Pembaruan kripto: Bitcoin jatuh di bawah $111K karena Powell menghancurkan harapan pemotongan suku bunga Desember

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Postingan Crypto update: Bitcoin jatuh di bawah $111K karena Powell menghancurkan harapan penurunan suku bunga Desember muncul di BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin jatuh di bawah $111.000 setelah komentar hawkish Ketua Fed Powell. Powell mengatakan penurunan suku bunga Desember "bukan kesimpulan yang pasti." Cryptocurrency utama seperti Ethereum, XRP, dan Solana juga mencatat kerugian. Bitcoin dan pasar cryptocurrency yang lebih luas mengalami penurunan tajam setelah Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell mengisyaratkan bahwa penurunan suku bunga Desember yang sangat diantisipasi tidak dijamin, membalikkan sentimen pasar yang telah memperhitungkan pelonggaran lebih lanjut. Komentar hawkish tersebut segera mengejutkan investor, mendorong Bitcoin turun di bawah level dukungan kunci dan memicu penjualan besar-besaran di seluruh aset digital. Meskipun Fed memberikan penurunan suku bunga seperempat poin yang diharapkan, komentar Powell tentang jalur kebijakan moneter di masa depan menjadi pendorong utama reaksi negatif pasar. Powell menuangkan air dingin pada harapan penurunan suku bunga Desember Pada akhir pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC), Powell mengumumkan pengurangan 0,25% poin dalam suku bunga kebijakan ke kisaran 3,75-4,00%. Namun, dia dengan cepat meredam optimisme pasar dengan mengadopsi sikap hati-hati terhadap langkah-langkah di masa depan, menyatakan penurunan Desember "bukan kesimpulan yang pasti." Powell menjelaskan bahwa bank sentral membutuhkan lebih banyak data ekonomi, terutama setelah penutupan pemerintah baru-baru ini mengaburkan indikator kunci. "Kami mungkin perlu memperlambat laju penyesuaian kebijakan (suku bunga). Saya berharap untuk mendapatkan lebih banyak data pada Desember," katanya dalam konferensi pers. Dia juga mengungkapkan perpecahan yang semakin besar dalam komite. "Semakin banyak anggota Fed ingin menunda penurunan suku bunga," Powell melanjutkan, menambahkan, "Setelah dua penurunan suku bunga berturut-turut, beberapa anggota mengambil sikap tunggu dan lihat. Pandangan bahwa kita harus menunggu setidaknya satu siklus semakin menyebar." Bitcoin memimpin kejatuhan pasar yang luas Reaksi pasar terhadap kehati-hatian Powell yang tidak terduga cepat dan tegas. Bitcoin, yang telah diperdagangkan secara stabil sekitar level $113.000 sebelum konferensi pers, turun di bawah...Postingan Crypto update: Bitcoin jatuh di bawah $111K karena Powell menghancurkan harapan penurunan suku bunga Desember muncul di BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin jatuh di bawah $111.000 setelah komentar hawkish Ketua Fed Powell. Powell mengatakan penurunan suku bunga Desember "bukan kesimpulan yang pasti." Cryptocurrency utama seperti Ethereum, XRP, dan Solana juga mencatat kerugian. Bitcoin dan pasar cryptocurrency yang lebih luas mengalami penurunan tajam setelah Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell mengisyaratkan bahwa penurunan suku bunga Desember yang sangat diantisipasi tidak dijamin, membalikkan sentimen pasar yang telah memperhitungkan pelonggaran lebih lanjut. Komentar hawkish tersebut segera mengejutkan investor, mendorong Bitcoin turun di bawah level dukungan kunci dan memicu penjualan besar-besaran di seluruh aset digital. Meskipun Fed memberikan penurunan suku bunga seperempat poin yang diharapkan, komentar Powell tentang jalur kebijakan moneter di masa depan menjadi pendorong utama reaksi negatif pasar. Powell menuangkan air dingin pada harapan penurunan suku bunga Desember Pada akhir pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC), Powell mengumumkan pengurangan 0,25% poin dalam suku bunga kebijakan ke kisaran 3,75-4,00%. Namun, dia dengan cepat meredam optimisme pasar dengan mengadopsi sikap hati-hati terhadap langkah-langkah di masa depan, menyatakan penurunan Desember "bukan kesimpulan yang pasti." Powell menjelaskan bahwa bank sentral membutuhkan lebih banyak data ekonomi, terutama setelah penutupan pemerintah baru-baru ini mengaburkan indikator kunci. "Kami mungkin perlu memperlambat laju penyesuaian kebijakan (suku bunga). Saya berharap untuk mendapatkan lebih banyak data pada Desember," katanya dalam konferensi pers. Dia juga mengungkapkan perpecahan yang semakin besar dalam komite. "Semakin banyak anggota Fed ingin menunda penurunan suku bunga," Powell melanjutkan, menambahkan, "Setelah dua penurunan suku bunga berturut-turut, beberapa anggota mengambil sikap tunggu dan lihat. Pandangan bahwa kita harus menunggu setidaknya satu siklus semakin menyebar." Bitcoin memimpin kejatuhan pasar yang luas Reaksi pasar terhadap kehati-hatian Powell yang tidak terduga cepat dan tegas. Bitcoin, yang telah diperdagangkan secara stabil sekitar level $113.000 sebelum konferensi pers, turun di bawah...

