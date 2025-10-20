Pasar Kripto Mengawasi Minggu Unlock Token Besar saat Bitcoin Berjuang untuk Pulih

Postingan Pasar Kripto Mengawasi Minggu Pembukaan Token Besar saat Bitcoin Berjuang untuk Pulih muncul di BitcoinEthereumNews.com. AltcoinsBitcoin Pasar cryptocurrency menutup minggu ini dengan catatan yang hati-hati. Bitcoin telah berhasil pulih sebesar 2% setelah beberapa hari tekanan jual, tetapi aset digital terbesar di dunia ini masih turun 4,5% selama tujuh hari terakhir. Investor sekarang mengalihkan fokus mereka ke jadwal padat pembukaan token yang dapat menyuntikkan volatilitas baru ke dalam perdagangan altcoin. Serangkaian proyek – mencakup AI, DeFi, dan infrastruktur lintas-rantai – siap merilis token senilai ratusan juta dolar ke dalam sirkulasi dalam beberapa hari mendatang. Pembukaan Besar di Depan Menurut data yang dikompilasi oleh Bitcoinsistemi.com, beberapa pembukaan profil tinggi dijadwalkan minggu ini (semua waktu UTC+3): 20 Oktober: Kaito ($8,89M), Sapien ($1,01M), dan LayerZero ($42,92M) memulai minggu dengan pembukaan awal dengan total lebih dari $50 juta dalam pasokan baru. 21 Oktober: Token MET Meteora debut, bersama dengan rilis dari Plume ($17,94M), Akedo ($1,48M), Aria.AI ($2,32M), dan Lazio Fan Token ($3,06M). 22 Oktober: Proyek lintas-rantai mengambil panggung saat 0G ($16,07M), Hyperlane ($3,32M), Scroll ($14,67M), dan Space ID ($1,42M) melihat pembukaan token besar. 23 Oktober: Zora memimpin dengan rilis senilai $91,43 juta, bergabung dengan Available ($2,15M). 24 Oktober: SoSoValue ($5,11M), Nillion ($3,05M), Initia ($1,33M), dan Aspecta ($1,54M) menambah daftar pasokan minggu ini yang terus bertambah. 25 Oktober: ChainOpera AI ($53,79M), Plasma ($37,75M), Humanity ($15,03M), Venom ($6,02M), dan OVERTAKE ($4,41M) menyusul, menandai salah satu hari terberat untuk pembukaan token bulan ini. 26 Oktober: GateToken ($106,65M) dan Sahara AI ($6,85M) melengkapi minggu ini, merilis lebih dari $110 juta dalam token. Secara keseluruhan, pembukaan minggu ini mewakili lebih dari $400 juta dalam pasokan token baru yang memasuki pasar – katalis potensial untuk tekanan jangka pendek yang diperbarui pada altcoin yang sudah dalam tekanan. Bitcoin Masih Menghadapi Hambatan Meskipun pemulihan kecilnya, Bitcoin terus diperdagangkan dalam zona rapuh saat investor menimbang ketidakpastian ekonomi AS...Postingan Pasar Kripto Mengawasi Minggu Pembukaan Token Besar saat Bitcoin Berjuang untuk Pulih muncul di BitcoinEthereumNews.com. AltcoinsBitcoin Pasar cryptocurrency menutup minggu ini dengan catatan yang hati-hati. Bitcoin telah berhasil pulih sebesar 2% setelah beberapa hari tekanan jual, tetapi aset digital terbesar di dunia ini masih turun 4,5% selama tujuh hari terakhir. Investor sekarang mengalihkan fokus mereka ke jadwal padat pembukaan token yang dapat menyuntikkan volatilitas baru ke dalam perdagangan altcoin. Serangkaian proyek – mencakup AI, DeFi, dan infrastruktur lintas-rantai – siap merilis token senilai ratusan juta dolar ke dalam sirkulasi dalam beberapa hari mendatang. Pembukaan Besar di Depan Menurut data yang dikompilasi oleh Bitcoinsistemi.com, beberapa pembukaan profil tinggi dijadwalkan minggu ini (semua waktu UTC+3): 20 Oktober: Kaito ($8,89M), Sapien ($1,01M), dan LayerZero ($42,92M) memulai minggu dengan pembukaan awal dengan total lebih dari $50 juta dalam pasokan baru. 21 Oktober: Token MET Meteora debut, bersama dengan rilis dari Plume ($17,94M), Akedo ($1,48M), Aria.AI ($2,32M), dan Lazio Fan Token ($3,06M). 22 Oktober: Proyek lintas-rantai mengambil panggung saat 0G ($16,07M), Hyperlane ($3,32M), Scroll ($14,67M), dan Space ID ($1,42M) melihat pembukaan token besar. 23 Oktober: Zora memimpin dengan rilis senilai $91,43 juta, bergabung dengan Available ($2,15M). 24 Oktober: SoSoValue ($5,11M), Nillion ($3,05M), Initia ($1,33M), dan Aspecta ($1,54M) menambah daftar pasokan minggu ini yang terus bertambah. 25 Oktober: ChainOpera AI ($53,79M), Plasma ($37,75M), Humanity ($15,03M), Venom ($6,02M), dan OVERTAKE ($4,41M) menyusul, menandai salah satu hari terberat untuk pembukaan token bulan ini. 26 Oktober: GateToken ($106,65M) dan Sahara AI ($6,85M) melengkapi minggu ini, merilis lebih dari $110 juta dalam token. Secara keseluruhan, pembukaan minggu ini mewakili lebih dari $400 juta dalam pasokan token baru yang memasuki pasar – katalis potensial untuk tekanan jangka pendek yang diperbarui pada altcoin yang sudah dalam tekanan. Bitcoin Masih Menghadapi Hambatan Meskipun pemulihan kecilnya, Bitcoin terus diperdagangkan dalam zona rapuh saat investor menimbang ketidakpastian ekonomi AS...
