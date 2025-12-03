Vitalik Buterin Memuji Signifikansi Peningkatan Fusaka Ethereum

Pendiri bersama Ethereum Vitalik Buterin telah secara publik memuji peningkatan Fusaka baru-baru ini, menekankan pentingnya peningkatan tersebut bagi evolusi berkelanjutan jaringan blockchain dan peta jalan pengembangan teknisnya. Dukungan dari pendiri visioner Ethereum ini menandakan bahwa implementasi Fusaka mewakili tonggak penting dalam perjalanan platform menuju peningkatan skalabilitas, efisiensi, dan fungsionalitas. Pujian khusus Buterin untuk peningkatan ini menunjukkan bahwa peningkatan tersebut berhasil memberikan perbaikan teknis utama yang selaras dengan visi jangka panjang Ethereum untuk menjadi lapisan penyelesaian global yang lebih kuat, mudah diakses, dan dapat diskalakan.