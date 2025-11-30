Bitcoin Membuktikan Diri sebagai Indikator Likuiditas Global yang Unggul di Tengah Volatilitas Perdagangan Carry Yen

Bitcoin telah menunjukkan sensitivitas luar biasanya terhadap kondisi likuiditas global, bereaksi cepat terhadap perkembangan di pasar obligasi Jepang dan dinamika perdagangan carry yen. Mata uang kripto ini anjlok pada Minggu malam ketika imbal hasil obligasi Jepang yang melonjak mengisyaratkan potensi pelepasan perdagangan carry yen, kemudian pulih kembali seiring meredanya kekhawatiran dengan permintaan yang kuat terhadap obligasi pemerintah Jepang. Pergerakan harga yang cepat ini menggarisbawahi peran Bitcoin sebagai barometer real-time kondisi keuangan dunia, merespons lebih cepat daripada aset tradisional terhadap perubahan ketersediaan likuiditas. Episode ini menyoroti sifat saling terhubung dari pasar global dan posisi unik Bitcoin sebagai kelas aset yang sensitif terhadap likuiditas.