AltcoinsBitcoin
Pasar cryptocurrency menutup minggu ini dengan catatan yang hati-hati. Bitcoin telah berhasil pulih sebesar 2% setelah beberapa hari mengalami tekanan jual, tetapi aset digital terbesar di dunia ini masih turun 4,5% selama tujuh hari terakhir.
Investor kini mengalihkan fokus mereka ke jadwal padat pembukaan token yang dapat menyuntikkan volatilitas baru ke dalam perdagangan altcoin. Serangkaian proyek – mencakup AI, DeFi, dan infrastruktur lintas rantai – siap merilis token senilai ratusan juta dolar ke dalam peredaran dalam beberapa hari mendatang.
Pembukaan Besar di Depan
Menurut data yang dikumpulkan oleh Bitcoinsistemi.com, beberapa pembukaan token profil tinggi dijadwalkan minggu ini (semua waktu UTC+3):
- 20 Oktober: Kaito ($8,89M), Sapien ($1,01M), dan LayerZero ($42,92M) memulai minggu dengan pembukaan awal yang totalnya lebih dari $50 juta dalam pasokan baru.
- 21 Oktober: Token MET Meteora melakukan debut, bersama dengan rilis dari Plume ($17,94M), Akedo ($1,48M), Aria.AI ($2,32M), dan Lazio Fan Token ($3,06M).
- 22 Oktober: Proyek lintas rantai mengambil panggung saat 0G ($16,07M), Hyperlane ($3,32M), Scroll ($14,67M), dan Space ID ($1,42M) mengalami pembukaan token besar.
- 23 Oktober: Zora memimpin dengan rilis senilai $91,43 juta, diikuti oleh Available ($2,15M).
- 24 Oktober: SoSoValue ($5,11M), Nillion ($3,05M), Initia ($1,33M), dan Aspecta ($1,54M) menambah daftar pasokan minggu ini yang terus bertambah.
- 25 Oktober: ChainOpera AI ($53,79M), Plasma ($37,75M), Humanity ($15,03M), Venom ($6,02M), dan OVERTAKE ($4,41M) menyusul, menandai salah satu hari tunggal terberat untuk pembukaan token bulan ini.
- 26 Oktober: GateToken ($106,65M) dan Sahara AI ($6,85M) melengkapi minggu ini, merilis lebih dari $110 juta dalam token.
Secara keseluruhan, pembukaan token minggu ini mewakili lebih dari $400 juta dalam pasokan token baru yang memasuki pasar – katalis potensial untuk tekanan jangka pendek yang baru pada altcoin yang sudah berada di bawah tekanan.
Bitcoin Masih Menghadapi Hambatan
Meskipun pemulihan kecilnya, Bitcoin terus diperdagangkan di zona yang rapuh karena investor menimbang ketidakpastian ekonomi AS dan sentimen risk-off di seluruh pasar global. Analis memperingatkan bahwa pembukaan token yang besar dapat menambah gejolak tambahan, terutama untuk proyek mid-cap dengan likuiditas terbatas.
Dengan akhir bulan yang mendekat dan volatilitas yang kembali, para trader bersiap menghadapi minggu yang dapat mendefinisikan ulang sentimen pasar jangka pendek – di mana bahkan pergerakan kecil dalam penawaran dan permintaan mungkin memiliki efek yang sangat besar.
Informasi yang diberikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak merupakan saran keuangan, investasi, atau perdagangan. Coindoo.com tidak mendukung atau merekomendasikan strategi investasi atau cryptocurrency tertentu. Selalu lakukan penelitian Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.
