2026-01-15 Kamis

Berita Kripto

FDIC akan Mengusulkan Kerangka Stablecoin GENIUS Act Sebelum Akhir Tahun

FDIC akan Mengusulkan Kerangka Stablecoin GENIUS Act Sebelum Akhir Tahun

Pejabat Sementara FDIC Travis Hill mengumumkan bahwa regulator perbankan AS berencana untuk mengusulkan kerangka implementasi untuk undang-undang stablecoin GENIUS Act sebelum akhir tahun, menandai kemajuan signifikan menuju regulasi federal yang komprehensif bagi penerbit dolar digital. Timeline ini menunjukkan percepatan pengembangan regulasi setelah disahkannya undang-undang stablecoin oleh kongres, dengan FDIC mengambil peran utama dalam menetapkan standar pengawasan untuk mata uang digital yang diterbitkan dan didukung oleh bank. Proposal kerangka kerja ini merupakan langkah penting dalam melegitimasi stablecoin dalam sistem keuangan tradisional sambil menetapkan perlindungan konsumen dan persyaratan operasional.
Penulis: MEXC NEWS2025/12/03 00:32
Bitcoin Membuktikan Diri sebagai Indikator Likuiditas Global yang Unggul di Tengah Volatilitas Perdagangan Carry Yen

Bitcoin Membuktikan Diri sebagai Indikator Likuiditas Global yang Unggul di Tengah Volatilitas Perdagangan Carry Yen

Bitcoin telah menunjukkan sensitivitas luar biasanya terhadap kondisi likuiditas global, bereaksi cepat terhadap perkembangan di pasar obligasi Jepang dan dinamika perdagangan carry yen. Mata uang kripto ini anjlok pada Minggu malam ketika imbal hasil obligasi Jepang yang melonjak mengisyaratkan potensi pelepasan perdagangan carry yen, kemudian pulih kembali seiring meredanya kekhawatiran dengan permintaan yang kuat terhadap obligasi pemerintah Jepang. Pergerakan harga yang cepat ini menggarisbawahi peran Bitcoin sebagai barometer real-time kondisi keuangan dunia, merespons lebih cepat daripada aset tradisional terhadap perubahan ketersediaan likuiditas. Episode ini menyoroti sifat saling terhubung dari pasar global dan posisi unik Bitcoin sebagai kelas aset yang sensitif terhadap likuiditas.
Penulis: MEXC NEWS2025/12/03 00:18

