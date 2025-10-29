BursaDEX+
David Gilmour Meraih No. 1 Kedua Dalam Kariernya Di Luar Pink Floyd

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/10/29 21:53

David Gilmour meraih kemenangan besar lainnya di Inggris saat The Luck and Strange Concerts menjadi album No. 1 keduanya secara berturut-turut di salah satu tangga lagu. ROMA, ITALIA – 2 JULI: Penyanyi Inggris David Gilmour tampil dalam konser di Circo Massimo pada 2 Juli 2016 di Roma, Italia. (Foto oleh Roberto Panucci/Corbis via Getty Images)

Corbis via Getty Images

Hanya setahun setelah merilis album studio terbarunya Luck and Strange pada musim gugur 2024, David Gilmour kembali ke tangga lagu musik di Inggris. Mantan gitaris, penyanyi, dan penulis lagu Pink Floyd ini meraih kemenangan baru di berbagai tangga lagu dengan The Luck and Strange Concerts, versi live dari proyek tersebut. Album ini bahkan berhasil membawa seniman legendaris tersebut ke posisi teratas di salah satu tangga lagu, yang merupakan pemandangan yang relatif jarang untuk rekaman live, bahkan yang berasal dari beberapa nama paling dihormati di genre ini.

The Luck and Strange Concerts Membawa David Gilmour ke No. 1

The Luck and Strange Concerts mencapai No. 1 di salah satu dari lima daftar musik Inggris yang dimasukinya minggu ini. Gilmour menaklukkan tangga lagu Official Album Downloads saat upaya livenya menjadi rilis terlaris di platform seperti iTunes dan Amazon di seluruh negeri.

Berapa Banyak Album No. 1 yang Telah Dicapai David Gilmour?

Gilmour kini telah mengumpulkan hanya dua posisi No. 1 di tangga lagu Official Album Downloads, dan dia meraihnya satu demi satu. Rocker ini mencapai posisi teratas untuk pertama kalinya September lalu dengan Luck and Strange asli, yang kini telah menghabiskan 17 minggu di suatu tempat di tangga lagu tersebut, tetapi hanya satu di posisi pertama. Dua proyek lainnya, Rattle That Lock dan Live in Gdańsk, juga menembus tingkat tertinggi, di mana mereka mencapai puncak masing-masing di posisi No. 3 dan 10.

The Luck and Strange Concerts Masuk Top 10 Hampir di Mana-mana

ROTTERDAM, BELANDA – FEBRUARI: David Gilmour dari Pink Floyd tampil live di atas panggung di Ahoy di Rotterdam, Belanda pada Februari 1977 selama tur Animals (Foto oleh Gijsbert Hanekroot/Redferns)

Redferns

The Luck and Strange Concerts juga menembus 10 besar di dua tangga lagu lainnya pada saat yang sama. Selain daftar khusus unduhan, album terbaru Gilmour memulai di No. 5 pada peringkat Official Albums Sales dan di posisi kedelapan pada tangga lagu Official Physical Albums. Gilmour kini telah mengumpulkan empat posisi 10 besar dan lima penempatan secara total pada peringkat umum album terlaris di Inggris, serta setengah lusin posisi 10 besar pada daftar yang berfokus pada fisik.

The Luck and Strange Concerts Menjadi Bestseller di Berbagai Format

Di semua lima tangga lagu di mana The Luck and Strange Concerts debut minggu ini dan dengan cepat menjadi bestseller, meskipun album ini tidak masuk 10 besar di dua tangga lagu, tetapi tidak terlalu jauh. The Luck and Strange Concerts membuka di posisi kedua belas pada Official Albums chart, daftar proyek paling banyak dikonsumsi di Inggris, terlepas dari bahasa, gaya, atau format. Tampaknya CD mungkin memainkan peran besar dalam kesuksesan judul ini, karena The Luck and Strange Concerts memulai terendah di tangga lagu Official Vinyl Albums, di mana album ini berada di posisi No. 16. Ketika angka itu dibandingkan dengan tangga lagu Official Physical Albums, di mana album ini baru di No. 8, kontras tersebut membantu menceritakan bagaimana proyek ini dikonsumsi.

Tur Luck and Strange David Gilmour

Sepanjang karier solonya, Gilmour hanya merilis lima album studio, dengan Luck and Strange menandai album pertamanya dalam sembilan tahun sejak Rattle That Lock dirilis pada 2015. Superstar ini juga telah menghadirkan tiga set live, dan baik Live in Gdańsk tahun 2008 dan Live at Pompeii, yang dirilis pada September 2017 menjadi keharusan bagi penggemar lama musisi ini baik sebagai solois maupun Pink Floyd.

LOS ANGELES – AGUSTUS 1968: Grup rock psikedelik Pink Floyd berpose untuk potret diselimuti warna merah muda pada Agustus 1968 di Los Angeles. (Kiri-Kanan) Nick Mason, Dave Gilmour, Rick Wright (depan tengah), Roger Waters. (Foto oleh Michael Ochs Archives/Getty Images)

getty

Gilmour membawa Luck and Strange dalam tur, tetapi dia hanya bermain di lima kota. Rocker ini menjadi bintang utama di beberapa pertunjukan di Brighton, Roma, London, Los Angeles, dan New York City, tampil di hadapan kerumunan besar setiap malam. Konsernya di Roma di Circus Maximus direkam dan menjadi apa yang akan didengar penggemar di The Luck and Strange Concerts. Video pendamping, Live at the Circus Maximus, Rome, dirilis pada saat yang sama dengan The Luck and Strange Concerts, pada 17 Oktober.

Sumber: https://www.forbes.com/sites/hughmcintyre/2025/10/29/david-gilmour-scores-the-second-no-1-of-his-career-outside-of-pink-floyd/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

