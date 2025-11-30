Bursa
Circle Meluncurkan Yayasan dengan 1% Ekuitas untuk Mendukung Inklusi Keuangan
Circle mengumumkan pembentukan Circle Foundation, yang didanai dengan 1% ekuitas perusahaan, untuk mendukung Lembaga Keuangan Pengembangan Masyarakat (CDFIs) dan memajukan inisiatif inklusi keuangan. Yayasan ini akan melayani usaha kecil AS dan mitra global yang bekerja untuk meningkatkan infrastruktur keuangan kemanusiaan, mewakili komitmen signifikan dari penerbit stablecoin USDC untuk memanfaatkan teknologi blockchain untuk dampak sosial. Inisiatif filantropi ini menunjukkan bagaimana perusahaan cryptocurrency semakin mengarahkan sumber daya untuk mengatasi kesenjangan akses keuangan dan mendukung komunitas yang kurang terlayani di seluruh dunia.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/03 00:41
FDIC akan Mengusulkan Kerangka Stablecoin GENIUS Act Sebelum Akhir Tahun
Pejabat Sementara FDIC Travis Hill mengumumkan bahwa regulator perbankan AS berencana untuk mengusulkan kerangka implementasi untuk undang-undang stablecoin GENIUS Act sebelum akhir tahun, menandai kemajuan signifikan menuju regulasi federal yang komprehensif bagi penerbit dolar digital. Timeline ini menunjukkan percepatan pengembangan regulasi setelah disahkannya undang-undang stablecoin oleh kongres, dengan FDIC mengambil peran utama dalam menetapkan standar pengawasan untuk mata uang digital yang diterbitkan dan didukung oleh bank. Proposal kerangka kerja ini merupakan langkah penting dalam melegitimasi stablecoin dalam sistem keuangan tradisional sambil menetapkan perlindungan konsumen dan persyaratan operasional.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/03 00:32
Bitcoin Membuktikan Diri sebagai Indikator Likuiditas Global yang Unggul di Tengah Volatilitas Perdagangan Carry Yen
Bitcoin telah menunjukkan sensitivitas luar biasanya terhadap kondisi likuiditas global, bereaksi cepat terhadap perkembangan di pasar obligasi Jepang dan dinamika perdagangan carry yen. Mata uang kripto ini anjlok pada Minggu malam ketika imbal hasil obligasi Jepang yang melonjak mengisyaratkan potensi pelepasan perdagangan carry yen, kemudian pulih kembali seiring meredanya kekhawatiran dengan permintaan yang kuat terhadap obligasi pemerintah Jepang. Pergerakan harga yang cepat ini menggarisbawahi peran Bitcoin sebagai barometer real-time kondisi keuangan dunia, merespons lebih cepat daripada aset tradisional terhadap perubahan ketersediaan likuiditas. Episode ini menyoroti sifat saling terhubung dari pasar global dan posisi unik Bitcoin sebagai kelas aset yang sensitif terhadap likuiditas.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/03 00:18
Kepemilikan Bitcoin MicroStrategy Melebihi Kapitalisasi Pasar dalam Anomali Valuasi Langka
Strategy memegang sekitar $55 miliar dalam Bitcoin, namun kapitalisasi pasarnya berada di sekitar $48 miliar, menciptakan situasi yang tidak biasa di mana kepemilikan cryptocurrency perusahaan melebihi nilai pasar totalnya. Dinamika penilaian yang aneh ini menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi pasar, sentimen investor, dan kompleksitas penilaian perusahaan perbendaharaan Bitcoin. Anomali ini menunjukkan bahwa pasar secara efektif menghargai bisnis operasional Strategy dan potensi masa depannya pada nilai negatif, kejadian yang tidak umum yang menyoroti tantangan dan ketidakpastian seputar strategi Bitcoin korporasi.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/02 18:23
Jepang Mengusulkan Pajak Tetap 20% pada Keuntungan Kripto dalam Reformasi 2026
Jepang bersiap untuk memperkenalkan pajak tetap 20% pada keuntungan cryptocurrency sebagai bagian dari garis besar reformasi pajak 2026, menandai perubahan signifikan dari sistem perpajakan progresif saat ini. Reformasi yang diusulkan akan secara dramatis mengurangi beban pajak bagi banyak investor kripto, yang saat ini menghadapi tarif setinggi 55% di bawah klasifikasi pendapatan lain-lain. Perubahan kebijakan ini menandakan upaya Jepang untuk menciptakan lingkungan yang lebih kompetitif untuk perdagangan dan investasi cryptocurrency, berpotensi memposisikan negara tersebut sebagai tujuan yang lebih menarik untuk aktivitas aset digital di Asia.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/02 18:21
Kalshi Meluncurkan Kontrak Acara Tokenisasi di Blockchain Solana
Kalshi telah meluncurkan kontrak acara yang ditokenisasi di blockchain Solana, dengan tujuan memanfaatkan likuiditas cryptocurrency untuk peluang perdagangan yang lebih baik. Langkah ini mewakili konvergensi signifikan antara pasar prediksi tradisional dan keuangan terdesentralisasi, membawa kontrak acara yang diregulasi ke ekosistem blockchain. Dengan menggunakan jaringan berkecepatan tinggi Solana, Kalshi berupaya memanfaatkan likuiditas pasar kripto sambil menawarkan kepada para pedagang cara-cara baru untuk berspekulasi pada peristiwa dunia nyata melalui instrumen yang ditokenisasi.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/02 18:17
Aktivitas Paus Dogecoin Menurun saat Trader Mengamati Dinamika Pasar
Paus Dogecoin telah secara signifikan mengurangi aktivitas mereka, mendorong para trader untuk berspekulasi tentang trajektori masa depan cryptocurrency tersebut. Penurunan transaksi pemegang besar menandai pergeseran penting dalam dinamika pasar yang dapat mengisyaratkan perubahan sentimen di antara investor utama. Seiring dengan menurunnya aktivitas paus, peserta pasar dengan cermat memantau implikasi potensial terhadap pergerakan harga, likuiditas, dan stabilitas pasar secara keseluruhan di sektor cryptocurrency meme.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/02 18:14
Hyperliquid Menyamai Coinbase dengan Volume Perpetual Sebesar $2,74 Triliun
Hyperliquid telah mencatat volume perdagangan futures perpetual sebesar $2,74 triliun sejauh tahun ini, menyamai aktivitas perdagangan bursa tersentralisasi besar Coinbase, menurut penelitian terbaru CoinGecko. Pencapaian luar biasa ini memposisikan platform derivatif terdesentralisasi tersebut di antara jajaran teratas tempat perdagangan cryptocurrency dan menyoroti pertumbuhan pesat pasar futures perpetual on-chain.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/02 17:58
Zcash (ZEC) Jatuh 18% dalam 24 Jam Setelah Menahan Penurunan Pasar
Zcash (ZEC), mata uang kripto yang berfokus pada privasi yang menunjukkan ketahanan luar biasa selama gejolak pasar baru-baru ini, telah mengalami pembalikan tajam dengan penurunan 18% dalam 24 jam terakhir. Token tersebut kini telah kehilangan lebih dari sepertiga nilainya dalam seminggu terakhir, menandai penurunan signifikan setelah berminggu-minggu menunjukkan kekuatan relatif.
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/01 16:37
Michael Saylor Mengisyaratkan Pembelian Bitcoin Lebih Banyak saat Strategy Memposting BTC Tracker
Michael Saylor, Ketua Eksekutif Strategy (sebelumnya MicroStrategy), telah memposting pelacak Bitcoin perusahaan, memicu spekulasi bahwa perusahaan mungkin sedang bersiap untuk memperoleh BTC tambahan. Langkah ini terjadi saat Strategy melanjutkan strategi akumulasi Bitcoin yang agresif yang telah menjadikannya pemegang korporasi terbesar dari cryptocurrency tersebut.
Penulis: MEXC NEWS
2025/11/30 21:51
