaksikan integrasi institusional yang luar biasa dari cryptocurrency ke dalam infrastruktur perbankan tradisional.
Bagikan
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/04 20:38
Mizuho Menegaskan Peringkat Beli pada Strategi dengan Target $484
Mizuho Financial Group, raksasa perbankan investasi Jepang senilai $2 triliun, telah menegaskan kembali peringkat beli mereka pada Strategy (sebelumnya MicroStrategy) dengan target harga $484, menunjukkan kepercayaan institusional yang berkelanjutan terhadap model bisnis perusahaan perbendaharaan Bitcoin ini meskipun volatilitas pasar baru-baru ini.
Bagikan
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/04 20:36
Bank Negara Rusia VTB Merekomendasikan Alokasi Bitcoin 7%
Bank milik negara Rusia VTB telah membuat rekomendasi terobosan bagi klien untuk mengalokasikan 7% dari portofolio mereka ke Bitcoin dan cryptocurrency, menandai pergeseran signifikan dalam sikap institusional dari salah satu lembaga keuangan terbesar yang dikendalikan negara di dunia.
Bagikan
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/04 20:33
CEO BlackRock Larry Fink Bertemu dengan Brian Armstrong dari Coinbase
CEO BlackRock Larry Fink, yang mengawasi aset senilai $13,5 triliun dalam pengelolaan, bertemu dengan CEO Coinbase Brian Armstrong dalam pertemuan penting yang menegaskan hubungan yang semakin dalam antara keuangan tradisional dan infrastruktur cryptocurrency. Pertemuan profil tinggi antara pengelola aset terbesar di dunia dan pertukaran cryptocurrency terkemuka di A.S. ini menandakan integrasi institusional yang berkembang dan potensi kolaborasi masa depan pada produk dan layanan aset digital.
Bagikan
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/04 19:45
Jack Mallers' Twenty One Capital akan Terdaftar di NYSE Minggu Depan
Twenty One Capital, perusahaan jasa keuangan yang berfokus pada Bitcoin yang didirikan oleh Jack Mallers dan didukung oleh SoftBank, diperkirakan akan mulai diperdagangkan di Bursa Efek New York minggu depan, menandai tonggak penting bagi integrasi cryptocurrency ke dalam keuangan tradisional. Pencatatan ini merupakan validasi besar terhadap model bisnis yang berpusat pada Bitcoin oleh pasar modal arus utama dan memposisikan Twenty One Capital sebagai salah satu perusahaan jasa keuangan Bitcoin khusus pertama yang mengakses pasar ekuitas publik.
Bagikan
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/04 19:41
Eric Trump's American Bitcoin Memperoleh $34 Juta dalam BTC
American Bitcoin, perusahaan cryptocurrency yang terkait dengan Eric Trump, telah membeli Bitcoin senilai $34 juta, menandai akuisisi institusional yang signifikan yang menyoroti keterlibatan keluarga Trump yang semakin besar di sektor aset digital. Pembelian substansial ini menambah kepemilikan treasury Bitcoin perusahaan dan menandakan kepercayaan berkelanjutan pada cryptocurrency sebagai investasi strategis meskipun volatilitas pasar yang terus berlangsung.
Bagikan
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/04 19:39
Jim Cramer Menyebut Michael Saylor "The Malcolm X of Bitcoin"
Pembawa acara CNBC Jim Cramer menggambarkan Michael Saylor sebagai "Malcolm X dari Bitcoin," membuat perbandingan kontroversial antara advokasi penuh semangat ketua eksekutif Strategy untuk cryptocurrency dan aktivisme revolusioner pemimpin hak-hak sipil tersebut. Komentar ini menyoroti peran transformatif Saylor dalam adopsi Bitcoin institusional dan komitmennya yang tak kenal kompromi dalam mempromosikan aset digital sebagai strategi cadangan keuangan. Sementara perbandingan tersebut memicu diskusi tentang kesesuaian dan konteks historis, hal ini menggarisbawahi status Saylor sebagai salah satu pendukung cryptocurrency yang paling vokal dan berpengaruh yang strategi akumulasi Bitcoin korporasinya telah membentuk ulang cara bisnis memandang aset digital.
Bagikan
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/03 00:43
Berita yang Sedang Tren
Lainnya
Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030
Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU