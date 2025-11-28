Trump Menyatakan Dominasi Kripto Sebagai Prioritas Utama untuk Amerika Serikat

Presiden A.S. Donald Trump telah menyatakan bahwa membangun kepemimpinan Amerika dalam cryptocurrency mewakili fokus tunggalnya dalam ruang aset digital. Pernyataannya "Saya hanya peduli tentang satu hal: akankah kita menjadi nomor satu dalam crypto" menandakan pergeseran kebijakan dramatis yang memposisikan Amerika Serikat untuk bersaing secara agresif demi dominasi industri cryptocurrency global. Komitmen presiden yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dapat membentuk kembali pendekatan regulasi dan mempercepat adopsi cryptocurrency secara mainstream.