Jika regulator bertindak, DAO dapat berkembang menjadi lapisan berikutnya dari ekonomi global — terbuka, tanpa batas, dan bertanggung jawab secara desain.

DAO mendefinisikan ulang korporasi, dan hukum belum siap | Opini

Oleh: Crypto.news
2025/10/20 05:03
Pengungkapan: Pandangan dan pendapat yang diungkapkan di sini sepenuhnya milik penulis dan tidak mewakili pandangan dan pendapat dari redaksi crypto.news.

Sementara kripto telah mengubah cara kita berdagang dan berinvestasi, kini mulai menantang cara kita berorganisasi, dan itulah yang dimaksud dengan organisasi otonom terdesentralisasi, atau DAO.

  • Meskipun memiliki perbendaharaan on-chain yang besar, sebagian besar DAO tidak diakui sebagai entitas hukum — mereka tidak dapat menandatangani kontrak, membayar pajak, atau melindungi anggota dari kewajiban hukum.
  • Sementara DAO menjanjikan keterbukaan dan tata kelola terdesentralisasi, tidak adanya kepribadian hukum berarti "kepemilikan komunitas" sering menutupi konsentrasi kekuasaan di antara beberapa peserta dominan.
  • "Pembungkus" DAO seperti LLC atau yayasan memperbaiki masalah kepatuhan dasar tetapi bertentangan dengan aturan on-chain, menciptakan kebingungan multi-yurisdiksi, dan meningkatkan biaya — membuat tim yang lebih kecil kurang kompetitif.
  • Kerangka hukum baru diperlukan — yang mendefinisikan peran seperti "fidusia digital" dan menciptakan "paspor DAO" global untuk akuntabilitas, transparansi, dan pengakuan lintas batas organisasi terdesentralisasi.

Faktanya, DAO bukanlah eksperimen kecil, karena mereka memegang lebih dari $20 miliar dalam aset likuid, namun, di mata sebagian besar sistem hukum, mereka hampir tidak ada. Tanpa CEO, tanpa kantor pusat, dan tanpa status yudisial yang diakui, DAO tidak cocok dengan kategori yang selalu digunakan pengadilan dan regulator untuk perusahaan.

Jadi, masalah sebenarnya adalah bahwa hukum harus beradaptasi dengan organisasi yang sama sekali tidak seperti yang dibangun untuk diatur. Sederhananya, seiring penyebaran DAO, sistem hukum harus memikirkan kembali apa itu "organisasi" dan apakah akuntabilitas nyata bertahan ketika kode yang mengatur.

Janji dan kekosongan

Pada kondisi terbaiknya, DAO menawarkan keterbukaan, kecepatan, dan kepemilikan kolektif nyata, sehingga siapa pun dengan koneksi internet dapat hadir, mengajukan ide, atau memberikan suara. Ini berhasil karena kode menangani proses inti, membuat tata kelola jauh lebih transparan daripada di perusahaan tradisional. Hasilnya, Anda mendapatkan sistem yang menurunkan hambatan masuk dan memungkinkan orang berkoordinasi dalam skala besar tanpa manajer.

Tetapi fitur yang sama yang membuat DAO efisien juga mengungkapkan kelemahan besar. Pemegang token mungkin merasa seperti pemilik, namun di bawah hukum, mereka bukan. Dengan kata lain, tanpa kepribadian hukum, DAO tidak dapat menandatangani kontrak, membayar pajak, atau melindungi anggota dari tanggung jawab pribadi.

Masalah yang lebih dalam adalah bahwa ketika tidak ada yang benar-benar bertanggung jawab, "kepemilikan komunitas" menjadi sebuah pertunjukan. Dalam praktiknya, itu berarti suara-suara terkeras atau terkaya, mereka yang memiliki waktu dan sumber daya untuk berpartisipasi, mendominasi proposal, menetapkan agenda, dan menyingkirkan komunitas yang lebih luas.

Selain itu, ketika partisipasi menjadi nominal, janji kepemilikan kolektif menghilang, inovasi melambat, dan kepercayaan terkikis di dalam komunitas dan di luar. Itulah mengapa DAO harus mengatasi akuntabilitas nyata, atau visi tata kelola terbuka tampak terbuka tetapi tidak mengubah apa pun.

Pertanyaan kuncinya adalah apakah pembuat undang-undang dan pembangun dapat menutup kesenjangan itu dan apakah pembungkus entitas tradisional menyelesaikan masalah atau hanya menciptakan trade-off baru.

