Cryptocurrency anjlok sebesar $500 miliar, dengan penambang MSP muncul sebagai tempat perlindungan baru untuk pengembalian yang stabil.

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/10/13 21:14
Ancaman tarif baru Presiden Donald Trump terhadap China langsung mengguncang pasar keuangan global, dengan sektor cryptocurrency menerima dampak terberat, menghapus lebih dari $500 miliar nilai dalam beberapa jam saja. Total kapitalisasi pasar kripto anjlok dari $4,25 triliun menjadi di bawah $3,75 triliun, menandai penurunan satu hari terbesar dalam beberapa bulan.

Bitcoin (BTC) memimpin penurunan, jatuh ke $109.683 pada satu titik, menandai penurunan 24 jam hampir dua digit. Ethereum (ETH) anjlok dari tertinggi intraday $4.386 menjadi $3.574, sementara XRP mencapai $1,58, level terendahnya sejak 29 November 2024.

Keruntuhan pasar mempengaruhi berbagai sektor, memaksa lebih dari 1,42 juta pedagang untuk melikuidasi posisi mereka, mengakibatkan kerugian $9,45 miliar pada posisi leverage panjang dan pendek. Namun, di tengah pasar yang bergejolak ini, pengguna cloud mining MSP Miner tetap tidak terpengaruh, terus menikmati pendapatan pasif harian yang stabil.

Tidak seperti penambangan tradisional, cloud mining MSP Miner tidak mengharuskan pengguna membeli mesin penambangan yang mahal atau menanggung biaya listrik dan pemeliharaan yang tinggi. Investor dapat menyewa daya komputasi jarak jauh melalui komputer atau smartphone mereka, dengan mudah berpartisipasi dalam produksi blockchain dan mendapatkan pengembalian harian. Model yang fleksibel, efisien, dan ramah lingkungan ini telah menjadikan "penambangan cloud hijau" sebagai salah satu tren investasi berisiko rendah paling populer secara global pada tahun 2025.

Tentang MSP Miner

MSP Miner terdaftar di Inggris pada tahun 2018 dan diatur oleh pemerintah Inggris. Perusahaan ini telah mendirikan ratusan pertambangan di seluruh dunia yang menggunakan energi bersih. Pengguna dapat memperoleh pendapatan pasif harian tanpa khawatir tentang peralatan mahal atau operasi dan pemeliharaan yang kompleks.

Keunggulan utama MSP Miner meliputi:

1. Keamanan dan Stabilitas

Platform ini menggunakan teknologi McAfee® dan Cloudflare® dan menggunakan dompet dingin offline untuk penyimpanan aset. Sistem keamanan berlapis ini memberikan perlindungan tingkat profesional untuk akun pengguna.

2. Efisiensi Energi

MSP Miner 100% bertenaga surya (matahari, angin, dan hidroelektrik). Ini tidak hanya mengurangi emisi CO2 dan menghilangkan konsumsi energi penambangan tradisional, tetapi juga memastikan lingkungan penambangan yang stabil dan andal.

3. Kepatuhan dan Transparansi

Keamanan dan transparansi informasi penambangan dan energi memastikan keandalan dan stabilitas data dan layanan.

4. Smart Hosting

Pengguna tidak perlu khawatir tentang operasi peralatan atau masalah teknis. Tim profesional platform akan sepenuhnya mengelola manajemen pertambangan, pemeliharaan sistem, dan distribusi keuntungan, memungkinkan Anda dengan mudah menikmati model "pendapatan pasif" yang sebenarnya.

5. Metode Pembayaran

Mendukung berbagai cryptocurrency dan cryptocurrency dalam cryptocurrency, termasuk BTC, ETH, DOGE, SOL, XRP, USDC, LTC, dan USDT.

6. Program Afiliasi

Undang teman untuk mendapatkan komisi referral seumur hidup 3% + 2%, dengan bonus maksimum $50.000.

Bagaimana cara mulai mendapatkan pendapatan pasif?

1. Daftar

Kunjungi situs web resmi dan isi informasi yang diperlukan untuk membuat akun di platform. Setelah pendaftaran, Anda akan menerima bonus $15.

2. Pilih Paket Anda

Pilih kontrak penambangan yang sesuai dengan anggaran dan durasi kontrak Anda.

3. Setelah membeli kontrak,

sistem akan secara otomatis menyumbangkan daya komputasi ke kumpulan penambangan, dan penghasilan akan secara otomatis disetor ke akun Anda dalam waktu 24 jam. Setelah kontrak berakhir, pokok akan dikembalikan secara otomatis.

Kontrak Terpilih dan Potensi Pengembalian

Jenis KontrakHarga KontrakJangka Waktu KontrakPendapatan HarianTotal pendapatan saat jatuh tempo
Pengalaman Pengguna Baru$1002 hari$4$100 + $8
Kontrak Pemula$5006 hari$6,25$500 + $37,50
Kontrak Menengah$2.70015 hari$38,07$2.700 + $571,05
Kontrak Lanjutan$5.00025 hari$75,50$5.000 + $1.887,50
Kontrak Teratas$10.00033 hari$169$10.000 + $5.577
Kontrak Teratas$50.00043 hari$965$50.000 + $41.495
Kontrak Quantum$100.00045 hari$2.050$100.000 + $92.250

Klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut tentang opsi kontrak penambangan MSP Miner.

Kesimpulan:

Saat pasar cryptocurrency anjlok, $9,45 miliar dalam posisi leverage terhapus dan 1,42 juta pedagang dilikuidasi. Cloud mining MSP Miner menjadi cara mainstream bagi investor di seluruh dunia untuk mengurangi risiko dengan menambang Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE), dan Litecoin (LTC). Baik Anda seorang profesional yang mencari pertumbuhan kekayaan atau investor independen yang mengejar kebebasan finansial, MSP Miner menyediakan pengalaman penambangan cryptocurrency yang sederhana, aman, dan efisien.

Siap untuk mulai menambang? Daftar MSP Miner sekarang untuk mengalami platform populer ini dan memulai perjalanan Anda menuju pendapatan pasif cerdas.

Situs Web Resmi: https://mspminer.com/

Email: [email protected]

Sumber: https://finbold.com/cryptocurrency-plummets-by-500-billion-with-msp-miners-emerging-as-a-new-safe-haven-for-stable-returns/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