Pembaruan kripto: Bitcoin jatuh di bawah $111K karena Powell menghancurkan harapan pemotongan suku bunga Desember

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/10/30 11:22
  • Bitcoin jatuh di bawah $111.000 setelah komentar hawkish Ketua Fed Powell.
  • Powell mengatakan pemotongan suku bunga Desember "bukan kesimpulan yang pasti."
  • Cryptocurrency utama seperti Ethereum, XRP, dan Solana juga mencatat kerugian.

Bitcoin dan pasar cryptocurrency yang lebih luas mengalami penurunan tajam setelah Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell mengisyaratkan bahwa pemotongan suku bunga Desember yang sangat diantisipasi tidak dijamin, membalikkan sentimen pasar yang telah memperkirakan pelonggaran lebih lanjut.

Komentar hawkish tersebut segera menakuti investor, mendorong Bitcoin turun di bawah level dukungan kunci dan memicu penjualan besar-besaran di seluruh aset digital.

Meskipun Fed memang memberikan pemotongan suku bunga seperempat poin yang diharapkan, komentar Powell tentang jalur kebijakan moneter di masa depan menjadi pendorong utama reaksi negatif pasar.

Powell menuangkan air dingin pada harapan pemotongan suku bunga Desember

Pada akhir pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC), Powell mengumumkan pengurangan 0,25% pada suku bunga kebijakan menjadi kisaran 3,75-4,00%.

Namun, dia dengan cepat meredam optimisme pasar dengan mengadopsi sikap hati-hati terhadap langkah-langkah di masa depan, menyatakan bahwa pemotongan Desember "bukan kesimpulan yang pasti."

Powell menjelaskan bahwa bank sentral membutuhkan lebih banyak data ekonomi, terutama setelah penutupan pemerintah baru-baru ini mengaburkan indikator-indikator kunci.

"Kami mungkin perlu memperlambat laju penyesuaian kebijakan (suku bunga). Saya berharap dapat memperoleh lebih banyak data pada Desember," katanya dalam konferensi pers.

Dia juga mengungkapkan perpecahan yang semakin besar dalam komite.

"Semakin banyak anggota Fed yang ingin menunda pemotongan suku bunga," lanjut Powell, menambahkan, "Setelah dua pemotongan suku bunga berturut-turut, beberapa anggota mengambil sikap tunggu dan lihat.

Pandangan bahwa kita harus menunggu setidaknya satu siklus semakin menyebar."

Bitcoin memimpin kejatuhan pasar yang luas

Reaksi pasar terhadap kehati-hatian Powell yang tidak terduga sangat cepat dan tegas.

Bitcoin, yang telah diperdagangkan dengan stabil sekitar level $113.000 sebelum konferensi pers, turun di bawah dukungan $110.000 beberapa saat setelah komentarnya, mencapai titik terendah intraday di kisaran $109.000.

Pada hari Kamis, token tersebut masih berjuang di sekitar $110.000, turun sekitar 2% dari hari sebelumnya.

Kelemahan ini dirasakan di seluruh ekosistem kripto.

Menurut CoinMarketCap, cryptocurrency utama lainnya juga mencatat kerugian signifikan:

  • Ethereum (ETH) turun 1,93% menjadi $3.899,87.

  • XRP turun 2,74% menjadi $2,53.

  • Solana (SOL) turun 1,04% menjadi $192,37.

Secercah harapan? Fed akan mengakhiri pengetatan kuantitatif

Namun, konferensi pers Powell tidak sepenuhnya hawkish. Dia juga secara resmi mengumumkan berakhirnya program pengurangan aset Fed, yang dikenal sebagai Pengetatan Kuantitatif (QT), yang dapat meningkatkan likuiditas dalam sistem keuangan.

"Kami telah memutuskan untuk mengakhiri QT mulai 1 Desember," kata Powell. Dia menjelaskan bahwa neraca Fed telah menyusut sebesar $2,2 triliun selama tiga setengah tahun.

"Kami sekarang percaya bahwa kami sudah mendekati cadangan yang cukup," katanya, menandakan pergeseran menuju normalisasi neraca.

Dengan Fed di belakang, semua mata tertuju pada KTT AS-China

Dengan jalur kebijakan langsung Fed yang sekarang telah diperjelas, investor mengalihkan perhatian mereka ke katalis potensial utama berikutnya: KTT AS-China.

Setelah kejatuhan pasar kripto, para pedagang melihat pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping sebagai kemungkinan sumber berita positif yang dapat memicu pemulihan.

Pertemuan berisiko tinggi ini dijadwalkan pada Kamis pagi di fasilitas 'Naraemaru' di pangkalan Angkatan Udara Bandara Gimhae.

