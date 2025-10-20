Pasar Kripto Melihat Pemulihan Bertahap saat Aset Utama Menunjukkan Momentum yang Membangun

Lanskap kripto global menunjukkan optimisme yang hati-hati karena aset-aset penting sedang mengalami pemulihan bertahap. Sesuai dengan tren pasar terbaru, total kapitalisasi pasar kripto telah melonjak sebesar 3,04%, mencapai angka $3,75T. Selain itu, volume kripto 24 jam juga menyentuh $154,05B setelah kenaikan 50,97%. Pada saat yang sama, Indeks Ketakutan & Keserakahan Kripto masih berada di wilayah "Ketakutan" sementara berdiri di 30 poin. Bitcoin Menyaksikan Kenaikan 3,22% dan Ethereum Melonjak sebesar 3,70% Dalam hal ini, raja-raja kripto seperti Bitcoin ($BTC), Ethereum ($ETH), dan Solana ($SOL) mengalami pemulihan harga yang signifikan. Khususnya, Bitcoin ($BTC) berpindah tangan pada $110.553,32. Tingkat harga ini menunjukkan lonjakan 3,22% selama 24 jam terakhir, sementara dominasi pasarnya hampir 58,8%. Selain itu, lompatan 3,70% Ethereum ($ETH) telah menaikkan harganya menjadi $4.049,82, sedangkan dominasi pasarnya hampir 13,1%. Bersamaan dengan itu, Solana ($SOL) telah melonjak sebesar 2,74%, mencapai $192,06. Skenario optimis secara keseluruhan ini menampilkan sinyal "ya" untuk pertumbuhan lebih lanjut dalam jangka pendek, setelah menembus di atas jebakan konsolidasi baru-baru ini. $BPX, $TRUMP, dan $PEOPLE Mendominasi Pemenang Kripto Harian Selain itu, Black Phoenix ($BPX), TRUMP AI ($TRUMP), dan MAGA ($PEOPLE) adalah pemenang kripto terkemuka hari ini. Secara khusus, $BPX telah melonjak sebesar 1305,54%, mencapai $2,81. Selain itu, $TRUMP telah mengalami lonjakan 497,01%, menyentuh $0,00004351. Lebih lanjut, dipimpin oleh kenaikan 462,89%, $PEOPLE sekarang diperdagangkan pada $0,0009855. DeFi TVL Naik sebesar 1,55% Sementara Volume Penjualan NFT Turun sebesar 6,43% Secara bersamaan, DeFi TVL telah mencapai $152,644B, menunjukkan kenaikan 1,55%. Selain itu, proyek DeFi teratas dalam hal TVL, Aave, telah turun sebesar 0,36%, mencapai angka $39,138B. Namun, ketika datang ke perubahan TVL 1 hari, fxify mencatat kenaikan 10049474151% selama dua puluh empat jam. Bersamaan dengan itu, volume penjualan NFT telah mencatat penurunan 6,43%, mengklaim tanda $10.969.314. Demikian pula, koleksi NFT terlaris, DMarket, telah turun menjadi $1.080.695 setelah penurunan 9,25%. Hackathon Coinbase Menghadapi Klaim Bias, Jepang Mempertimbangkan Peran Kripto Bank Selanjutnya, sektor kripto juga mencatat banyak perkembangan penting selama 24 jam. Oleh karena itu, anggota komunitas telah menuduh hackathon Coinbase memberikan hadiah kepada beberapa aplikasi palsu yang terkait dengan karyawan. Selain itu, Badan Layanan Keuangan Jepang berencana untuk mengizinkan bank menyimpan dan mentransfer aset kripto, termasuk Bitcoin ($BTC), untuk meningkatkan inklusi keuangan di antara institusi konvensional. 