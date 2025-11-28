Bursa
2026-01-15 Kamis
Berita Kripto
Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Adam Back Memprediksi Bitcoin Akan Mencapai $500K-$1M Pada Siklus Ini, Menyebut $100K "Terlalu Murah"
Adam Back, kriptografer terkenal dan CEO Blockstream yang dikutip dalam whitepaper Bitcoin, telah membuat prediksi harga yang berani, menyatakan bahwa $100.000 adalah "jauh terlalu murah" untuk Bitcoin dan memproyeksikan cryptocurrency tersebut akan mencapai antara $500.000 dan $1 juta selama siklus pasar saat ini. Perkiraan ambisius dari salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia cryptocurrency ini telah menghasilkan perhatian signifikan di seluruh industri.
Penulis: MEXC NEWS
2025/11/30 21:16
BlackRock Mengonfirmasi ETF Bitcoin sebagai Sumber Pendapatan Teratas dalam Tonggak Sejarah
BlackRock, manajer aset terbesar di dunia dengan lebih dari $10 triliun aset yang dikelola, telah mengkonfirmasi bahwa dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) Bitcoin telah menjadi sumber pendapatan terbesarnya, menandai momen penting dalam integrasi cryptocurrency ke dalam keuangan arus utama. Pengungkapan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini menggarisbawahi pertumbuhan eksplosif dan profitabilitas produk investasi cryptocurrency.
Penulis: MEXC NEWS
2025/11/30 21:13
Turkmenistan Melegalkan Aset Virtual dengan Kerangka Regulasi Bersejarah 2026
Turkmenistan telah secara resmi melegalkan dan mengatur aset virtual melalui undang-undang terobosan yang diberlakukan pada tahun 2026, mewakili tonggak penting dalam pengembangan ekonomi digital negara Asia Tengah tersebut. Kerangka peraturan yang komprehensif menempatkan Turkmenistan di antara sejumlah negara yang semakin banyak merangkul teknologi cryptocurrency dan blockchain melalui struktur hukum formal.
Penulis: MEXC NEWS
2025/11/30 21:09
ETF Bitcoin Memutus Empat Minggu Berturut-turut Arus Keluar dengan Arus Masuk Mingguan $70 Juta
Dana ETF Bitcoin spot telah membalikkan tren arus keluar empat minggu, mencatat $70 juta dalam arus masuk bersih mingguan, menandakan potensi pergeseran sentimen investor terhadap eksposur cryptocurrency. Kembalinya ke arus positif menandai perubahan penting setelah berminggu-minggu redemption berkelanjutan yang menimbulkan pertanyaan tentang minat institusional terhadap investasi Bitcoin.
Penulis: MEXC NEWS
2025/11/30 21:06
ETF Bitcoin Mencatat Arus Keluar Bersih $3,46B pada November di Tengah Ketidakpastian Pasar
Dana keluar bersih yang signifikan dari exchange-traded funds Bitcoin mencapai total $3,46 miliar selama November 2025, menandai pergeseran penting dalam sentimen investor setelah berbulan-bulan mengalami arus masuk yang kuat. Penarikan modal yang substansial ini mencerminkan perubahan dinamika pasar dan penilaian ulang investor terhadap eksposur cryptocurrency di tengah kondisi makroekonomi yang terus berkembang.
Penulis: MEXC NEWS
2025/11/30 21:02
Tonggak $10.000 Bitcoin: Merefleksikan Delapan Tahun Pertumbuhan yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya
November 2017 menandai momen penting dalam sejarah cryptocurrency ketika Bitcoin melampaui ambang batas $10.000 untuk pertama kalinya. Delapan tahun kemudian, tonggak ini menjadi pengingat kuat tentang perjalanan luar biasa Bitcoin dari eksperimen digital yang terbatas menjadi kelas aset yang diakui secara global dengan kapitalisasi pasar total bernilai triliunan dolar.
Penulis: MEXC NEWS
2025/11/30 20:58
Protokol GODL Melonjak ke Posisi Ketiga dalam Peringkat Pendapatan Solana, Melampaui Jupiter dan Phantom
Protokol GODL telah naik ke posisi ketiga dalam pendapatan protokol di Solana selama 24 jam terakhir, melampaui platform mapan Jupiter dan Phantom, menurut data dari DeFiLlama. Pencapaian luar biasa ini menyoroti evolusi cepat ekosistem DeFi Solana dan persaingan yang semakin meningkat di antara protokol.
Penulis: MEXC NEWS
2025/11/30 14:39
Polymarket Menunjukkan Peluang 88% untuk Pemotongan Suku Bunga Fed Desember: Katalis Bitcoin di Depan Mata?
Platform pasar prediksi Polymarket kini menunjukkan probabilitas 88% untuk pemotongan suku bunga Federal Reserve sebesar 25 basis poin pada Desember, dengan volume perdagangan lebih dari $25 juta mendukung perkiraan ini. Pergeseran kebijakan moneter yang diantisipasi ini telah memicu spekulasi baru tentang trajektori Bitcoin menuju tahun 2026.
Penulis: MEXC NEWS
2025/11/30 14:21
Sejarah Harga Bitcoin pada Thanksgiving: Analisis Kinerja 12 Tahun
Trajektori harga Bitcoin selama dua belas liburan Thanksgiving mengungkapkan volatilitas dramatis bersamaan dengan apresiasi jangka panjang yang luar biasa. Dari $1.100 pada 2013 hingga $91.268 pada 2025, Bitcoin telah memberikan pengembalian luar biasa meskipun mengalami beberapa penurunan besar. Data harga historis ini memberikan wawasan tentang siklus pasar cryptocurrency, pola sentimen investor, dan evolusi aset digital sebagai instrumen investasi.
Penulis: MEXC NEWS
2025/11/28 17:24
Trump Menyatakan Dominasi Kripto Sebagai Prioritas Utama untuk Amerika Serikat
Presiden A.S. Donald Trump telah menyatakan bahwa membangun kepemimpinan Amerika dalam cryptocurrency mewakili fokus tunggalnya dalam ruang aset digital. Pernyataannya "Saya hanya peduli tentang satu hal: akankah kita menjadi nomor satu dalam crypto" menandakan pergeseran kebijakan dramatis yang memposisikan Amerika Serikat untuk bersaing secara agresif demi dominasi industri cryptocurrency global. Komitmen presiden yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dapat membentuk kembali pendekatan regulasi dan mempercepat adopsi cryptocurrency secara mainstream.
Penulis: MEXC NEWS
2025/11/28 17:23
