Postingan Harga Decred Melonjak 137% dalam 24 Jam, Apakah $70 Target Berikutnya? pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News
Harga Decred (DCR) baru saja mengalami lonjakan mengejutkan sebesar 137% dalam semalam, melontarkan harganya di atas $52 dan mencapai puncak $68,62. Ini bukan hanya pergerakan liar, ini adalah bagian dari reli koin privasi yang mendorong sektor naik 15% beberapa hari lalu. Saya percaya ada dua kekuatan utama yang mendorong aksi saat ini. Pertama, kekhawatiran luas tentang regulasi yang akan datang, terutama dorongan Uni Eropa untuk melarang kripto anonim pada 2027. Dan pandangan baru pada model unik Decred untuk privasi dan tata kelola terdesentralisasi.
Dengan bank sentral dan pemerintah meningkatkan rencana untuk mata uang digital, banyak trader kini beralih ke protokol privasi. Mekanisme konsensus hibrida DCR, voting on-chain, dan Treasury yang mendanai diri sendiri menarik perhatian lebih besar. Risiko regulasi mengintai di masa depan, tetapi saat ini, spekulasi dan momentum sektor menjadi bahan bakar untuk lari parabolik ini.
Hari ini, harga DCR mencatat harga $52,04, naik 137,3% dalam sehari terakhir dan 209,56% selama seminggu. Volume telah melonjak menjadi $144,7 juta, naik hampir 178%, tanda meningkatnya minat trader. Titik terendah 24 jam berada di $19,65, sementara tertinggi menyentuh $68,62, keduanya menunjukkan volatilitas yang sangat besar.
Teknikal berbicara dengan jelas:
Pergerakan ini mungkin berlanjut jika pembeli terus mendorong, tetapi pengambilan keuntungan dan kemungkinan pembaruan regulasi dapat memicu koreksi tajam. Setup teknikal menunjukkan peringatan overbought jangka pendek tetapi menunjukkan momentum berkelanjutan dapat terus mendorong level tertinggi baru dalam siklus ini.
Setelah lonjakan 137%, kehati-hatian adalah kunci. RSI menunjukkan bahwa DCR terlalu panas, jadi pendinginan atau pergerakan menyamping kemungkinan terjadi sebelum gerakan besar berikutnya.
Semua mata tertuju pada $59,87 dan $69,97 sebagai zona resistensi berikutnya. Jika DCR menembus $70, momentum bisa mendorongnya lebih tinggi lagi.
Ya, pembaruan mendadak dari UE atau regulator global tentang koin privasi dapat menyebabkan pergeseran cepat, jadi pantau dengan cermat.