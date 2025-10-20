Pasar Kripto Mengawasi Minggu Unlock Token Besar saat Bitcoin Berjuang untuk Pulih

Postingan Pasar Kripto Mengawasi Minggu Pembukaan Token Besar saat Bitcoin Berjuang untuk Pulih muncul di BitcoinEthereumNews.com. AltcoinsBitcoin Pasar cryptocurrency menutup minggu ini dengan catatan yang hati-hati. Bitcoin telah berhasil pulih sebesar 2% setelah beberapa hari tekanan jual, tetapi aset digital terbesar di dunia ini masih turun 4,5% selama tujuh hari terakhir. Investor sekarang mengalihkan fokus mereka ke jadwal padat pembukaan token yang dapat menyuntikkan volatilitas baru ke dalam perdagangan altcoin. Serangkaian proyek – mencakup AI, DeFi, dan infrastruktur lintas-rantai – siap merilis token senilai ratusan juta dolar ke dalam sirkulasi dalam beberapa hari mendatang. Pembukaan Besar di Depan Menurut data yang dikompilasi oleh Bitcoinsistemi.com, beberapa pembukaan profil tinggi dijadwalkan minggu ini (semua waktu UTC+3): 20 Oktober: Kaito ($8,89M), Sapien ($1,01M), dan LayerZero ($42,92M) memulai minggu dengan pembukaan awal dengan total lebih dari $50 juta dalam pasokan baru. 21 Oktober: Token MET Meteora debut, bersama dengan rilis dari Plume ($17,94M), Akedo ($1,48M), Aria.AI ($2,32M), dan Lazio Fan Token ($3,06M). 22 Oktober: Proyek lintas-rantai mengambil panggung saat 0G ($16,07M), Hyperlane ($3,32M), Scroll ($14,67M), dan Space ID ($1,42M) melihat pembukaan token besar. 23 Oktober: Zora memimpin dengan rilis senilai $91,43 juta, bergabung dengan Available ($2,15M). 24 Oktober: SoSoValue ($5,11M), Nillion ($3,05M), Initia ($1,33M), dan Aspecta ($1,54M) menambah daftar pasokan minggu ini yang terus bertambah. 25 Oktober: ChainOpera AI ($53,79M), Plasma ($37,75M), Humanity ($15,03M), Venom ($6,02M), dan OVERTAKE ($4,41M) menyusul, menandai salah satu hari terberat untuk pembukaan token bulan ini. 26 Oktober: GateToken ($106,65M) dan Sahara AI ($6,85M) melengkapi minggu ini, merilis lebih dari $110 juta dalam token. Secara keseluruhan, pembukaan minggu ini mewakili lebih dari $400 juta dalam pasokan token baru yang memasuki pasar – katalis potensial untuk tekanan jangka pendek yang diperbarui pada altcoin yang sudah dalam tekanan. Bitcoin Masih Menghadapi Hambatan Meskipun pemulihan kecilnya, Bitcoin terus diperdagangkan dalam zona rapuh saat investor menimbang ketidakpastian ekonomi AS... Postingan Pasar Kripto Mengawasi Minggu Pembukaan Token Besar saat Bitcoin Berjuang untuk Pulih muncul di BitcoinEthereumNews.com. AltcoinsBitcoin Pasar cryptocurrency menutup minggu ini dengan catatan yang hati-hati. Bitcoin telah berhasil pulih sebesar 2% setelah beberapa hari tekanan jual, tetapi aset digital terbesar di dunia ini masih turun 4,5% selama tujuh hari terakhir. Investor sekarang mengalihkan fokus mereka ke jadwal padat pembukaan token yang dapat menyuntikkan volatilitas baru ke dalam perdagangan altcoin. Serangkaian proyek – mencakup AI, DeFi, dan infrastruktur lintas-rantai – siap merilis token senilai ratusan juta dolar ke dalam sirkulasi dalam beberapa hari mendatang. Pembukaan Besar di Depan Menurut data yang dikompilasi oleh Bitcoinsistemi.com, beberapa pembukaan profil tinggi dijadwalkan minggu ini (semua waktu UTC+3): 20 Oktober: Kaito ($8,89M), Sapien ($1,01M), dan LayerZero ($42,92M) memulai minggu dengan pembukaan awal dengan total lebih dari $50 juta dalam pasokan baru. 21 Oktober: Token MET Meteora debut, bersama dengan rilis dari Plume ($17,94M), Akedo ($1,48M), Aria.AI ($2,32M), dan Lazio Fan Token ($3,06M). 22 Oktober: Proyek lintas-rantai mengambil panggung saat 0G ($16,07M), Hyperlane ($3,32M), Scroll ($14,67M), dan Space ID ($1,42M) melihat pembukaan token besar. 23 Oktober: Zora memimpin dengan rilis senilai $91,43 juta, bergabung dengan Available ($2,15M). 24 Oktober: SoSoValue ($5,11M), Nillion ($3,05M), Initia ($1,33M), dan Aspecta ($1,54M) menambah daftar pasokan minggu ini yang terus bertambah. 25 Oktober: ChainOpera AI ($53,79M), Plasma ($37,75M), Humanity ($15,03M), Venom ($6,02M), dan OVERTAKE ($4,41M) menyusul, menandai salah satu hari terberat untuk pembukaan token bulan ini. 26 Oktober: GateToken ($106,65M) dan Sahara AI ($6,85M) melengkapi minggu ini, merilis lebih dari $110 juta dalam token. Secara keseluruhan, pembukaan minggu ini mewakili lebih dari $400 juta dalam pasokan token baru yang memasuki pasar – katalis potensial untuk tekanan jangka pendek yang diperbarui pada altcoin yang sudah dalam tekanan. Bitcoin Masih Menghadapi Hambatan Meskipun pemulihan kecilnya, Bitcoin terus diperdagangkan dalam zona rapuh saat investor menimbang ketidakpastian ekonomi AS...