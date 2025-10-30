Pembaruan kripto: Bitcoin jatuh di bawah $111K karena Powell menghancurkan harapan pemotongan suku bunga Desember

Bitcoin jatuh di bawah $111.000 setelah komentar hawkish Ketua Fed Powell.

Powell mengatakan pemotongan suku bunga Desember "bukan kesimpulan yang pasti."

Cryptocurrency utama seperti Ethereum, XRP, dan Solana juga mencatat kerugian.

Bitcoin dan pasar cryptocurrency yang lebih luas mengalami penurunan tajam setelah Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell mengisyaratkan bahwa pemotongan suku bunga Desember yang sangat diantisipasi tidak dijamin, membalikkan sentimen pasar yang telah memperkirakan pelonggaran lebih lanjut.

Komentar hawkish tersebut segera menakuti investor, mendorong Bitcoin turun di bawah level dukungan kunci dan memicu penjualan besar-besaran di seluruh aset digital.

Meskipun Fed memang memberikan pemotongan suku bunga seperempat poin yang diharapkan, komentar Powell tentang jalur kebijakan moneter di masa depan menjadi pendorong utama reaksi negatif pasar.

Powell menuangkan air dingin pada harapan pemotongan suku bunga Desember

Pada akhir pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC), Powell mengumumkan pengurangan 0,25% pada suku bunga kebijakan menjadi kisaran 3,75-4,00%.

Namun, dia dengan cepat meredam optimisme pasar dengan mengadopsi sikap hati-hati terhadap langkah-langkah di masa depan, menyatakan bahwa pemotongan Desember "bukan kesimpulan yang pasti."

Powell menjelaskan bahwa bank sentral membutuhkan lebih banyak data ekonomi, terutama setelah penutupan pemerintah baru-baru ini mengaburkan indikator-indikator kunci.

"Kami mungkin perlu memperlambat laju penyesuaian kebijakan (suku bunga). Saya berharap dapat memperoleh lebih banyak data pada Desember," katanya dalam konferensi pers.

Dia juga mengungkapkan perpecahan yang semakin besar dalam komite.

"Semakin banyak anggota Fed yang ingin menunda pemotongan suku bunga," lanjut Powell, menambahkan, "Setelah dua pemotongan suku bunga berturut-turut, beberapa anggota mengambil sikap tunggu dan lihat.

Pandangan bahwa kita harus menunggu setidaknya satu siklus semakin menyebar."

Bitcoin memimpin kejatuhan pasar yang luas

Reaksi pasar terhadap kehati-hatian Powell yang tidak terduga sangat cepat dan tegas.

Bitcoin, yang telah diperdagangkan dengan stabil sekitar level $113.000 sebelum konferensi pers, turun di bawah dukungan $110.000 beberapa saat setelah komentarnya, mencapai titik terendah intraday di kisaran $109.000.

Pada hari Kamis, token tersebut masih berjuang di sekitar $110.000, turun sekitar 2% dari hari sebelumnya.

Kelemahan ini dirasakan di seluruh ekosistem kripto.

Menurut CoinMarketCap, cryptocurrency utama lainnya juga mencatat kerugian signifikan:

Ethereum (ETH) turun 1,93% menjadi $3.899,87.

XRP turun 2,74% menjadi $2,53.

Solana (SOL) turun 1,04% menjadi $192,37.

Secercah harapan? Fed akan mengakhiri pengetatan kuantitatif

Namun, konferensi pers Powell tidak sepenuhnya hawkish. Dia juga secara resmi mengumumkan berakhirnya program pengurangan aset Fed, yang dikenal sebagai Pengetatan Kuantitatif (QT), yang dapat meningkatkan likuiditas dalam sistem keuangan.

"Kami telah memutuskan untuk mengakhiri QT mulai 1 Desember," kata Powell. Dia menjelaskan bahwa neraca Fed telah menyusut sebesar $2,2 triliun selama tiga setengah tahun.

"Kami sekarang percaya bahwa kami sudah mendekati cadangan yang cukup," katanya, menandakan pergeseran menuju normalisasi neraca.

Dengan Fed di belakang, semua mata tertuju pada KTT AS-China

Dengan jalur kebijakan langsung Fed yang sekarang telah diperjelas, investor mengalihkan perhatian mereka ke katalis potensial utama berikutnya: KTT AS-China.

Setelah kejatuhan pasar kripto, para pedagang melihat pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping sebagai kemungkinan sumber berita positif yang dapat memicu pemulihan.

Pertemuan berisiko tinggi ini dijadwalkan pada Kamis pagi di fasilitas 'Naraemaru' di pangkalan Angkatan Udara Bandara Gimhae.