Author
Alex adalah jurnalis keuangan berpengalaman dan penggemar cryptocurrency. Dengan pengalaman lebih dari 8 tahun meliput industri crypto, blockchain, dan fintech, dia sangat memahami dunia aset digital yang kompleks dan terus berkembang. Artikel-artikelnya yang berwawasan dan menggugah pemikiran memberikan pembaca gambaran yang jelas tentang perkembangan dan tren terbaru di pasar. Pendekatannya memungkinkan dia untuk menguraikan ide-ide kompleks menjadi konten yang mudah diakses dan mendalam. Ikuti publikasinya untuk tetap up to date dengan tren dan topik terpenting.
Related stories
Next article
Source: https://coindoo.com/crypto-market-eyes-heavy-token-unlock-week-as-bitcoin-struggles-to-rebound/
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected]
agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.
Anda Mungkin Juga Menyukai
Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026
Sumber: https://www.nbcnews.com/video/youtube-star-mrbeast-files-trademark-application-for-online-banking-and-crypto-venture-250510917894 Ketika tuduhan palsu tentang pembuangan dompet menargetkan titan YouTube Mr. Beast pada kuartal lalu, fenomena internet ini melakukan lebih dari sekadar membantah: dia memulai solusi struktural. Aplikasi perbankan online dan cryptocurrency yang baru dipatenkannya bertujuan untuk membangun infrastruktur transparan yang dapat mencegah manipulasi yang dia hadapi. Pengembangan ini hadir bersamaan dengan Pepeto [...] Postingan Mr. Beast's Crypto Banking Move Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026 pertama kali muncul di Blockonomi.
Blockonomi2025/11/09 18:59
Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Mendukung Remittix Dibandingkan Cardano dan Shiba Inu Untuk Melakukan Pergerakan Seperti ZCash
Postingan Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Mendukung Remittix Dibandingkan Cardano dan Shiba Inu Untuk Melakukan Lonjakan Seperti ZCash muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pasar kripto telah tidak dapat diprediksi dalam beberapa minggu terakhir, sekarang menjadi tempat di mana raksasa yang dulunya stabil seperti Cardano (ADA) dan Shiba Inu (SHIB) kini menemukan diri mereka dikalahkan oleh pendatang baru yang gesit dan berbasis utilitas. Di tengah ketidakpastian, satu nama menarik perhatian serius dari para analis: Remittix (RTX). Diposisikan sebagai jembatan antara kripto dan keuangan tradisional, ini dipuji sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang, dengan potensi untuk meniru lonjakan tak terduga dari token seperti ZCash (ZEC). Pergerakan Lambat Cardano Menuju $1,60 Cardano telah memainkan permainan jangka panjang, berosilasi dalam saluran harga yang stabil, naik, turun dan kemudian naik lagi. Cardano telah naik langkah demi langkah. Setiap kali kembali pulih, harganya mencapai sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Jika momentum terus berlanjut, menembus $1 tampaknya realistis dan $1,60 mungkin menjadi tujuan berikutnya. Sumber: CoinMarketCap Namun, optimisme diimbangi oleh keraguan pasar yang lebih luas. Sementara struktur ADA terlihat secara teknis baik, koin berkapitalisasi besar lainnya gagal mengesankan, dengan banyak yang bergerak menyamping atau merosot lebih rendah. Perombakan Struktural Shiba Inu Di ekosistem Shiba Inu, fokus telah beralih dari pergerakan harga ke infrastruktur. Setelah insiden keamanan pada September, tim pengembangan Shibarium telah memulai migrasi jaringan RPC penuh. Ini adalah peningkatan penting yang mendesentralisasi saluran komunikasi pengguna dan memperkuat keamanan. Pembaruan ini bertujuan untuk: Meningkatkan stabilitas dan ketahanan sistem. Menghilangkan titik-titik kegagalan tunggal. Mempersiapkan jaringan untuk adopsi skala yang lebih besar. Meskipun harga SHIB turun 15,9% pada Oktober, prospek jangka panjang jaringan semakin membaik. Lapisan RPC terdesentralisasi baru bisa menjadi fondasi untuk Shibarium yang lebih kuat dan lebih skalabel, yang mengutamakan stabilitas daripada hype. Mengapa Remittix Menonjol Di pasar yang didominasi oleh volatilitas, Remittix memetakan jalur yang berbeda, yang berakar pada kegunaan dunia nyata dan kredibilitas terverifikasi. Para ahli mengatakan perpaduan inovasi ini...
BitcoinEthereumNews2025/11/09 19:12
Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4
Melewatkan reli Cardano? LivLive ($LIVE) menggabungkan AR, blockchain, dan rewards, menawarkan bonus presale 200% dan potensi kenaikan 1000x bagi pembeli awal di Q4 2025.
Blockchainreporter2025/11/09 19:41