Tambal sulam hukum, adopsi lebih lambat

Untuk saat ini, sebagian besar DAO telah mencoba menjembatani kesenjangan regulasi dengan meminjam dari dunia korporasi. Beberapa mendaftar sebagai LLC, yang lain meluncurkan yayasan, dan beberapa yurisdiksi, seperti Wyoming dan Kepulauan Marshall, membiarkan DAO mendaftar sebagai jenis entitas mereka sendiri. Secara kolektif, langkah-langkah ini membantu memperbaiki dasar-dasar, karena pembungkus memungkinkan Anda menandatangani kontrak, memegang aset, dan membayar vendor seperti perusahaan mana pun, tetapi memperumit semua yang mengikutinya.

Pembungkus hukum sering bertentangan dengan aturan on-chain, membuat komunitas harus memilih antara kode dan kepatuhan. Pilihan itu jarang tetap internal, karena begitu tim tersebar di berbagai yurisdiksi, DAO yang sama tiba-tiba jatuh di bawah beberapa regulator, sistem pajak, dan bahkan definisi statutori yang bertentangan tentang apa itu DAO.

Semua ini menghasilkan tambal sulam hukum yang meningkatkan biaya tetap di seluruh yurisdiksi, mendorong keputusan kunci off-chain ke beberapa penandatangan, dan pada akhirnya memperlambat adopsi, karena tim yang lebih kecil tidak mampu dan pengguna melihat lebih sedikit transparansi. Dan trade-off ini sudah terlihat dalam bagaimana proyek DeFi beroperasi...

Misalnya, proposal "DUNI" Uniswap baru-baru ini menunjukkan berapa biaya sebenarnya dari pembungkus entitas. Rencana tersebut menyisihkan $16,5 juta dalam UNI untuk pajak dan pertahanan hukum, dengan potensi kewajiban IRS diperkirakan di bawah $10 juta. Jika nama-nama besar mampu membayar ini, DAO yang lebih kecil tidak bisa, jadi mereka menunda rilis, membatasi akses untuk pengguna AS, atau pindah ke luar negeri sepenuhnya. Begitulah cara kepatuhan menghambat inovasi, membuat birokrasi menentukan kecepatan adopsi.

Dalam situasi seperti itu, perbaikan tidak akan datang secara otomatis. Dari sudut pandang saya, yang dibutuhkan DAO adalah kerangka regulasi yang dibangun untuk desentralisasi itu sendiri.

Jalan ke depan

Jadi, bagaimana sekarang? Menurut pandangan saya, jika DAO akan menjadi lebih dari sekadar eksperimen, hukum harus mengejar. Kita membutuhkan kerangka yang dibangun untuk desentralisasi dari awal, perancah institusional yang menjaga DAO tetap terbuka, tetapi membuat mereka bertanggung jawab.

Bagi saya, salah satu perbaikan praktis adalah memikirkan kembali tugas fidusia untuk era digital. Setiap DAO menamai "fidusia digital," khususnya, peran yang ditetapkan dalam kode dan diakui oleh hukum. Dalam kasus itu, selalu ada seseorang yang bertanggung jawab ketika sesuatu berjalan salah, sehingga kepercayaan tidak hanya bergantung pada reputasi tetapi didukung oleh tanggung jawab yang jelas.

Solusi lain adalah dasar yang harmonis di seluruh perbatasan atau semacam "paspor DAO." Ini akan menetapkan standar minimum untuk transparansi, perlindungan kewajiban, dan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, proyek tidak perlu membangun kembali struktur hukum mereka setiap kali mereka melintasi negara baru.

Itulah persimpangan jalan yang sebenarnya. Jika hukum tidak dapat beradaptasi, DAO tetap menjadi alat zona abu-abu untuk orang dalam. Tetapi jika regulator bertindak, DAO dapat berkembang menjadi lapisan berikutnya dari ekonomi global — terbuka, tanpa batas, dan bertanggung jawab secara desain.

Miloš Jakovljević

Miloš Jakovljević adalah Wakil Petugas Pelaporan Pencucian Uang di ekosistem kripto all-in-one untuk bisnis B2BINPAY. Miloš adalah profesional hukum dan kepatuhan. Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah mengkhususkan diri dalam pengawasan regulasi aset digital, anti-pencucian uang, dan manajemen risiko perusahaan. Miloš adalah pengacara yang berkualifikasi dan anggota Asosiasi Pengacara Serbia.