Bagikan artikel ini
Kategori
Tag

Sumber: https://coinjournal.net/news/crypto-update-bitcoin-tumbles-below-111k-as-powell-dashes-december-rate-cut-hopes/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Sumber: https://www.nbcnews.com/video/youtube-star-mrbeast-files-trademark-application-for-online-banking-and-crypto-venture-250510917894 Ketika tuduhan palsu tentang pembuangan dompet menargetkan titan YouTube Mr. Beast pada kuartal lalu, fenomena internet ini melakukan lebih dari sekadar membantah: dia memulai solusi struktural. Aplikasi perbankan online dan cryptocurrency yang baru dipatenkannya bertujuan untuk membangun infrastruktur transparan yang dapat mencegah manipulasi yang dia hadapi. Pengembangan ini hadir bersamaan dengan Pepeto [...] Postingan Mr. Beast's Crypto Banking Move Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026 pertama kali muncul di Blockonomi.
Movement
MOVE$0.06163-4.53%
Starpower
STAR$0.12265-0.64%
Ambire Wallet
WALLET$0.01888-1.66%
Bagikan
Blockonomi2025/11/09 18:59
Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Mendukung Remittix Dibandingkan Cardano dan Shiba Inu Untuk Melakukan Pergerakan Seperti ZCash

Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Mendukung Remittix Dibandingkan Cardano dan Shiba Inu Untuk Melakukan Pergerakan Seperti ZCash

Postingan Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Mendukung Remittix Dibandingkan Cardano dan Shiba Inu Untuk Melakukan Lonjakan Seperti ZCash muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pasar kripto telah tidak dapat diprediksi dalam beberapa minggu terakhir, sekarang menjadi tempat di mana raksasa yang dulunya stabil seperti Cardano (ADA) dan Shiba Inu (SHIB) kini menemukan diri mereka dikalahkan oleh pendatang baru yang gesit dan berbasis utilitas. Di tengah ketidakpastian, satu nama menarik perhatian serius dari para analis: Remittix (RTX). Diposisikan sebagai jembatan antara kripto dan keuangan tradisional, ini dipuji sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang, dengan potensi untuk meniru lonjakan tak terduga dari token seperti ZCash (ZEC). Pergerakan Lambat Cardano Menuju $1,60 Cardano telah memainkan permainan jangka panjang, berosilasi dalam saluran harga yang stabil, naik, turun dan kemudian naik lagi. Cardano telah naik langkah demi langkah. Setiap kali kembali pulih, harganya mencapai sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Jika momentum terus berlanjut, menembus $1 tampaknya realistis dan $1,60 mungkin menjadi tujuan berikutnya. Sumber: CoinMarketCap Namun, optimisme diimbangi oleh keraguan pasar yang lebih luas. Sementara struktur ADA terlihat secara teknis baik, koin berkapitalisasi besar lainnya gagal mengesankan, dengan banyak yang bergerak menyamping atau merosot lebih rendah. Perombakan Struktural Shiba Inu Di ekosistem Shiba Inu, fokus telah beralih dari pergerakan harga ke infrastruktur. Setelah insiden keamanan pada September, tim pengembangan Shibarium telah memulai migrasi jaringan RPC penuh. Ini adalah peningkatan penting yang mendesentralisasi saluran komunikasi pengguna dan memperkuat keamanan. Pembaruan ini bertujuan untuk: Meningkatkan stabilitas dan ketahanan sistem. Menghilangkan titik-titik kegagalan tunggal. Mempersiapkan jaringan untuk adopsi skala yang lebih besar. Meskipun harga SHIB turun 15,9% pada Oktober, prospek jangka panjang jaringan semakin membaik. Lapisan RPC terdesentralisasi baru bisa menjadi fondasi untuk Shibarium yang lebih kuat dan lebih skalabel, yang mengutamakan stabilitas daripada hype. Mengapa Remittix Menonjol Di pasar yang didominasi oleh volatilitas, Remittix memetakan jalur yang berbeda, yang berakar pada kegunaan dunia nyata dan kredibilitas terverifikasi. Para ahli mengatakan perpaduan inovasi ini...
Nowchain
NOW$0.00207+1.47%
BitShiba
SHIBA$0.000000000502+0.80%
Wink
LIKE$0.004803-0.29%
Bagikan
BitcoinEthereumNews2025/11/09 19:12
Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Melewatkan reli Cardano? LivLive ($LIVE) menggabungkan AR, blockchain, dan rewards, menawarkan bonus presale 200% dan potensi kenaikan 1000x bagi pembeli awal di Q4 2025.
SecondLive
LIVE$0.00136-45.38%
Arweave
AR$5.522-22.22%
Bagikan
Blockchainreporter2025/11/09 19:41

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Mendukung Remittix Dibandingkan Cardano dan Shiba Inu Untuk Melakukan Pergerakan Seperti ZCash

Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,508.68
$102,508.68$102,508.68

+0.78%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,450.05
$3,450.05$3,450.05

+2.17%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159.58
$159.58$159.58

+1.85%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2803
$2.2803$2.2803

+1.05%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$608.22
$608.22$608.22

+19.00%